Fast 50 Millionen stehen bereit: So kommen notleidende Thurgauer Unternehmen zu Geld

Der Thurgau setzt bei der Hilfe für Coronahärtefälle auf ein zweistufiges Verfahren. In der ersten Phase werden ausschliesslich zinslose Darlehen an betroffene Firmen vergeben, die aber später nach erneuter Prüfung in nicht rückzahlbare Beiträge umgewandelt werden können.

Christian Kamm 17.12.2020, 17.45 Uhr