«Wenn wir jetzt nichts machen, werden wir im nächsten Jahr immer noch mit Maske Weihnachten feiern»: Die Zustimmung für die Corona-Impfung ist gross

Am Mittwoch sind die ersten Impfdosen gegen Covid-19 in Appenzell Innerrhoden eingetroffen. In Ausserrhoden steht der Impfstart am 4. Januar an. Die Zustimmung im Appenzellerland ist gross, wie unsere Umfrage unter Politikern zeigt. Einzig SVP-Nationalrat David Zuberbühler will sich derzeit nicht impfen lassen.

Mea McGhee und Lea Sager 28.12.2020, 05.00 Uhr