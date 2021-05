Co-Working Genug vom Homeoffice? An diesen 23 Orten in der Ostschweiz gibt's Büroalltag zum Mieten Corona hat die aufstrebende Co-Working-Branche zurückgeworfen. Das Virus könnte ihr aber auch zum Durchbruch verhelfen. Wir zeigen, wo Sie sich selber ein Bild machen können. Und wo wir das für Sie schon getan haben. Ruben Schönenberger 06.05.2021, 05.00 Uhr

Aus dem Homeoffice raus und trotzdem nicht pendeln: Co-Working macht's möglich. Bild: PD

Corona hat der Co-Working-Branche einen Dämpfer versetzt. Zwar dürfen die Betreiberinnen und Betreiber trotz Homeoffice-Pflicht ihre Räume geöffnet halten, doch der Andrang hält sich in Grenzen. Viele Arbeitnehmende bleiben weiterhin zu Hause.

Das Virus hat der Branche aber auch positive Zukunftsaussichten beschert. Viele Arbeitnehmende haben gemerkt, wie viel Zeit sie sparen, wenn sie nicht pendeln müssen. Und viele Arbeitgebende haben gemerkt, dass nicht alle Angestellten zu jeder Zeit für jede Arbeit vor Ort sein müssen.

Aus der Krise in den Aufschwung?

Wenn die Welt dereinst wieder normal ist, könnte das dem Modell Co-Working Auftrieb verleihen. Oder, wie es der Verband Coworking Switzerland ausdrückt:

«Nach der Durststrecke der Boom? – Schweizer Co-Working-Spaces sind bereit für die Post-Corona Arbeitswelt.»

Auch in der Ostschweiz hoffen die Co-Working-Spaces auf einen Aufschwung nach der Krise. Fünf Angebote in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und Appenzell Innerrhoden haben wir getestet. Die Resultate finden Sie unter dieser Karte, in der alle der derzeit 23 Angebote in der Ostschweiz verzeichnet sind.

Fehlt ein Co-Working-Space? Geben Sie uns unter ruben.schoenenberger@chmedia.ch Bescheid.

Bankgasse 4, Appenzell

Grosse Tische mit grossen Bildschirmen: Im Appenzeller Coworking-Space «Frischloft» ist viel Platz vorhanden. Bild: Ruben Schönenberger (Appenzell, 27. April 2021) Eine Nische mit drei Sesseln kann für kurze Besprechungen genutzt werden. Bild: Ruben Schönenberger (Appenzell, 27. April 2021) Bild: Ruben Schönenberger (Appenzell, 27. April 2021) Im Untergeschoss befindet sich der Kreativraum, der zum Beispiel für Workshops genutzt werden kann. Bild: Ruben Schönenberger (Appenzell, 27. April 2021) Essen ist nur in der Cafeteria erlaubt. Bild: Ruben Schönenberger (Appenzell, 27. April 2021) In der Cafeteria gibt's Kaffee aus dieser Maschine. Bild: Ruben Schönenberger (Appenzell, 27. April 2021) In der Mittagspause etwas Sightseeing? In Appenzell kein Problem. Bild: Ruben Schönenberger (Appenzell, 27. April 2021) Der Landsgemeindeplatz ist an den meisten Tagen ein ganz normaler Parkplatz. Bild: Ruben Schönenberger (Appenzell, 27. April 2021)

Wer an Co-Working denkt, hat vielleicht nicht als Erstes Appenzell im Kopf. Doch wie so oft bewahrheitet sich auch dieser Stereotyp nicht: Das Frischloft im Innerrhoder Hauptort kommt professionell daher und überzeugt mit der Ausrüstung. Zum Angebot gehört ein 34-Zoll-Curved-Monitor, eine Wohltat für Laptop-geplagte Homeoffice-Augen.

Den Arbeitsplatz mit ebendieser Ausstattung kann man für 30 Franken am Tag beanspruchen. Weitere Standardangebote gibt's nicht. Wer öfter oder gar täglich vorbeikommen will, spricht mit den Verantwortlichen und macht einen Tarif aus. Zum Angebot gehören WLAN, die Nutzung des Kopierers, Kaffee und Mineralwasser.

Wer einen Sitzungsraum benötigt, zahlt dafür 50 Franken die Stunde. Für grössere Sitzungen oder Seminare kann im Untergeschoss ein Kreativraum genutzt werden. Der Preis ist auf Anfrage zu erfahren. Auch Workshopmaterial gibt's gegen Bezahlung.

Gelegen ist der Co-Working-Space gleich beim Bahnhof. Aus dem Zug bis zum Pult braucht man keine Minute. Wer mit dem Auto kommt, muss sich einen der öffentlichen Parkplätze aussuchen. Der Zugang zum Co-Working-Space erfolgt über einen personalisierten PIN-Code und ist entsprechend für Dauermieter rund um die Uhr möglich. Die normalen Öffnungszeiten sind derzeit montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr.

