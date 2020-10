Coronakrise im Kanton St.Gallen: Wie stark belastet die Pandemie die Mitarbeitenden der Staatsverwaltung? Wer in den vergangenen Tagen um Auskünfte beim Kanton anfragte, wurde öfter vertröstet. Die zuständige Stelle oder das zuständige Amt sei überlastet, überhäuft mit Fragen zu Corona und zu neuen Massnahmen. Die Antwort der Regierung auf einen politischen Vorstoss lässt deren Ausmass erahnen. Regula Weik 21.10.2020, 05.00 Uhr

St.Galler Regierungsgebäude: Während der Coronakrise leisten zahlreiche Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung Überzeit. Bild: Urs Bucher

Kantonsarztamt, Amt für Wirtschaft, Informatik, Personalabteilung, Krisenstab, Hausdienst, Kommunikation: Ihr Arbeitsalltag änderte sich schlagartig, als im Frühling der Lockdown ausgerufen wurde – und Hunderte von Fragen gleichzeitig auf sie einprasselten. Und sie stehen derzeit erneut im Sturm. Explodierende Fallzahlen, steigende Hospitalisationen, neue Massnahmen werfen unzählige Fragen auf. Die Arbeitsbelastung hat erneut angezogen, das abendliche Lichterlöschen sich im einen und andern Büro nach hinten verschoben.

«Das Staatspersonal in der Coronakrise: Sturm und Flaute zur gleichen Zeit», so hatten die drei CVP- und Kantonsratsmitglieder Yvonne Suter (Rapperswil-Jona), Boris Tschirky (Gaiserwald) und Christoph Bärlocher (Eggersriet) im Sommer einen politischen Vorstoss überschrieben. Während die einen Mitarbeitenden einen «überdurchschnittlichen Einsatz» hätten leisten müssen, sei bei andern die Arbeitslast während des Lockdown zurückgegangen oder gar weggefallen. Für die Kantonsrätin und ihre beiden Kollegen ist klar: Wer viel arbeiten musste, soll dafür entschädigt werden. Wer wenig arbeiten musste, soll Zeit- und Ferienguthaben abbauen. Dies umso mehr, als «dem Kanton das Instrument der Kurzarbeit nicht zur Verfügung steht, die Mitarbeitenden aber auch nicht um ihren Arbeitsplatz und ihr Einkommen bangen müssen», so die drei.

In ihrem Vorstoss wollten Suter, Tschirky und Bärlocher von der Regierung erfahren, wie viele Mitarbeitende Überstunden leisten mussten, wie diese entschädigt wurden, aber auch wie viele Mitarbeitenden ihre Zeit- und Ferienguthaben abbauen mussten.

40 Mitarbeitende erhielten Überzeit ausbezahlt

Nun liegt die Antwort der Regierung vor. Daraus geht hervor: 40 Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung (Staatskanzlei, Departemente und Gerichte) erhielten bislang ihre coronabedingt angeordnete Überzeit ausbezahlt. Sie habe «in definierten Fällen» eine Auszahlung der Überzeit ermöglicht, hält die Regierung fest. Die Rede ist von gesamthaft 3024 Stunden Überzeit und von 197'000 Franken, die ausbezahlt wurden.

Zusätzlich wurde der Einsatz von 306 Mitarbeitenden, die wegen der Krise besonders belastet waren, mit einer ausserordentlichen Leistungsprämie honoriert. Die Departemente können dieses Jahr mehr Geld dafür einsetzen – «die Finanzierung erfolgt im Rahmen der bestehenden Personalkredite», hält die Regierung dazu fest.

CVP-Kantonsrätin Yvonne Suter. Bild: Benjamin Manser

Schöpften die Departemente den Spielraum zu grosszügig aus?

Die Art und Weise, wie die Mehrbelastung der Mitarbeitenden finanziell abgegolten werde, sei «nachvollziehbar, fair und sachgerecht», findet Yvonne Suter. Etwas anderes allerdings überrascht die Kantonsrätin: Die tiefe Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche ihre coronabedingte Überzeit ausbezahlt erhielten.

«Offenbar leisteten lediglich 40 von den Tausenden von Mitarbeitenden der Staatsverwaltung tatsächlich in relevanter Weise Überzeit.»

Das deute darauf hin, dass die Staatsverwaltung «insgesamt gut genug dotiert ist, um selbst eine solch epochale Krise zu bewältigen, und dass die zu erwartende Mehrbelastung sich letztlich auf wenige Mitarbeitende in ganz spezifischen Bereichen konzentriert».

Und noch etwas irritiert die Kantonsrätin: Den 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche ihre Überzeit glaubhaft machen konnten, stünden über 300 Mitarbeitende gegenüber, die eine ausserordentliche Leistungsprämie erhielten. «Auf den ersten Blick scheinen die Departemente den von der Regierung zusätzlich gewährten Spielraum bei den Leistungsprämien etwas gar grosszügig ausgeschöpft zu haben», so Suter.

Keine Angaben zum Ferienabbau

Misstrauisch stimmt die Kantonsrätin darüber hinaus, dass die Regierung keine Angaben machen kann, wie viel Überzeit und wie viele Ferienguthaben abgebaut wurden. Suter sagt:

«Die Begründung, das Zeiterfassungssystem lasse eine solche Auswertung nicht zu, überzeugt in keiner Weise.»

Dies lasse vielmehr vermuten, dass der Abbau klein gewesen sei oder gar nicht stattgefunden habe. «Falls dem tatsächlich so ist, wäre dies ein schwerer Vertrauensbruch durch die betroffenen Mitarbeitenden der Staatsverwaltung und ein klares Versagen ihrer Vorgesetzten – dies auf Kosten des Kantons und zum Schaden der Reputation des Staatspersonals insgesamt.»

Suter, Tschirky und Bärlocher wollen denn auch wachsam bleiben. Noch ist offen, ob sie einen weiteren Vorstoss planen. Oder ob sie sich in der Novembersession einbringen, wenn die von der Regierung beantragte Erhöhung des Personalbudgets zur Diskussion steht.