Corona-Demonstration «Sofort beenden!»: 80 Personen haben in Weinfelden gegen den Lockdown demonstriert – ohne Maske oder Abstand Weinfelden, Marktplatz, Montagabend: 80 Menschen haben sich versammelt, um gegen die Coronamassnahmen zu demonstrieren. Masken- und Abstandspflicht halten sie nicht ein. Die Polizei ist kurz vor Ort, greift aber nicht ein. Die Veranstalterin wird allerdings angezeigt. Alain Rutishauser 02.03.2021, 17.30 Uhr

Am Montagabend haben sich auf dem Marktplatz in Weinfelden knapp 80 Leute versammelt, um für ein sofortiges Ende des Lockdowns einzustehen, unter anderem auch Kantonsrat Oliver Martin von der SVP. Bild: Andrea Stalder

«Lockdown sofort Beenden!» steht mit Filzstift auf einem Stück braunen Karton. Die «Mündigen Bürger Thurgau» haben zu einer Veranstaltungen gegen die Coronamassnahmen aufgerufen. 18 Uhr — allmählich füllt sich der Marktplatz in Weinfelden. Die Allerwenigsten tragen Masken, die Menschen umarmen sich, schütteln einander die Hände. Eine Gastronomin aus Affeltrangen hat Shotgläsli dabei, verteilt fleissig Appenzeller oder Berliner Luft. «An alle die wollen, die Shots sind gratis. Wir wollen einfach feiern, dass wir die heutige Veranstaltung ‹durchgedrückt› haben». Kurz nach 18 Uhr begrüsst die Organisatorin Rosemarie Leu die Demonstranten.

Die Coronagegner-Veranstaltung lief unter dem Motto «Lockdown sofort Beenden!» Bild: Andrea Stalder

Flyer vom «Bundesamt für Bullshit BAB»

Zuerst macht Leu selbst ihrem Ärger Luft: «Positiv getestete Personen sollten keinen Ausschlag geben über einen Lockdown, sondern einzig und allein die Auslastung der Spitäler. Und diese rechtfertigt in keinster Weise irgendwelche Lockdownmassnahmen.»

Die kurze Ansprache wird mit tosendem Applaus der mittlerweile knapp 80 Zuschauer quittiert. «So ist es!» ruft jemand aus der Menge. Die Aktion sei bewilligt und auch nicht illegal, weil sie als öffentliche politische Kundgebung gelte, versichert Leu. «Aber wir werden die Besucher in Gruppen von 15 Personen aufteilen, damit keine Regeln gebrochen werden.» Bis zum Schluss der Veranstaltung geschieht dies aber nicht.

Die Organisatorin Rosemarie Leu spricht zu den Besuchern. Bild: Andrea Stalder

Auf einem kleinen Tischchen mit rot-weissem Tischtuch sind Flyer ausgelegt. Einer davon ist im Design der Coronapräventionsplakate des Bundesamts für Gesundheit gestaltet. Darauf steht «So machen wir euch fertig: Psychoterror, Totale Überwachung, Enteignung.» Gezeichnet ist der Flyer aber nicht vom BAG, sondern vom «Bundesamt für Bullshit BAB».

Kantonsrat Schenk: «Für mich ist es klar eine Diktatur»

Das Mikrofon sei nun offen, sagt Leu. Jeder, der das Bedürfnis dazu habe, dürfe etwas sagen. Unter den Teilnehmern der Veranstaltung sind auch die Kantonsräte Peter Schenk (EDU) und Oliver Martin (SVP). Zuerst übergibt Leu das Mikrofon an Schenk. Er sei selbst an Corona erkrankt, sei für zwölf Tage «flach gelegen», beginnt Schenk seine Rede. «Doch das ist keine Legitimation für den Lockdown. Er bedroht Existenzen und raubt den Jungen die Perspektive.» Wieder Applaus. Als Inhaber der Bohrtechnik-Firma Schenk AG mit rund 90 Mitarbeitern sei er selbst vom Lockdown betroffen.

Kantonsrat Peter Schenk äussert sich vor Zuschauern über das Coronavirus und die Massnahmen des Bundesrats. Bild: Andrea Stalder

Dann nimmt Schenk Bezug auf Aussagen des SVP-Bundesrats Guy Parmelin, wonach das Volk der Chef sei und von Diktatur keine Rede sein könne. «Für mich ist es klar eine Diktatur. Deshalb müssen wir dafür einstehen: Stopp Lockdown!»

Nun ergreift Kantonsrat Martin das Wort: «Auch ich bin betroffen von den Massnahmen. Mir geht es aber nicht ums Geld, ich will wieder zurück zur Normalität.» Er wolle das Virus auch gar nicht leugnen, das Virus sei da. «Aber ich stelle mich bewusst gegen die Ungewissheit und Angst, die verbreitet wird», sagt Martin. Jeder Mensch wisse selber am besten, was gut für ihn sei. Deshalb appelliere er an die Selbstverantwortung.

Wie steht die SVP Thurgau dazu, dass sich ein Mitglied ihrer Partei auf einer Veranstaltung blicken lässt, bei der Personen regierungsfeindliche Flyer auflegen und die Coronaregeln missachten? «Grundsätzlich ist es in Ordnung, wenn sich ein Politiker ein Bild von den Sorgen der Bevölkerung machen will, auch wenn er nicht alle Meinungen teilt», meint Ruedi Zbinden, Präsident der SVP Thurgau. Er verweist auf die Meinungsfreiheit, die auch in Zeiten von Corona gelte. «Dass sich die Besucher nicht an die Sicherheitsvorschriften gehalten haben, ist allerdings nicht gut», schiebt Zbinden nach.

Nach Schenk spricht auch Oliver Martin (SVP) zu den Besuchern. Bild: Andrea Stalder

Polizei läuft durch die Menge, tut aber nichts

Um 18:41 fährt ein Polizeiauto langsam an der Menschenmenge auf dem Marktplatz vorbei. Die Zuschauer stehen dicht beieinander – ohne Masken. Die Polizei fährt ohne auszusteigen wieder davon. Und taucht eine Viertelstunde später abermals auf.

Kurz vor 19 Uhr mischen sich zwei Polizeibeamte unter die Zuschauer. Sie laufen langsam durch die Menschenmenge, beobachten die Demonstration, die mittlerweile in eine Tanzveranstaltung gekippt ist. Sie kontrollieren niemanden, suchen nicht den Dialog mit den Besuchern. Sie weisen auch niemanden darauf hin, dass sie zu dicht beieinander stehen würden oder sich an die Maskenpflicht zu halten hätten. «Zum Schutz der Einsatzkräfte und aufgrund der Anzahl Teilnehmenden wäre ein Einschreiten unverhältnismässig gewesen», sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage. Jedoch hätten die beiden Polizisten mit der Veranstalterin Kontakt aufgenommen und sie auf die Bestimmungen hingewiesen. Graf: «Die Veranstalterin wird zur Anzeige gebracht.»