Telefonregeln gibt es im Space nicht, auch andere Gespräche können geführt werden. Der Raum scheint das gut zu schlucken. Obwohl bei unserem Test für Coronazeiten erstaunlich viel Betrieb herrschte, war der Lärmpegel nie störend. Geregelt ist dafür das Essen: Am Arbeitsplatz ist das nicht erlaubt.

Apropos Essen: In der Nähe gibt es verschiedene Restaurants, Imbisse und Bäckereien. Auch Grossverteiler sind in etwa zehn Minuten Fussweg zu erreichen. Und natürlich bietet Appenzell für die Mittagspause auch ein Sightseeing-Programm. Das Dorfzentrum mit dem Landsgemeindeplatz ist in etwa fünf Minuten erreicht.

Neue Industriestrasse 81, Bazenheid

Einzelne Arbeitsplätze sind mit zwei Bildschirmen, einer Tastatur und einer Maus ausgestattet. Bild: Ruben Schönenberger (Bazenheid, 20. April 2021) Der Coworking-Space liegt im Bazenheider Industriequartier, direkt beim Energiepark. Bild: Ruben Schönenberger (Bazenheid, 20. April 2021) Zum Abtrennen der einzelnen Arbeitsplätze kommen auch Pflanzen zum Einsatz. Bild: Ruben Schönenberger (Bazenheid, 20. April 2021) Der Begegnungsraum mit einem grossen Tisch kann für Kaffee- und Mittagspausen oder auch für Besprechungen genützt werden. Bild: Ruben Schönenberger (Bazenheid, 20. April 2021) Eine Tafel informiert über alle Aktualitäten. Bild: Ruben Schönenberger (Bazenheid, 20. April 2021)

Das BüroMitenand oder BüMi liegt im Industriequartier des Dorfs Bazenheid. Wer mit dem Auto kommt, kann von der Umfahrungsstrasse praktisch direkt vor das Gebäude fahren und kriegt dort erst noch einen Gratisparkplatz. Wer mit dem öffentlichen Verkehr anreist, hat es nicht ganz so leicht. Die Haltestelle Ifang ist zu Fuss zehn Minuten entfernt und wird nicht allzu oft bedient. Vom Bazenheider Bahnhof dauert der Fussmarsch etwa 20 Minuten.

Der Co-Working-Space ist in einem Neubau untergebracht und wurde erst im Sommer 2020 eröffnet. Zusammen mit der Einrichtung und der angeschafften Technik ist das BüMi sicher eines der hochwertigsten Angebote in der Region. Für 29 Franken pro Tag gibt es einen Arbeitsplatz, für 35 Franken hat dieser einen Doppelbildschirm sowie Maus und Tastatur. Im Monat kosten diese beiden Angebote 390 Franken beziehungsweise 475 Franken. Für 10 Franken im Monat gibt's einen abschliessbaren Korpus dazu. Start-ups und Studierende erhalten Rabatte.

Bei den jeweils teureren Angeboten ist die Benützung des Sitzungszimmers inbegriffen, sofern dieses gerade frei ist. Das Zimmer kann für 20 Franken pro Stunde verbindlich gemietet werden. Wer mehr Platz braucht, kann einen Seminarraum im gleichen Haus in Betracht ziehen. Besprechungsnischen im Grossraumbüro können immer genützt werden. Ebenfalls immer inbegriffen sind WLAN, Kaffee sowie die Benützung von Drucker (50 Seiten pro Tag) und Mikrowelle. Dereinst soll gar eine richtige Küche zur Verfügung stehen. Lebensmittel einkaufen kann man begrenzt in der Tankstelle gleich über die Strasse. Grossverteiler und Restaurants finden sich mehrere in zehn bis zwanzig Minuten Entfernung.

Zugang erhält man als Dauermieter rund um die Uhr, für Tagesnutzer steht der Space zwischen 8 und 18 Uhr offen. Gespräche und Essen sind im Grossraumbüro erlaubt. Während unseres Tests war der Lärmpegel nie störend, coronabedingt war die Auslastung aber auch gering.

Im Entrée des Büros steht ein Töggelikasten sowie ein grosser Tisch für Kaffee- und Mittagspausen. Diesen Raum können Vereine abends gratis benützen. Zum Rauchen muss man einen Stock nach oben und vor die Tür.

Schlossgässli 4, Roggwil

Rund um das Schloss gibt's viel Grün, zum Beispiel für die Mittagspause. Bild: Ruben Schönenberger (Roggwil, 23. April 2021) Der helle Barocksaal ist ein möglicher Arbeitsort im Schloss Roggwil. Bild: Ruben Schönenberger (Roggwil, 23. April 2021) Auch im Dachgeschoss kann gearbeitet werden. Bild: Ruben Schönenberger (Roggwil, 23. April 2021) In Arbeitspausen kann man im Schloss Roggwil auf Erkundungstour gehen. Bild: Ruben Schönenberger (Roggwil, 23. April 2021) In Arbeitspausen kann man im Schloss Roggwil auf Erkundungstour gehen. Bild: Ruben Schönenberger (Roggwil, 23. April 2021) Das Schloss Roggwil liegt neben weiteren gut erhaltenen Häusern und inmitten von viel Grün. Bild: Ruben Schönenberger (Roggwil, 23. April 2021)

Einmal Schlossdame oder Schlossherr sein – im thurgauischen Roggwil ist das möglich. Wegen der Coronapandemie finden kaum noch Veranstaltungen statt, weswegen die Verantwortlichen des Schloss Roggwil kurzerhand ein neues Angebot lancierten. Nun kann man sich hier einen Arbeitsplatz mieten. Dieser kostet 30 Franken pro Tag (halbtags: 15 Franken) oder 190 Franken pro Monat. Für Studierende gibt's 25 Prozent Rabatt. Auch wenn dereinst wieder Normalität einkehren wird, soll das Co-Working weiterbestehen.

