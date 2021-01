Corona-Haustiere «Ein Tier benötigt auch nach dem Homeoffice Zeit»: Ostschweizer Tierschützer und Heime befürchten Anstieg von ausgesetzten und zurückgebrachten Tieren Die Nachfrage nach Haustieren in Zeiten von Corona ist nach wie vor ungebremst. Manche Tierheime beobachten zudem, dass vermehrt Katzen zurückgegeben werden. Tierschutzvereine befürchten einen Anstieg an ausgesetzten Tieren nach Corona und Homeoffice. Alain Rutishauser 06.01.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tierheime und Tierschützer befürchten einen Anstieg an abgegebenen Tieren, wie hier im Tierheim Sitterhöfli in Engelburg. Bild: Michel Canonica

Arbeit im Homeoffice, Gastro und Freizeitangebote geschlossen; das Leben findet dieser Tage vor allem in den eigenen vier Wänden statt. Besonders Alleinstehende haben darum das Bedürfnis nach einem pelzigen Begleiter. «Die Nachfrage nach Haustieren ist schon das ganze Jahr sehr hoch. Seit einigen Monaten sind besonders kleine Hunde beliebt», sagt Heinz Staub, Besitzer des Tierheims Sitterhöfli in Engelburg. Nebst einem neuen Zuhause haben Corona und Homeoffice für die Tiere noch weitere Vorteile. «Die Besitzer sind öfter zu Hause und kümmern sich deshalb wieder mehr um ihr Haustier.»

Tierheime bereiten sich auf Ansturm vor

In Tierheimen beobachtet man derweil noch einen anderen Trend: «Es wurden in letzter Zeit vermehrt Katzen abgegeben», sagt Dorothee Birnböck vom Katzenheim Arche in Rapperswil-Jona. Verlieren viele bereits wieder die Lust am neuen Haustier? Jedenfalls befürchten die Heime einen Anstieg an zurückgebrachten Tieren, sogenannten Verzichtstieren, nach Corona und Homeoffice. Bruno Horn von der Tierpension Krummenacker in Eggersriet:

«Tierheime rüsten sich für einen Ansturm von Verzichtshunden. Pensionen haben Anfragen für Plätze von sehr jungen Hunden – zu jung für eine Pension.»

«Es sollte klar sein, dass das Tier auch nach dem Homeoffice noch Zeit benötigt», sagt Birnböck. Bruno Horn fügt an: «Ein Hund ist kein Gegenstand zur Bespassung gelangweilter Menschen. Es ist ein Lebewesen mit Gefühlen und individuellen Bedürfnissen.» Dass dies nicht für alle Halter klar ist, weiss Staub vom Tierheim Sitterhöfli: «Wir hatten schon Fälle, wo der Besitzer in die Ferien gereist ist und die Katze zu Hause eingesperrt hat.» Die Tiere seien kurz vor dem Verhungern und der Verwahrlosung gewesen, als man sie fand. «Ich denke, unüberlegt angeschaffte und plötzlich überflüssige Heimtiere und die daraus resultierenden Probleme bekommen wir erst zu spüren, wenn die Pandemie rückläufig ist und die Leute aus dem Homeoffice kommen», sagt Erika Bolt vom Tierschutzverein St.Gallen und Umgebung.

Abklärung über Eignung der Tierhalter

In den meisten Tierheimen ist es üblich, dass im Vorfeld Abklärungen über den zukünftigen Halter eines Tieres getroffen werden. «Wir geben die Tiere nicht einfach so raus. Bereits am Telefon wird abgeklärt, wie der Halter mit den Tieren umgeht, und ob sich die Wohnung für ein Haustier eignet», sagt Staub. Wenn der Halter beispielsweise arbeite und das Tier oft alleine wäre, gebe es generell einen negativen Bescheid. Birnböck:

«Wenn man sich ein Haustier anschafft, sollte man über die Zeit, den Platz, die finanziellen Mittel und das Wissen über eine artgerechte Haltung verfügen.»

Ausserdem müsse klar sein, dass man eine Verpflichtung bis zum Tod des Tieres eingeht. «Einen Hund aufzunehmen ist für verantwortungsbewusste Menschen mit einer längeren Planungs- und Vorbereitungszeit verbunden», sagt Horn von der Tierpension Krummenacker. Darin enthalten sei, welcher Hund zu einem passe, welche Rasse welche Bedürfnisse habe oder in welche Obhut der Hund gehe, wenn der Halter verreise.

Immer wieder ausgesetzte Tiere

Das Zurückgeben von Tieren ist eines. Doch manche Tierhalter greifen auch zu illegalen Mitteln, um ihren pelzigen Begleiter loszuwerden. «Es kommt leider immer wieder vor, dass Tiere ausgesetzt werden», sagt Thomas Christen, Amtstierarzt des Kantons St.Gallen. Derzeit habe man keinen Anstieg an ausgesetzten Tieren im Kanton St.Gallen. Doch Christen mahnt zur Vorsicht:

«Wir befinden uns nach wie vor in einer Art ‹Lockdown›, bei welcher die Leute mehr Zeit haben, wie üblich und damit auch kein ‹Bedarf› besteht, Tiere auszusetzen, so wie sonst üblich in der Hauptferienzeit.»

Auch das Veterinäramt des Kantons Thurgau konnte bis jetzt keine Zunahme an ausgesetzten Tieren verzeichnen.

Allgemein ist die Zahl an ausgesetzten Tiere im Verhältnis zu früheren Zeiten stark gesunken. «Ausgesetzte Hunde gibt es praktisch keine mehr. da eine Chip-Pflicht besteht und sie registriert sein müssen», sagt Bolt. In der Stadt St.Gallen werden ausserdem auch alle Katzen gechipt: «Das ist nicht obligatorisch. Aber alle Katzen, die wir finden, werden geimpft und gechipt, falls sie es noch nicht sind», sagt Staub vom Tierheim Sitterhöfli.

Dieser junge Schäferhund wurde bei der Unterführung Langgasse in St.Gallen ausgesetzt. Ausgesetzte Hunde gebe es glücklicherweise aber fast keine mehr. Bild: Stapo SG

Dennoch gab es im Kanton St.Gallen in den vergangenen Monaten zwei Fälle von ausgesetzten Haustieren. Einmal eine Katze, die in einem zugeschnürten Abfallsack bei der Migros Gossau gefunden wurde: «Der Fall wird von der Stadtpolizei Gossau bearbeitet, weil das ein Offizialdelikt ist», sagt Bolt vom Tierschutzverein St.Gallen und Umgebung. Im Spätherbst seien ausserdem drei völlig verfilzte Zwergkaninchen bei der Kreuzbleiche gefunden worden. «Bei kleineren Tieren, Meersäuli, Kaninchen oder noch jungen Kätzchen, ist die Hemmschwelle, sie einfach auszusetzen, leider tiefer», sagt Staub vom Tierheim Sitterhöfli. Oft seien die Tiere ein Geschenk ans Kind, welches dann irgendwann die Lust am Haustier verliere. «Wird das Tier uns übergeben, ist das in Ordnung und auch wünschenswert, sie auszusetzen ist aber strafbar. Sie sind dann Futter für die Wildtiere.»