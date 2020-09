Corona-Demonstration: Konstanz erwartet Zehntausende «Querdenker», auch in Kreuzlingen sind Kundgebungen geplant In Konstanz haben sich für das kommende Wochenende Tausende Demonstranten und Gegendemonstranten angekündigt. In Kreuzlingen plant die Kantonspolizei Thurgau ein Grossaufgebot. Ebenso soll am Wochenende eine Menschenkette rund um den Bodensee gebildet werden. Ob diese auf der Schweizer Seite zustande kommt, ist unklar.

Ida Sandl und Sabrina Manser 30.09.2020, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Corona-Demonstranten – wie hier in Hannover – haben sich für kommendes Wochenende in Konstanz angekündigt. Moritz Frankenberg / DPA

Konstanz im Ausnahmezustand: Hinter den Kulissen arbeiten Stadt und Polizei fieberhaft, damit das Wochenende vom 3. und 4. Oktober nicht aus den Fugen gerät. Zehntausende selbsternannte «Querdenker» und Gegendemonstranten haben sich angekündigt. Die Querdenker wehren sich gegen die Beschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie. Sie sehen sich dadurch in ihren Freiheitsrechten beraubt.

Menschenkette ist schwer einzuschätzen

Der Zeitpunkt für die Kundgebung ist geschickt gewählt, denn am Samstag feiert Deutschland den Tag der Deutschen Einheit. Ursprünglich sollten deshalb auch am Samstag die Hauptkundgebungen stattfinden. Die Organisatoren fürchteten aber, die Stadt könnte die Demos mit Verweis auf den Nationalfeiertag zu stark beschränken. Sie verschoben deshalb den Anlass auf Sonntag.

Nun wird an beiden Tagen demonstriert. Für den Samstag sind bei der Stadt Konstanz 16 Demonstrationsgesuche eingegangen, man rechnet mit 16'400 Besuchern. Für den Sonntag lagen elf Gesuche auf dem Tisch, es werden immerhin noch knapp 10'000 Demonstranten erwartet.

Schweizer machen doch mit bei Menschenkette

Am Samstagnachmittag ist zudem eine Menschenkette rund um den Bodensee geplant. Organisator Gerry Mayr spricht gegenüber der Konstanzer Tageszeitung «Südkurier» von 15'000 Menschen, die sich angemeldet hätten. Wie viele Schweizer beteiligt sind, lässt sich nur erahnen, da die Organisation sehr kurzfristig gewechselt hat.



Am 19. September wurde in Zürich gegen die Corona-Massnahmen demonstriert. Ennio Leanza / KEYSTONE

SP will den Rechtsradikalen nicht das Feld überlassen

Nicht nur die Querdenker werden die Konstanzer Innenstadt füllen, auch Gegendemonstranten haben sich in Stellung ­gebracht. «Wir haben die Befürchtung, dass die Bewegung extremistische Gruppierungen anzieht», sagt die Kreuzlinger SP-Präsidentin Charis Kuntzemüller. Die Sozialdemokraten halten ihre Kundgebung an beiden Tagen auf der Kreuzlinger Seite des Geländes Klein-Venedig ab. Die Bewilligung der Stadt Kreuzlingen habe man erhalten. Die SP geht gemeinsam mit einem Konstanzer Bündnis von 28 Parteien und Zivilorganisationen auf die Strasse. Es trägt den Namen «Spread Love, Not Corona», was so viel heisst wie «verbreite Liebe, nicht Corona».

Die Coronapandemie sei eine extreme Herausforderung für die Gesellschaft, sie treffe viele hart, sagt Charis Kuntzemüller.

«Wir sind nicht gegen einen Diskurs.»

Doch die Querdenker würden sich unter anderem zu wenig von der rechts­radikalen Szene abgrenzen. Daher distanziert sich die SP auch klar von der geplanten Friedenskette. Einen genauen Zeitplan für die Kundgebungen gibt es noch nicht, man warte auf die Zeitangaben des Konstanzer Bündnisses.

Auch die Querdenker drängt es auf die Schweizer Seite. Auf der Website von Organisator Gerry Mayr steht unter dem Stichwort «Querdenken 8280 Kreuzlingen»: «Auf der Bühne unserer Nachbarn geht es zur Sache.» Mehr zum Programm erfährt man nicht, ausser dass zwei Moderatoren aufgeführt sind, die jedoch keine bekannten Namen tragen. Ein Gesuch für die Querdenker-Kundgebung sei eingegangen, aber noch nicht genehmigt, teilt die Stadt Kreuzlingen mit.

Kantonspolizei geht von gewaltfreier Demo aus

Matthias Graf Kapo Thurgau Bild: Daniel Duschletta Kapo/Tg

Ebenfalls involviert ist die Kantonspolizei Thurgau. Matthias Graf, Chef Mediendienst, sagt, es werde eine grosse Anzahl an Einsatzkräften aufgeboten. Dies insbesondere wegen der zahlreichen Aktionen in Konstanz, teils in unmittelbarer Nähe zur offenen Grenze. «Wir gehen grundsätzlich von einer weitgehend friedlichen und gewaltfreien Demonstration aus», sagt Graf. Dennoch wolle man vorbereitet sein. Die Polizei sei in enger Absprache mit der Konstanzer Polizei und der Eidgenössischen Zollverwaltung.