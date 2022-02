Corona «Auf uns! Und darauf, dass wir wieder alle zusammen trinken können»: So war das erste Wochenende ohne Maske und Zertifikat in den Thurgauer Bars und Restaurants Keine Massnahmen mehr in den Restaurants, daran müssen sich viele noch gewöhnen. Manche verzichten derzeit auch noch auf einen Besuch. In den Bars und Klubs sah es dieses Wochenende aber anders aus: Dass mit den Lockerungen ein grosses Stück Freiheit zurückgekommen ist, feiern vor allem die Jungen ordentlich. Aylin Erol Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.20 Uhr

Der erste Ausgang ohne Maske und Zertifikat: In der Peggy O'Neils Irish Bar in Frauenfeld herrschte am Wochenende ausgelassene Stimmung. Bild: Donato Caspari

«Liebe Gäste, wir möchten Euch bitten, etwas geduldig mit unserem Personal zu sein. Wir geben alles, damit ihr möglichst schnell an die Reihe kommt.» So oder so ähnlich tönte es am Freitagabend aus dem Lautsprecher in der Irish Bar Peggy O’Neils in Frauenfeld. Ganz genau konnte man es aber nicht verstehen, denn: Es war «pumpevolle» – und müffelte ungewohnt nach Schweiss, Fahne und schwerem Parfüm. Die vorwiegend 18- bis 22-jährigen Feierwütigen standen, tanzten und tranken Rücken an Rücken, Mund an Ohr, Hände an Hüften, dicht gedrängt. Fast hätte der Eindruck erweckt werden können, dass alles wieder beim Alten ist. Dass so etwas wie ein tödliches Virus, das sich rasend schnell verbreitet, eher nach einem schlechten Katastrophenfilm klingt und nicht nach der Realität der vergangenen zwei Jahre.

Das «Peggys» war schon am frühen Abend gut gefüllt. Inhaber Christian Tanner schätzt deshalb, dass er über 500 Gäste am Freitag bewirtet haben muss. Bild: Donato Caspari

Doch wer den Gesprächen lauschte, merkte schnell: Die Pandemie ist noch tief in den Köpfen der Menschen verankert. An und zwischen den Tischen bleibt Corona das Gesprächsthema Nummer eins. «Jetzt muss ich mich von den Augen abwärts wieder schminken, wenn ich zur Arbeit gehe», beklagt sich etwa eine junge Frau bei ihren beiden Freundinnen. Diese nicken ernst und nippen an ihrem Drink. Währenddessen torkeln im Hintergrund zwei Männer in Richtung Tresen. Sie sehen aus, als hätten sie erst vor kurzem das Alter erreicht, in dem man in eine Bar darf. «He, weisst du, was wir zur Feier des Tages jetzt bestellen müssen?», fragt der eine, bleibt stehen und dreht sich zu seinem Kollegen um. Dieser macht grosse Augen, denkt lange nach und ruft dann: «Ein Corona?» – «Ein CORONA!» Und mit Gekicher gehen die beiden auf die Suche nach einer Lücke an der Bar.

Mehr Besucher als vor Pandemie in einer Nacht

Gemäss Christian Tanner, Inhaber des «Peggys», haben die Gästezahlen in den vergangenen Wochen ohnehin zugenommen. «Vielleicht weil sich immer mehr Leute sicher fühlten, oder aber mittlerweile genesen sind und das Zertifikat erhalten haben», mutmasst er. Mit einem solchen Ansturm am Wochenende hat er dennoch nicht gerechnet:

Christian Tanner, Inhaber der Peggy O'Neils Irish Bar in Frauenfeld. Bild: PD

«Wir haben am Freitag einen Spitzenwert erreicht. So viele Gäste hatten wir selbst vor der Pandemie nur an speziellen Feiertagen, etwa an Weihnachten.»

Der Türsteher habe am Freitag ab 21 Uhr 480 Gäste gezählt. Am Samstag sei es im Vergleich zwar etwas ruhiger gewesen, hinter der Bar habe man aber trotzdem alle Hände voll zu tun gehabt. «Weil es am Donnerstag schon so gut gelaufen ist, haben wir aufs Wochenende zwei Personen mehr eingesetzt», erklärt Tanner. Das habe sich gelohnt.

Auch gegenüber im «Dreieck» ging die Post ab. «Auf uns! Und darauf, dass wir wieder alle zusammen trinken können», ruft ein Mann. Seine Freunde, die sich im Kreis um ihn gestellt haben, allesamt mit einem kleinen Gläschen in der Hand, johlen. Dann wird auf Ex getrunken. Scheinbar sind doch einige Freundesgruppen seit der Einführung der Zertifikatspflicht im Dezember auf die Probe gestellt worden. Umso erfreulicher, hat es diese überstanden. Wirklich wissen, wie viele Menschen hier ohne Zertifikat herumlaufen, mit etwas zu viel Spucke reden und von den gleichen Gläsern trinken, möchte man trotzdem nicht. Trotz Freude über die vielen Gesichter, die man wieder sieht, den verbindenden WC-Gesprächen beim Anstehen und dem Wegfallen des mühsamen hervorfummeln der Maske, des Zertifikats und der ID, bleibt nach dieser Nacht ein fahler Nachgeschmack. Es ist zu hoffen, dass der Geschmackssinn selbst bleibt.

