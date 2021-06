Schifffahrt auf dem Untersee in Geldnot: Bund bietet Hilfe an

Coronadefizit Finanzprobleme der Schifffahrt auf Untersee und Rhein: Jetzt stellt der Bund doch noch Hilfe in Aussicht Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) ging bei den Coronahilfen des Bundes bislang leer aus. Nachdem die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher in Bern interveniert hat, zeichnet sich nun eine Lösung ab. Adrian Vögele 01.06.2021, 12.00 Uhr

Ein Schiff der URh beim Hafen in Berlingen. Bild: Andrea Stalder

Es ist das schlechteste Ergebnis in ihrer über 150jährigen Geschichte: Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) musste im Coronajahr 2020 einen Einbruch der Passagierzahlen um 47 Prozent hinnehmen, der Umsatz sank um 1,7 Millionen Franken, es resultierte ein Defizit von 420'000 Franken. Kurzfristig könne die URh dies verkraften, sagten die Verantwortlichen im April vor den Medien - für das Abfedern weiterer Risiken fehle nun aber das Geld. Zum Beispiel für finanzielle Durststrecken, wenn die Wasserstände zu tief sind für die Schifffahrt und Strecken gesperrt werden müssen. Die letzte Sperrung ist erst wenige Wochen her, am 6. Mai konnte sie wieder aufgehoben werden.