Corona-Hotspot Die Corona-Situation in der Ostschweiz verschärft sich weiter – jetzt sind auch die Intensivstationen bald voll Die Corona-Zahlen in St.Gallen entwickeln sich weiterhin in die falsche Richtung. Die Lage hat sich gegenüber anfangs Woche nochmals verschlechtert. Auch im Thurgau. Die Auslastung der Intensivstationen ist sehr hoch. Jürg Ackermann 11.12.2020, 13.33 Uhr

Die Auslastung der Intensivstationen ist derzeit sehr hoch. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Seit Mittwoch ist es eine traurige Tatsache: St.Gallen ist zum Corona-Hotspot der Schweiz geworden. In keinem Kanton haben sich die Fallzahlen in den vergangenen 14 Tagen so negativ entwickelt.

Schaut man auf die Ansteckungs-Dynamik der letzten Tage dürfte sich daran so schnell nichts ändern. Lagen die auf zwei Wochen zurückgerechneten Fallzahlen am Mittwoch in St.Gallen nur marginal höher als im Tessin, ist dieser Abstand in den vergangenen 48 Stunden angewachsen: In St.Gallen sind es mittlerweile 922 Fälle auf 100'000 Einwohner, im Tessin 875, dahinter folgt auf Platz drei dieser Negativ-Rangliste bereits der Thurgau mit 717 Fällen.

Zum Vergleich: Alle drei Kantone liegen beispielsweise bei weitem über den Zahlen aus Deutschland. Nur einzelne Gebiete aus dem am stärksten betroffenen Bundesland Sachsen an der tschechischen Grenze kommen auf ähnlich hohe Werte.

Auch die vor einem Monat noch sehr stark betroffenen Kantone Wallis und Genf haben mittlerweile nur noch halb so viele Corona-Infizierte wie der Kanton St.Gallen. Als Genf anfangs November einen zweiten Lockdown verhängte und alle Restaurants und Freizeiteinrichtungen schloss, lagen die Fallzahlen jedoch doppelt so hoch wie jetzt in St.Gallen.

Die Dunkelziffer an Fällen dürfte hoch sein

Sorgen bereitet im Kanton St. Gallen weiterhin vor allem auch die hohe Positivitätsrate, die schweizweit unübertroffen ist. Noch immer ist durchschnittlich jeder vierte Getestete mit Covid-19 infiziert. Die hohe Positivitätsrate deutet auf eine hohe Dunkelziffer an Fällen hin. Dementsprechend schwierig ist die Lage im Kanton St.Gallen unter Kontrolle zu bringen, weil viele Leute, die nicht wissen, dass sie das Virus in sich tragen, andere Menschen in ihrer Umgebung anstecken.

Dies dürfte vor allem in den urbanen Zentren im Kanton der Fall sein. Die Wahlkreise Wil (1090 Fälle auf 100'000 Einwohner), St.Gallen und Rorschach weisen derzeit am meisten Covid-19-Fälle gemessen an der Bevölkerung auf. Der Wahlkreis See-Gaster (709) Fälle ist am wenigsten betroffen.

Verschärft hat sich auch die Situation auf den Intensivstationen. Noch nie während der ganzen Krise mussten in St.Galler Spitälern 32 Corona-Patienten gleichzeitig beatmet werden. Die Auslastung auf den Intensivstationen ist generell sehr hoch, wie der Kanton heute Freitag Mittag in seinem wöchentlichen Corona-Bulletin schreibt. Die Kapazitätsgrenzen dürften demnächst erreicht sein, zumal die Betreuung von Corona-Patienten auf der Intensivstation auch extrem personalintensiv ist.