Keine grossen Veränderungen beim Brunch

Etwas angenehmer ist es hingegen am Sonntag im «Bürgi» in Pfyn. Obwohl viele Tische belegt sind, kommt keine Beklemmung oder Angst vor einer Ansteckung auf. Vielleicht auch, weil sich für die meisten Gäste seit Donnerstag hier gar nicht so viel verändert hat: «Wir wären sowieso gekommen. Es ist nicht gross anders als vor einer Woche für uns, weil wir ja geimpft sind», sagt ein Hörhauser, der mit seiner Frau und dem 6 Monate alten Buben zum Brunchen gekommen ist.

Für das junge Ehepaar aus Hörhausen und ihren Sohn hat sich seit Donnerstag nicht viel verändert. Bild: Donato Caspari

Weit weg wirkt die Pandemie aber auch hier nicht. An einem Tisch steht ein Mann auf, um wohl zur Toilette zu gehen. Instinktiv greift er zur Maske, zieht sie an, hält inne und murmelt dann zu sich selbst:

«Oh stimmt, die muss ich ja gar nicht mehr anziehen.»

Er blickt im Raum umher. Es ist deutlich zu sehen, dass er sich fragt: Soll ich sie trotzdem anziehen? Er entscheidet sich schliesslich dagegen, lässt die Maske wieder verschwinden und läuft zur Toilette. Sein Blick scannt unsicher die Gäste an den Tischen, an denen er vorbeigehen muss. Aber niemand schaut auf. Keine vorwurfsvollen Blicke.

Monika Loosi bringt den Gästen im «Bürgi» ihre Brunch-Palette – diesmal erstmals seit zwei Jahren ohne Maske. Bild: Donato Caspari

Ansonsten scheint das Virus hier nicht mehr gross Thema zu sein. Das Personal merkt wohl noch die markantesten Unterschiede. «Wir können viel mehr Zeit mit dem Bewirten der Gäste verbringen, anstatt zu warten, bis alle ihr Zertifikat bereit haben», sagt die Serviceangestellte Monika Loosi. So würden auch Diskussionen über das Zertifikat wegfallen. Keiner muss mehr Polizist spielen. Und Loosi fügt strahlend an:

«Ohne Maske zu arbeiten, ist einfach befreiend. Auch für unsere Gäste.»

Dann muss sie aber gleich weiter. Die Kundinnen und Kunden warten auf ihre Birchermüesli und Orangensäfte. «Wir müssen uns wohl wieder etwas dran gewöhnen, dass mehr los ist», sagt die Serviceangestellte lachend und zuckt mit den Schultern. «Aber das ist mir lieber, als den ganzen Tag nichts zu tun zu haben.»

Zögernde Gäste im Nobelrestaurant

Sogar noch ein wenig ruhiger ist es um halb zwölf im Restaurant «Klein Rigi» in Schönenberg an der Thur. Geschäftsführer Alberto Provenza glaubt, dass das Fallen der Massnahmen bei ihm vorerst eher den Effekt haben wird, dass etwas weniger Gäste kommen:

«Manche sind noch unsicher. Man weiss ja jetzt nicht, ob nebenan jemand sitzt, der nicht geimpft oder genesen ist.»

Er nimmt an, dass sich daher viele noch an die plötzlichen Lockerungen gewöhnen müssten. Einen regelrechten Boom, wie nach dem ersten Lockdown, konnte er an diesem Wochenende nicht verzeichnen – was allerdings nicht heisst, dass das Restaurant leer blieb. Punkt zwölf trudeln immer mehr Menschen ein. Und gerade die Stammgäste haben sichtlich Freude, endlich die altbekannten Gesichter im Restaurant zu sehen – gerade auch vom Geschäftsführer. «Jetzt muss ich mich wieder rasieren!», sagt Provenza lachend. Aber besonders in der Küche würde man sich freuen, wieder ohne Maske arbeiten zu dürfen.

Geschäftsführer des «Klein Rigi», Alberto Provenza, präsentiert seinen Gästen die verschiedenen Fleischsorten auf der Karte. Bild: Donato Caspari

Abstand gehalten wird dennoch

In Arbon ist man am Nachmittag indes froh, dass nach dem Sonntagsspaziergang bei Sonne, aber beissendem Wind, wieder jeder und jede in den Cafés und Restaurants willkommen ist – auch ohne Zertifikat. In der «Wunderbar» direkt am See herrscht durchgehend munteres Geplapper bei roten Backen und heissen Getränken. Nur noch wenige tragen eine Maske beim Betreten des Cafés oder beim Anstehen am Tresen. Die Schlange führt fast den ganzen Nachmittag lang bis nach draussen. Vielleicht aber auch, weil eigentlich alle noch immer ausreichend Abstand zueinander halten möchten. Aus dem Gedächtnis ist das Virus damit definitiv noch nicht, auch wenn man sich schon einige Tage lang an das fast gänzlich zurückerhaltene Sozialleben gewöhnen durfte. Der Umgang damit ist derweil aber erfrischend locker.

«Am Freitagmorgen war ich in Winti noch schnell im Coop, dem im Bahnhof. Und es war mega komisch, alle ohne Maske zu sehen. Ist euch aufgefallen, dass die meisten Leute frühmorgens einen Lätsch machen?», erzählt eine Frau an einem Tisch und sorgt für einige Lacher. Ein bisschen Unbehagen bleibt dennoch bei den meisten spürbar, die noch etwas zögernd ohne Maske zur Tür hereinkommen und die Hand automatisch schon beim Handy haben – bereit, um ein Zertifikat zu zeigen, das niemand mehr sehen will.

