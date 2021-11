Radikale Impfgegner: HSG-Professor bedauert heikle Aussagen

Corona «Braune Brühe köchelt»: HSG-Professor kritisiert Coronapolitik mit krudem Vergleich – er bedauert und löscht sein LinkedIn-Profil Wolfgang Stölzle, deutscher Professor für Logistikmanagement an der Universität St.Gallen, vergleicht die angekündigte Impfpflicht der österreichischen Regierung mit dem NS-Regime der 1930er-Jahre. Auf Intervention der HSG entschuldigt er sich für die «privaten» Kommentare auf dem sozialen Business-Netzwerk LinkedIn und löscht sein Profil. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Wolfgang Stölzle, HSG-Professor für Logistikmanagement. Bild: PD

«Einer unserer Professoren an der HSG verbreitet unglaubliche Nachrichten über Corona», meldet eine Person aus der Studierendenschaft der Universität St.Gallen unserer Zeitung. «Prof. Dr. Wolfgang Stölzle versucht alle davon zu überzeugen, dass wir langfristig auswandern sollen, sofern die Regierung eine Impfpflicht analog Österreich einführt.»

Das Ausmass der Dinge zeige Stölzles Profil auf dem Business-Netzwerk LinkedIn: «Es ist richtig peinlich, wie er Beiträge über Corona kommentiert.» Derweil die Uni von den Studentinnen und Studenten 3G verlange, sei der «Oberguru der Skeptiker» ein aktiver Professor an der HSG, heisst es in der Zuschrift.

«Man sollte Lehren aus den 30er-Jahren ziehen»

Die Empörung gründet auf zwei – inzwischen gelöschten - Kommentaren, mit denen der international bekannte Lieferkettenexperte auf die jüngsten Coronamassnahmen in Österreich reagierte. Zum einen betrifft es den Eintrag einer LinkedIn-Bekannten zum Vorpreschen Österreichs für eine Impfpflicht mit mRNA-Gentechnik ab 1. Februar 2022; sie fragt, warum die Regierungen in D.A.CH (also Deutschland, Österreich, Schweiz) die «hochwertigen Totviren-Impfstoffe», die von rund 20 Ländern wie Ungarn, Serbien oder China «positiv verimpft» würden, immer noch nicht erlaubten. «In der Regel folgt dann Söder(un)freistaat mit ganz D und nun?!» Stölzle kommentiert wörtlich: «Die braune Brühe beginnt zu köcheln! Man sollte sich über Auswanderung Gedanken machen und Lehren aus den 30er-Jahren ziehen, dies frei nach dem Motto ‹Wer zu spät geht, den bestraft die Politik (um das Leben)›.»

Ähnlich reagiert er auf einen Eintrag eines Impf- und Covid-Gesetz-Gegners zur Entwicklung in Wien: «Die Treibjagd auf die Nicht-Geimpften nimmt ihren Lauf… und immer grässlichere Formen an.» Stölzle kommentiert, dass es «solche Einladungen» auch per SMS bei der Einreise nach Deutschland gebe - «noch nicht zum Impfen, sondern ‹nur› zum Testen und zur Quarantäne», und Datenschutz sei kein Thema. Dass nun eine Grossstadt eine Impfung «auf persönlicher Ebene mindestens sehr nahelegt, zeigt das volle Ausmass ungezügelter Kompetenzüberschreitung», schreibt Stölzle und schliesst wiederum mit dem Verweis auf den Faschismus der 30er-Jahre: «Viele Stimmen warnen vor der braunen Brut, die wieder mal der Ostwind hereintragen könnte.»

Der kritische Experte gesellt sich in die radikale Ecke

Braune Brühe, braune Brut, Ostwind? Es braucht nicht viel Fantasie, um diese Begriffe als Anspielung auf Hitlers Herkunft und das NS-Regime zu verstehen – der berüchtigte Vergleich von Coronamassnahmen und Naziherrschaft ist unter radikalen Impf- und Massnahmengegnern gang und gäbe. Wolfgang Stölzle sympathisiert demnach mit ihnen - zumindest auf dem Business-Kontaktportal, wo er mit seinen Firmenmandaten auftritt (etwa bei Logistics Advisory Experts GmbH Arbon).

