Corona Eine Viertelmillion abgegebene Selbsttests im Kanton St.Gallen: Der grosse Andrang auf die Ostschweizer Apotheken hält an Seit einer Woche kann jeder gratis fünf Selbsttests pro Monat in Apotheken beziehen. Jetzt zeigt sich: Gewisse Apotheken hatten innert Tagen keine Tests mehr an Lager. David Grob 14.04.2021, 05.00 Uhr

In der Passage-Apotheke in Frauenfeld standen die Leute am vergangenen Mittwoch Schlange. Bilder: Kevin Roth

(7. April 2021)

Der Ansturm am Mittwoch vor einer Woche war gross: Vor vielen Apotheken bildeten sich bereits frühmorgens Schlangen. In der Ostschweiz ebenso wie in der ganzen Schweiz. Seit einer Woche können Selbsttests in Apotheken bezogen werden. Fünf Stück pro Monat und gratis, die Kosten übernimmt der Bund. Neun Millionen Testkits sind gemäss SRF schweizweit bereits ausgeliefert worden. «Ich hoffe wirklich sehr, dass es keine Engpässe gibt», sagte uns eine Apothekerin an jenem Mittwoch vor einer Woche. Jetzt zeigt sich: Coronaselbsttests sind in einigen Ostschweizer Apotheken derzeit nicht mehr erhältlich. Der Ansturm, der bereits beim Start vor einer Woche gross war, blieb bestehen.

Ausgeschossen: Coronaselbsttests gibt es in der Rathausapotheke am Bahnhofplatz St.Gallen derzeit nicht mehr. Bild: Jolanda Riedener



«Wir haben seit Montagmorgen, zehn Uhr, keine Selbsttests mehr», sagt beispielsweise Marion Molnar, leitende Apothekerin der Rathausapotheke in St.Gallen. 5900 Tests gingen vom Mittwochmorgen bis Sonntagabend über die Theke.

«Wir haben mit einem grossen Andrang gerechnet, doch der Ansturm war grösser.»

Auch die Rot-Tor-Apotheke in Appenzell hat seit Freitag keine Tests mehr. Auch Flurina Dobler, leitende Apothekerin, spricht von einem enormen Ansturm. «Wir haben innert zweieinhalb Tagen fünftausend Tests verkauft.»

«Ein Grossteil der Thurgauer Apotheken hat keine Tests mehr»

250'000 Selbsttests sind in der vergangenen Woche in St.Galler Apotheken abgegeben worden, wie Claudia Meier-Uffer, Präsidentin des Apothekerverbandes St.Gallen/Appenzell, auf Anfrage mitteilt. Und wie der Rathausapotheke in St.Gallen oder der Rot-Tor-Apotheke in Appenzell ergeht es derzeit Ostschweizer Apotheken. «Es haben doch bereits einige Apotheken keine Selbsttests mehr», sagt Meier-Uffer. Auch im Thurgau präsentiert sich die Lage ähnlich, wie Stefan Ullmann, Präsident des Thurgauer Apothekerverbandes, sagt:

«Ein Grossteil der Apotheken hat keine Tests mehr.»

Sowohl Ullmann wie auch Meier-Uffer führen selber Apotheken. Ullmann die Passage Apotheke in Frauenfeld, Meier-Uffer die Apotheke in Gossau. Beide sprechen von grossen Herausforderungen, welche die Apotheken mit der Herausgabe der Selbsttests zu bewältigen haben. Es gilt, die Testsets, die in 25er-Packungen angeliefert werden, aus- und zu 5er-Sets umzupacken. Insbesondere das Personal sei deshalb gefordert, sagt Meier-Uffer. Sie spricht von einer «Mammutaufgabe» – und setzt auf Freiwilligenarbeit: Studenten, Schülerinnen, Arbeitslose, die sich einen Nebenverdienst und eine kurzzeitige Beschäftigung suchen. Andere Apotheken setzen auf Überstunden.

Stefan Ullmann, Geschäftsführer der Passage-Apotheke in Frauenfeld und Präsident Apothekerverband, bei der Arbeit.

Im Gegensatz zu anderen Apotheken haben aber sowohl Ullmann in Frauenfeld, als auch Meier-Uffer in Gossau weiterhin Selbsttests an Lager. Durchschnittlich 3000 Selbsttests gehen pro Tag über die Theke der Passage-Apotheke. «Dies sind rund 15'000 seit dem Abgabestart vor einer Woche», sagt Ullmann. Und auch in Gossau war der Ansturm gross. «Wir hatten sogar Leute aus den Kantonen Zürich, dem Thurgau oder Schaffhausen, die oft nach einem Ausflug in den Bergen noch ihre Selbsttests holten», sagt Meier-Uffer. Ein Eindruck, der auch von der Rot-Tor-Apotheke in Appenzell geteilt wird, in der ebenfalls viele Ausflügler mit Selbsttests versorgt worden sind.

Entspannung wird gegen Ende Woche erwartet, wenn die nächsten Selbsttests geliefert werden.

Noch hat die Passage-Apotheke genügend Selbsttests an Lager.

Auch die Online-Apotheke zur Rose setzt auf Selbsttests

Der Ansturm, den die Ostschweizer Apotheken bereits ansatzweise bewältigt haben, steht der grössten Online-Apotheke der Schweiz noch bevor. Die Apotheke zur Rose mit Hauptsitz in Frauenfeld will ab dem 15. April die Selbsttests per Online-Versand anbieten. Interessierte können sich bereits seit vergangener Woche per E-Mail eintragen und werden benachrichtigt, sobald der Versand startet. «Erwartungsgemäss besteht eine hohe Nachfrage und ein grosses Interesse», schreibt eine Sprecherin auf Anfrage.