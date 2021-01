Corona-Impfung «Gut möglich, dass es nun zügiger vorangeht»: Weitere 6800 Impfdosen in St.Gallen eingetroffen In St.Gallen ist die Impfkampagne später angelaufen als in anderen Kantonen. Erste Erfahrungen zeigen, dass weniger Zeit pro Impfung benötigt wird als erwartet. Adrian Lemmenmeier-Batinić 08.01.2021, 05.00 Uhr

Die EU hat den Impfstoff der Firma Moderna zugelassen. Somit ist anzunehmen, dass er bald auch in der Schweiz eingesetzt wird. Bild: Getty Images

Warum geht das nicht schneller? Im Umgang mit dem Coronavirus wurde dem Kanton St.Gallen immer wieder Trödelei vorgeworfen. Nun auch beim Impfen. Im grössten Ostschweizer Kanton wurde die erste Nadel am Mittwoch angesetzt, was etwa von Seiten der FDP als «völlig unverständlich» kritisiert wurde. Andere Kantone wie Luzern, Baselland oder Appenzell Innerrhoden haben bereits im Vorjahr mit dem Impfen gefährdeter Personen begonnen.

Am ersten Tag der angelaufenen Impfkampagne wurden neben dem 88-jährigen Kurt Eppisser, der als erster Sankt Galler ein Vakzin gegen Covid-19 in den Oberarm gespritzt erhielt, noch rund 250 weitere Betagte geimpft. Weil sie besonders gefährdet sind, erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen als Erstes eine Impfung. Ziel des Kantons ist, dass bis Ende Februar in allen 120 St.Galler Heimen die erste von zwei Impfdosen verabreicht wird.

Zusätzliche Impfdosen eingetroffen

Auch hier sind andere Kantone schneller. Baselland etwa hat am 28. Dezember begonnen, in den Altersheimen zu impfen. Bis spätestens am 22. Januar soll in allen Heimen die erste der zwei Impfdosen verabreicht sein. Warum nimmt sich der Kanton St.Gallen gut doppelt so lange Zeit, um die Heime mit Impfungen zu versorgen, zumal gerade in St.Gallen besonders viele Menschen in Alters- und Pflegeheimen an Covid-19 gestorben sind? Das Gesundheitsdepartement verweist in einer schriftlichen Stellungnahme auf den knappen Impfstoff. Weil es für jede Impfung zwei Dosen brauche, könne man mit den angelieferten 5800 Dosen nur knapp 3000 Personen versorgen. Man gehe jedoch davon aus, dass sich von den rund 6400 Heimbewohnern im Kanton 60 Prozent, also rund 4000, impfen lassen möchten. Das Tempo hänge vom Eintreffen zusätzlicher Impfdosen ab.

Später als in den meisten Kantonen: Der erste St.Galler wird gegen Covid-19 geimpft.

Mittlerweile hat der Kanton allerdings die erwartete zweite Charge erhalten, wie Gesundheitsdirektor Bruno Damann am Donnerstagnachmittag bestätigt. Somit stehen 6800 weitere Impfdosen zur Verfügung. Werden Betagte in Heimen nun schneller geimpft als geplant? «Das Ziel, bis Ende Februar alle Heime mit der ersten Impfung zu versorgen, ist eine vage Richtlinie», sagt Damann. «Es ist aber gut möglich, dass es nun zügiger vorangeht.» Man sammle momentan wichtige Erfahrungen. Die Impfteams würden sich einspielen. Man sehe, dass pro Impfung weniger Zeit benötigt werde als anfänglich angenommen.

Bruno Damann, St.Galler Gesundheitsdirektor. Bild: Arthur Gamsa

«Derzeit werden pro Tag ein bis zwei Heime mit Impfungen versorgt. Kann sein, dass es bald zwei bis vier pro Tag sind.»

Mit den insgesamt rund 12'500 im Kanton vorhandenen Impfdosen würden ab nächster Woche allerdings nicht nur Heime, sondern auch die Spitäler bedient, 3000 Dosen allein gehen ans Kantonsspital.

Sieben kleinere Impfzentren geplant

Von den drei von der Schweiz bestellten Impfstoffen der Firmen Pfizer-Biontech, Astra Zeneca und Moderna ist derzeit hierzulande nur jener von Pfizer-Biontech zugelassen. In der EU hat am Dienstag allerdings auch der Moderna-Impfstoff eine Bewilligung erhalten. «Wir hoffen, dass er nächste Woche auch in der Schweiz zugelassen wird», sagt Damann. «Sobald er verfügbar ist, werden wir sieben kleine Impfzentren in Arztpraxen einrichten.» Dort können sich auch über 80-jährige Personen, die nicht in Heimen wohnen, impfen lassen. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Online-Plattform des Bundes zur Anmeldung für eine Impfung einsatzfähig sei, womit man in den nächsten Tagen rechne.

Die Schweiz setzt bei der Beschaffung des Vakzins stark auf den Moderna-Impfstoff. Fast die Hälfte der von der Schweiz gesicherten 15,8 Millionen Impfdosen sollen von Moderna kommen. Somit dürfte der Impfstoff schnell in grösseren Mengen vorhanden sein. Im Gegensatz zu jenem von Pfizer-Biontech kann er über längere Zeit bei Kühlschranktemperaturen gelagert und deshalb auch an Arztpraxen verteilt werden.

Armee liefert innert Tagen an Kantone

Derzeit wird der Impfstoff von Pfizer-Biontech tranchenweise in die Schweiz eingeführt. Eine erste Lieferung von rund 10'000 Dosen wurde noch im Dezember verteilt, weitere 126'000 sind am Montag bei der Armeeapotheke eingetroffen. Diese nimmt Bestellungen von Kantonen entgegen, welchen ein Kontingent zusteht, das anhand der Bevölkerungsgrösse und -struktur errechnet wird. Die Impfstoffe werden dann an die Kantone geliefert. Transport und Verteilung übernimmt im Kanton St.Gallen die Luzerner Firma Galliker, ebenso in den beiden Appenzell, Luzern sowie anderen Innerschweizer Kantonen.