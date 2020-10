«Im Moment besteht das Problem, dass sich Mitarbeiter angesteckt haben»: Corona erwischt Thurgauer Spitalpersonal Am Donnerstag meldete der Kanton Thurgau 27 Covid-19-Neuinfektionen – so viele wie noch nie. Die Spitäler sind gerüstet für weitere Hospitalisierungen, wobei die Personalsituation angespannt ist. Thomas Wunderlin 08.10.2020, 14.43 Uhr

Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Am Mittwoch meldete der Kanton Thurgau 21 Neuinfektionen mit Covid-19. So viele gab es erst einmal, am 19. April. Doch am Donnerstag wurde eine weitere Höchstmarke erreicht mit 27 Neuinfektionen. Er sei besorgt, sagt der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin, schränkt aber ein: «Bei den Hospitalisierungen ist die Lage noch ruhig.»