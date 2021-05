Long-Covid-Reha: Kliniken Valens bieten neues Programm

Corona «Die Leute haben das Gefühl, einen 50 Kilo schweren Bleimantel zu tragen»: Ein neues Rehaprogramm soll Long-Covid-Patienten zurück ins Leben helfen Ab nächster Woche bieten die Kliniken Valens in Gais und St.Gallen Therapien für Patienten an, die an den Langzeitfolgen von Corona leiden. Janina Gehrig 27.05.2021, 05.00 Uhr

Gais - Klinik Gais Kliniken Valens stellen ihre neue Long-Covid REHA vor

Es waren Leute, die mitten im Leben standen, zwischen 25- und 55-jährig, gesund, ohne Vorerkrankungen. Die Covid-19-Infektion hatte sie aus der Bahn geworfen, trotz leichtem Verlauf. Jetzt fühlt sich das Aufstehen und Duschen am Morgen an wie 20 Kilometer Joggen. «Die Leute haben das Gefühl, einen 50 Kilo schweren Bleimantel zu tragen. Es fehlt ihnen die Lebensqualität, sie sind privat und beruflich eingeschränkt und irgendwann derart psychisch belastet, dass Depressionen und Angstzustände dazukommen können», sagt Frank Zimmerhackl. Für diese Patientinnen und Patienten hat der Chefarzt Psychosomatik und Psychiatrie der Klinik Gais ein neues Rehabilitationsprogramm entwickelt. Ab 1. Juni kann es stationär in der Klinik Gais oder ambulant in der Reha St.Gallen an der Wassergasse 42 genutzt werden.

Lange sei der Fokus auf akuten Infektionen und schweren Verläufen sowie auf Herz- oder Lungenproblemen gelegen, sagt Zimmerhackl. Das als «Post-Covid» bekannte Krankheitsbild ist seit Beginn der Pandemie bekannt. Auch Rehabilitationskonzepte werden in den Kliniken Valens schon länger angeboten. Angesichts der steigenden Zahlen kümmere man sich nun vermehrt auch um die Long-Covid-Fälle, bei denen die Patienten auch 12 Wochen nach der Infektion Beschwerden haben. «Dies betrifft vor allem jüngere Patienten mit leichten oder gar unbemerkten Akutinfektionen, die vorerst ein beschwerdefreies Intervall hatten und erst Wochen später typische Long-Covid-Symptome entwickeln», sagt Zimmerhackl: Starke Ermüdbarkeit, chronische Müdigkeit und Schwäche (Fatigue), kognitive Störungen wie Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen, Schlafstörungen, Herzrasen, Husten und Atemnot.

Bis zu 25 Prozent aller Infizierten sind auch Monate danach beeinträchtigt

«Neueste Daten zeigen, dass bis zu 25 Prozent aller Infizierten noch mehrere Wochen bis Monate beeinträchtigt sind», sagt Zimmerhackl. Viele würden lange die Zähne zusammenbeissen, bevor sie Hilfe suchten, müssten lange Wartefristen in Kauf nehmen oder wüssten schlicht nicht, dass eine Rehabilitation möglich ist. Hierzulande herrsche eine hohe Leistungsbereitschaft vor. «Umso wichtiger ist es, über Behandlungsmöglichkeiten zu informieren.»

Frank Zimmerhackl, Chefarzt Psychosomatik und Psychiatrie der Klinik Gais. Bild: PD

«Je länger man wartet, umso ungünstiger könnte sich die Prognose entwickeln.»

Auch wüssten noch zu wenig Ärzte über das Krankheitsbild Bescheid.

Spezialisten aus Psychosomatik, Kardiologie und Onkologie arbeiten zusammen

Bereits jetzt hätten die Kliniken Valens viele Anfragen erhalten. Je länger die Pandemie dauert, desto mehr wächst das Wissen um Long-Covid. Mehrere Kliniken in der Schweiz bieten spezialisierte Behandlungen an. Einzigartig in den Kliniken Valens mit ihren Standorten in Gais und St.Gallen sei, dass Spezialisten aus den Fachgebieten Psychosomatik, Kardiologie und Onkologie eng zusammenarbeiteten, um den Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten.

So kennt sich die Onkologie besonders gut mit Patienten mit chronischen Müdigkeitssymptomen aus. Spezialisten der Psychosomatik nehmen sich den psychischen und sozialen Folgen der Krankheit an sowie dem Symptom- und Energiemanagement. Und die Kardiologen schliessen organische Schäden aus und haben viel Erfahrung bei der Rehabilitation von Menschen, die schnell erschöpft sind oder an Atemnot leiden. Je nach Krankheitsbild werde ein individueller Therapieplan erstellt. Wer sich stationär in St.Gallen behandeln lässt, erhält ein abgespecktes Programm, etwa mehrmals wöchentlich zwei bis drei Stunden Therapie.

Lange hinkte die Schweiz bei der Betreuung und Behandlung von Long-Covid-Patienten nach. Hausärzte und Versicherungen waren überfordert, Betroffene wandten sich im Januar an den Bundesrat. Als Musterbeispiel für die Behandlung von Corona-Langzeitfolgen gilt Grossbritannien. Dort wurden bereits vergangenen Winter Rehaprogramme auf die Beine gestellt und in Long-Covid-Kliniken investiert. Zimmerhackl sagt denn auch:

«Das englische Recovery-Prinzip, bei dem alle Ressourcen darauf angelegt sind, dass jemand wieder zu Kräften kommt, hat uns gute Ideen geliefert.»

Antikörper greifen Gefässe im Körper und im Gehirn an

Bei Long-Covid handelt es sich wahrscheinlich um einen Autoimmunprozess. Nach dem Infekt bilden sich weiterhin Antikörper gegen das Virus, welche nun nicht mehr nur das Virus, sondern körpereigene Strukturen angreifen: Gefässe im Körper und im Gehirn. Noch gibt es kein Medikament gegen das Syndrom. Auch Bewegung und Sporttreiben allein führe nicht zum Ziel. Wer sich überanstrengt, braucht oft Tage, um sich zu regenerieren. Besondere Wichtigkeit habe deshalb das Energie- und Symptommanagement. Auch der Austausch unter den Patienten solle helfen, die Betroffenen in ihr altes Leben zurückzuführen.

«Wir rechnen damit, dass wir ab Juni 15 bis 20 Patienten stationär behandeln können», sagt Zimmerhackl. «Viele Leute stehen unter einer enormen Belastung. Sie haben das Gefühl, ihnen laufe die Zeit davon. Sie haben Kinder, um die sie sich kümmern möchten. Der Arbeitgeber fragt, wann sie wieder zurückkehren. Hinzu kommt, dass sie oftmals nicht ernst genommen werden, weil man ihnen nichts ansieht.»