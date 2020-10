Corona erwischt Thurgauer Spitalpersonal +++ St.Galler Gesundheitsdirektor sorgt sich um wachsende Positivitätsrate +++ Neuinfektionen in beiden Appenzell steigen weiter Am Donnerstag meldeten die Ostschweizer Kantone weiterhin steigende Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Im Thurgau führt dies zu einer angespannten Personalsituation in den Spitälern. Der wachsende Anteil positiver Tests sei ein Zeichen, dass die Neuinfektionen bald explodieren könnten, warnt der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Thomas Wunderlin und

08.10.2020

Mit rapide steigenden Neuinfektionen werden derzeit die Coronatests knapp: «Schweizweit herrscht ein Verteilkampf um die Testkapazitäten», sagt der Thurgauer Gesundheitschef Urs Martin. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Am Mittwoch meldete der Kanton Thurgau 21 Neuinfektionen mit Covid-19. So viele gab es erst einmal, am 19. April. Doch am Donnerstag wurde eine weitere Höchstmarke erreicht mit 27 Neuinfektionen. Er sei besorgt, sagt der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin, schränkt aber ein: «Bei den Hospitalisierungen ist die Lage noch ruhig.»

Im Moment befänden sich nur vier Patienten in Spitalpflege, davon noch einer auf der Intensivstation. Die steigenden Fallzahlen würden sich in der Regel mit zwei, drei Wochen Verzögerungen bei den Spitälern bemerkbar machen.



Spital ruft Personal aus den Ferien zurück



Die Thurgauer Spitäler seien für steigende Patientenzahlen eingerichtet, versichert der SVP-Regierungsrat. «Im Moment besteht das Problem, dass sich Personal angesteckt hat.» Die Personalsituation in den Spitälern habe sich dadurch verschärft. «Pflege und Behandlung sind sichergestellt, die Lage ist aber angespannt.» Gegenmassnahmen seien eingeleitet, beispielsweise würden Leute aus den Ferien zurückgerufen.

SVP-Regierungsrat Urs Martin, Vorsteher des Departements für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

In den letzten Tagen haben sich laut Martin viele Leute angesteckt, vornehmlich im privaten Rahmen: «Einen eigentlichen Cluster gibt es nicht.» Der Altersdurchschnitt sei tief. «Ich befürchte, dass sich die Jungen mit den Älteren mischen und diese anstecken.» Derzeit sei es aber so, dass sich die Älteren schützen.

Der jetzige Anstieg der Neuinfektionen sei der bisher höchste gemessene. Im Frühjahr habe es wahrscheinlich einen stärkeren Anstieg gegeben. Dieser sei nicht registriert worden, da es weniger Tests gegeben habe. Die Positivitätsrate betrug im Thurgau am Mittwoch nach Martins Angaben 6,2 Prozent; von 429 Tests seien 27 positiv ausgefallen. Die Testkapazitäten seien angespannt, aber noch ausreichend:

«Es wird zunehmend ein Thema: Schweizweit herrscht ein Verteilkampf um die Testkapazitäten.»

Über Verschärfungen der Regeln im Umgang mit dem Coronavirus wird der kantonale Fachstab Pandemie diese Woche diskutieren. Allfällige Entscheide wird der Gesamtregierungsrat diese oder nächste Woche fällen. Ob dem Thurgau die Maskenpflicht in den Läden erspart bleibe, darüber möchte Martin «im Moment nicht spekulieren».

Es gebe verschiedene mögliche Massnahmen. «Man muss die aktuelle Lage sauber analysieren. Wir sind noch nicht über den Berg.» Die Grippesaison fange erst an.

Unsichere Auswirkungen der Grippewelle



Wenn sich die Grippe mit Covid-19 überlagere, sei mit steigenden Fallzahlen bei Covid-19 zu rechnen. Wobei die Grippe dieses Jahr voraussichtlich weniger stark als in anderen Jahren ausfallen werde, weil sich die Leute schützten, Masken trügen und Abstand hielten.

Der Thurgau spricht sich immer mit den andern Ostschweizer Kantonen ab, sagt Martin, der am Donnerstag auf einer Wanderung im Alpstein erreichbar war: «Es kann aber sein, dass nicht alle zum selben Schluss gelangen.» Er hält es für sinnvoll, dass die Kantone unterschiedliche Massnahmen ergreifen können: «Die Infektionslage ist nicht überall gleich.»



Der Kanton St.Gallen meldete am Donnerstag 53 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Damit lag die Zahl der neuen Coronafälle zum dritten Mal in Folge über der kritischen Marke von 30 Fällen pro Tag. Für den St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann ist dies nach wie vor kein Grund zur Beunruhigung.

«Am wichtigsten ist die Zahl der Hospitalisationen.»