Nun ist die kritische Haltung des viel gefragten Logistikexperten, der als wissenschaftlicher Beirat auch den deutschen Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung berät, seit dem Ausbruch der Pandemie bekannt: Angesichts der weltweit reissenden Lieferketten und Engpässe mahnte er schon früh die Effekte der Massnahmen für seine Branche an und zweifelte offen an der Politik. «Es ist eben nicht das Virus, das uns die Probleme bereitet», sagte er beispielsweise im vergangenen Mai im Interview mit der «Handelszeitung»: «Der Grund sind die von der Politik zu verantwortenden Corona-Massnahmen: Produktionsbetriebe drosseln wegen strenger Hygienekonzepte, der internationale Fernverkehr wird durch faktische Grenzschliessungen behindert und psychologische Effekte wie politisch geschürte Angst führen zu Hamsterkäufen.»

HSG distanziert sich von «völlig deplatzierten Vergleichen»

Streitbare Aussagen eines Branchenkenners, aber längst nicht so krude wie die erwähnten Zuspitzungen im Business-Netzwerk. Diese werfen die Frage auf, ob der ordentliche HSG-Professor für Logistikmanagement und Studiendirektor der entsprechenden Weiterbildung seine Ansichten auch schon im Unterricht äusserte – und wie die HSG-Leitung die Kommentare eines renommierten Repräsentanten der öffentlichen Universität St.Gallen wertet.

Die HSG-Leitung hatte bis zu unserer Anfrage keine Kenntnis vom Inhalt der LinkedIn-Posts, wie sie in einer Stellungnahme am Dienstagnachmittag mitteilt. Beschwerden aus dem Unterricht seien ihr «bislang keine bekannt». Das Rektorat konfrontierte den Professor umgehend mit den von Studierendenseite beanstandeten Beiträgen und verlangte eine Stellungnahme. «Selbstverständlich respektieren wir das Recht auf freie Meinungsäusserung der Dozierenden, distanzieren uns als Organisation aber ganz klar vom Inhalt der fraglichen Beiträge», schreibt die HSG-Leitung. «Wir erachten solche Vergleiche als völlig deplatziert. Auch wenn der Professor geltend macht, seine Äusserungen als Privatperson und ausserhalb der Plattformen der HSG gemacht zu haben, ist durch seinen Professorentitel im Profil ein Bezug zur HSG hergestellt.»

In seiner Stellungnahme habe Professor Stölzle dem Rektorat versichert, dass er «scharf» zwischen «dienstlicher» und rein privater Kommunikation trenne. Er bedauere die erwähnten Aussagen: «Meine Wortwahl war unglücklich. Sollten durch meine privaten Kommentare wider meiner Absichten Missverständnisse entstanden sein, so bedaure ich das zutiefst und entschuldige mich vorauseilend dafür.» Der Professor habe seinen LinkedIn-Account freiwillig gelöscht und versichert, «er werde künftig von entsprechenden Äusserungen absehen», schreibt die HSG-Leitung weiter. «Aufgrund seiner Entschuldigung erachten wir den Vorfall vorliegend als erledigt.» Dieser Stellungnahme sei nichts hinzufügen, teilt Wolfgang Stölzle auf Anfrage mit: «Ich werde mich öffentlich nicht mehr äussern.»

Die «rein privaten» Kommentare des Logistikmanagementprofessors werfen überdies die Frage nach Verhaltensregeln der HSG für die sozialen Medien auf. «Grundsätzlich setzen wir auf die Eigenverantwortung der Universitätsangehörigen», schreibt die Unileitung dazu. Der jüngst publizierte Kodex gelte «aber natürlich auch für das Verhalten im Netz»; ausserdem habe die HSG ein Social-Media-Handbuch, das auch Tipps für das Verhalten in Social Media enthalte.