Ferien als kurze Verschnaufpause: Thurgauer Lehrpersonal ist wegen Corona am Anschlag

Rituale Nach Traumatherapie in Thurgauer Klinik: Herisauer Familie verliert Tochter an satanistische Verschwörungstheorien – Oberarzt wird freigestellt

Dass Satanisten in der Schweiz rituell Menschen opfern, foltern und ihr Blut trinken, glaubt ein Oberarzt in der Klinik Littenheid. Er therapiert Personen, die etwa sexuellen Missbrauch erlebt haben. Wie gefährlich das sein kann, zeigt das Beispiel einer Herisauer Familie, die ihre Tochter an diese Verschwörungstheorie verloren hat. Der Kanton Thurgau und die Klinik Littenheid klären nun ab.