Von einer möglichen Überlastung des Gesundheitswesens – wie während des Lockdowns im März befürchtet – sei man noch weit entfernt.

Bruno Damann, St.Galler Gesundheitsdirektor. Bild: Ralph Ribi

Die aktuelle Zahl der Neuinfektionen liegt allerdings über dem Grenzwert des St.Galler Dreistufenplans. Dieser sieht verschärfte Massnahmen vor, wenn über mehrere Tage 30 bis 40 Neuansteckungen hinzukommen. Bei den Hospitalisationen liegt die kritische Schwelle bei bis zu 50 Covid-19-Patienten pro Woche, bei den Intensivpflegeplätzen bei zwölf Patienten. Gesundheitsdirektor Damann relativiert und deutet eine mögliche Überarbeitung des Dreistufenplans an: «Wir müssen uns fragen, ob es richtig ist, so stark auf die Zahl der Neuansteckungen zu fokussieren.»

Beunruhigend findet Bruno Damann hingegen eine andere Zahl: die steigende Positivitätsrate bei durchgeführten Coronatests. Sie liegt im Kanton St.Gallen derzeit bei 9,5 bis 10 Prozent. In anderen Worten: Jede zehnte St.Gallerin, jeder zehnte St.Galler mit Krankheitssymptomen wird zurzeit positiv auf das Coronvirus getestet. Noch vor wenigen Wochen lag der Wert bei 3,5 Prozent. Damann sagt:

«Das ist ein Zeichen, dass die Zahl der Neuinfektionen bald explodieren könnte.»

Mit rapide steigender Ansteckungszahl werden derzeit schweizweit die Coronatests knapp. Davon ist im Kanton St.Gallen noch nichts zu spüren. Damann sagt: «Mir ist nicht bekannt, dass wir zu wenig Tests haben.»

Maskenpflicht in Läden ist noch kein Thema

Ist dies ein Argument für eine Maskenpflicht in Läden und öffentlich zugänglichen Innenräumen, wie sie die Kantone Zug und Bern einführen werden? Damann sagt: «Zurzeit ist dieser Schritt noch nicht nötig.» Die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren hätten diese Frage schon mehrfach diskutiert. Sollten sich die Ostschweizer Kantone in den kommenden Wochen für eine Maskenpflicht entscheiden, hofft Damann auf eine regional einheitliche Lösung. «Das Ziel ist, dass wir einen gemeinsamen Entscheid fällen.»

Der St.Galler Gesundheitsdirektor will die Entwicklung der Neuinfektionen intensiv beobachten. «Wir müssen jederzeit bereit sein.» Am Freitag trifft sich Bruno Damann mit dem kantonalen Führungsstab, um sich über dessen Lagebeurteilung informieren zu lassen. Es gehe nun darum, noch besser zu verstehen, wo es zu den meisten Ansteckungen komme, wo das Risiko am grössten sei. An der Regierungssitzung am kommenden Dienstag will er seine Kolleginnen und Kollegen informieren und mögliche weitere Massnahmen diskutieren.

Auch im Appenzellerland haben die Coronafälle in den vergangenen zwei Wochen rapide zugenommen. Seit Mitte September ist im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Zahl der kumulierten Neuinfektionsfälle von 151 auf 214 gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von etwas über 40 Prozent. Am Donnerstag meldete der Kanton mit 17 Neuinfektionen weiterhin steigende Zahlen.

Das Departement Gesundheit und Soziales Ausserrhoden führt den Anstieg unter anderem auf einzelne grössere Cluster zurück. Dabei wird konkret auf zwei Ausbrüche – in einer Schule und einem Unternehmen – hingewiesen, die jeweils mehrere Folgeansteckungen mit sich brachten. Auch Einzelansteckungen und kleinere Cluster, wie etwa Übertragungen in der Familie und im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, in Clubs, Bars oder Vereinen, hätten zum aktuellen Bild beigetragen.

In Appenzell Innerrhoden sprach man Mitte September noch von 27 laborbestätigten Fällen, mittlerweile sind es bereits 47 – was einem Anstieg von rund 75 Prozent entspricht. Und die Zahlen steigen weiter: Der Kanton meldete am Donnerstag drei Neuinfektionen.

Von den seit September positiv Getesteten sind 65 Prozent zwischen 20 und 40, 22 Prozent zwischen 41 und 65 und drei Personen zwischen 65 und 73 Jahre alt. Hospitalisiert wurde in dieser Zeit eine Person. Die Kurve der infizierten Personen steigt laut Mathias Cajochen, Departementssekretär des Gesundheitsamtes, auch in Appenzell Innerrhoden. Er ergänzt: «Sie steigt bisher aber noch eher flach.»