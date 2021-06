Erste Impfungen für 12- bis 15-Jährige ab Mittwoch

Corona Impftermine für 12- bis 15-Jährige im Kanton St.Gallen, aber der Impfstoff ist beschränkt – die wichtigsten Fragen und Antworten Rund 56 Prozent der Personen, die im Kanton St.Gallen geimpft werden können, sind geimpft oder haben einen Termin für die erste oder zweite Impfung. Vor den Sommerferien wurden bisher rund 100'000 Zertifikate ausgestellt. Christoph Zweili 29.06.2021, 17.00 Uhr

Ab sofort können im Kanton St.Gallen Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer geimpft werden. Bild: Martial Trezzini/ KEYSTONE

Im Kanton St.Gallen können sich 12- bis 15-Jährige ab Mittwoch unter www.wir-impfen.ch für eine Impfung in einem Impfzentrum registrieren. Aufgrund der knappen Impfdosen gibt es aber nur beschränkte Impftermine im Juli und August. Priorität haben Jugendliche, die wegen einer chronischen Erkrankung stark beeinträchtigt sind oder in einem Haushalt mit einer Person mit einem geschwächten Immunsystem zusammenleben.

Der Kanton St.Gallen hat zwar am 15. Mai die Alterslimite für Impfungen aufgehoben, impfte bei den Jugendlichen aber weiterhin nur die über 16-Jährigen. Jetzt zieht er ab sofort gleich mit den Kantonen Thurgau und beiden Appenzell. Damit hält er sich an die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit.

Nein, die 12- bis 15-Jährigen stehen nicht zuoberst auf der Liste, sie machen meist leichte Verläufe durch und erkranken nicht schwer. Sie können zwar angemeldet werden, aber der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist beschränkt. Die St.Galler Impfchefin Karin Faisst sagt:

«Wer sich heute anmeldet, hat also nicht automatisch morgen einen Impftermin, sondern muss sich möglicherweise gedulden.»

Es gibt zwei Gruppen: Die Kinder mit Vorerkrankungen und diejenigen, die mit einer Person im Haushalt leben, deren Immunsystem zum Beispiel nach einer Chemotherapie oder nach einer hochdosierten Cortisoneinnahme heruntergesetzt ist. Die sollen jetzt prioritär eine Impfung bekommen.

Karin Faisst, St.Galler Impfchefin. Bild: Ralph Ribi

Im Kanton St.Gallen entscheiden die Jugendlichen selber, ob sie sich impfen lassen: Anders als in anderen Kantonen wird auf eine schriftliche Einwilligung der Eltern verzichtet. Auch die Begleitung von Erwachsenen ist nicht vorgeschrieben, aber empfohlen. Bei der Anmeldung muss der Jugendliche bestätigen, dass ein Gespräch mit den Eltern oder einer medizinischen Fachperson über die Vor- und Nachteile der Impfung stattgefunden hat.

Sobald die Impfdosen verfügbar waren, hat der Kanton St.Gallen auf Tempo gemacht. Höhepunkt war jetzt der Juni mit wöchentlich 20'000 Impfdosen pro Woche, damit möglichst viele Personen geimpft sind vor den Ferien und ein Zertifikat haben. Nachdem jetzt die Termine für die weiteren Erst- und Zweitimpfungen im System erfasst sind, fährt er das Tempo zurück.

Impfreaktionen in Form von lokalen Reaktionen wie Schmerzen oder die Rötung an der Einstichstelle sowie systemische Reaktionen wie Fieber, Schwäche, Kopfschmerzen oder Schüttelfrost sind bekannt und klingen in der Regel nach zwei bis drei Tagen wieder ab. Bei länger andauernden oder schweren Nebenwirkungen und Unsicherheiten soll man sich an seine Hausärztin oder seinen Hausarzt wenden.

Vollständig immunisiert sind derzeit rund 170'000 Personen. Weitere 70'000 Personen sind im System für die zweite Impfung angemeldet. Dazu kommen 8000 Personen, die für die erste Impfung angemeldet sind. Zusammen mit den Jugendlichen, die sich mutmasslich impfen lassen werden, sind das geschätzte rund 250'000 Personen, die sich impfen lassen. Das ergibt gemessen an der Gesamtbevölkerung eine Durchimpfungsrate von rund 49 Prozent. Zählt man die unter 12-Jährigen von denen ab, die geimpft werden können, liegt die Zahl höher – nämlich bei rund 56 Prozent.

Bis zum Wochenende waren es rund 100'000 Zertifikate.

Das Impfzentrum im Curling-Center in St.Gallen wird ab 6. August zurückgebaut. Bild: Ralph Ribi

Bis zum 6. August, dann wird es zurückgebaut. Abgeschafft wird es nicht, es wird eine kleinere Version in unmittelbarer Nähe geben.

Nein. Die Zweitimpfungen werden im Juli/August verabreicht sein. Es gibt also genug Kapazitäten für Neuanmeldungen sowie die Kinder und Jugendlichen und all jene, die sich nach den Sommerferien noch impfen lassen wollen.

Im Juni machte der Kanton St.Gallen Tempo beim Impfen, jetzt fährt er die Kadenz wieder zurück. Bild: Ralph Ribi

Die vier kantonalen Impfzentren werden bis Ende Jahr weiterbetrieben. Die kantonale Impfchefin wünscht sich, dass sich noch rund 50'000 bis 70'000 Personen zusätzlich impfen lassen, das wären noch einmal 100'000 bis 140'000 Impfungen.

Der Bund geht von einer vierten, kleineren Welle aus. Demnach droht 60 Prozent aller Nichtgeimpften eine Ansteckung. Jede geimpfte Person hat laut Fachleuten einen Schutz und trägt dazu bei, dass es keine vierte Welle mit erneuten Einschränkungen gibt.

Die vorliegenden Daten zeigen, dass eine Impfung gegen eine mittel- bis schwere Infektion mit der Deltavariante des Virus schützt.