Erreichen kann man den Co-Working-Space sowohl per ÖV als auch per Auto problemlos. Die Haltestelle Roggwil, Ochsen, liegt praktisch neben dem Schloss, Parkplätze stehen gratis hinter dem Schloss zur Verfügung.

Wer einen Arbeitstag im Schloss verbringt, kann zwischen verschiedenen Räumen wählen. Festlich im Barocksaal, heimelig im Dachgeschoss oder auch etwas legerer im Weinkeller, Platz ist hier wahrlich genug. Neben dem Arbeitsplatz erhalten Co-Workerinnen und Co-Worker Kaffee, Mineralwasser und Früchte zur Verfügung gestellt. Das WLAN und der Drucker sind ebenfalls inklusive. Monitore und Maus/Tastatur gibt es aber nicht.

Sitzungen sind grundsätzlich möglich, sollten aber kurz abgesprochen werden. Es sind keine eigentlichen Sitzungszimmer vorhanden, aber in den zahlreichen Räumen sollte sich Platz finden lassen.

Ebenfalls absprechen kann man den Zugang zum Schloss. Offiziell hat der Co-Working-Space nur montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr offen, nach Absprache sind aber auch Abende und Wochenenden möglich. Gespräche und Telefonate im jeweiligen Raum sind erlaubt, ebenso das Essen am Arbeitsplatz. Geraucht werden muss vor dem Schloss. Coronabedingt waren bei unserem Test die verschiedenen Räume leer. Die Geräuschkulisse könnte vereinzelt bei starker Belegung in den grossen Sälen zum Problem werden.

Apropos Verpflegung: In unmittelbarer Nähe gibt es Restaurants, eine Bäckerei, einen Lebensmittelladen und sogar eine Brauerei, die rechtzeitig zum Feierabendbier öffnet. Die Verantwortlichen des Schloss Roggwil bieten sogar einen Bestellservice an: Wer bis am Vorabend eine Bestellung aufgibt, erhält den Znüni am nächsten Tag geliefert.

St.Leonhardstrasse 45, St.Gallen

Der Eingangsbereich ist auch der Pausenbereich. Bild: Ruben Schönenberger (St.Gallen, 28. April 2021) Hohe Räume und viel Platz: Alleine auf dieser Seite des Raums stehen rund 20 Arbeitsplätze zur Verfügung. Bild: Ruben Schönenberger (St.Gallen, 28. April 2021) Bild: PD Das Sitzungszimmer kann mit einem Vorhang blickdicht gemacht werden. Bild: PD Sogar eine Dusche gibt's in diesem Coworking-Space. Bild: Ruben Schönenberger (St.Gallen, 28. April 2021)

Der Eingang in den Co-Working-Space Leo&Co führt gewissermassen durch ein grosses, gelbes Post-Paket. An das zumindest soll der grosse gelbe Quader erinnern, in dem die Küchenzeile eingelassen ist und der von der Eingangstüre unterbrochen wird. Und das mit Absicht: Dieser Co-Working-Space befindet sich in einem Gebäude der Post, gleich beim Bahnhof St.Gallen. Die Anreise per ÖV ist entsprechend problemfrei, für Autofahrerinnen und Autofahrer stehen zwei Parkplätze zur Verfügung, die gebucht werden können.

Die von der Post nicht mehr genutzte Fläche wurde von den Verantwortlichen mit zahlreichen Arbeitsplätzen, Besprechungsnischen und einem Sitzungszimmer ausgerüstet. Die vielen Plätze ermöglichen verschiedene Angebote. Einen Arbeitsplatz gibt es für 35 Franken pro Tag. Wer jede Woche einen Tag kommen möchte, bezahlt dafür 135 Franken pro Monat. Weitere Angebote von stundenweiser Miete bis zu mehreren Tagen pro Woche sind auf der Website ersichtlich. Geöffnet ist der Space von 8 Uhr bis 17.30 Uhr.

Rund um die Uhr zugänglich ist der Space für Dauermieter: Einen ganzen Monat gibt's für 425 Franken im Open Space beziehungsweise 525 Franken im Private Space. Letzterer ist etwas abgetrennt und ein bisschen ruhiger. Das kann je nach Belegung nützlich sein. Bei unserem Besuch war vor allem morgens viel los, sodass die Geräuschkulisse der eines Grossraumbüros schon sehr nahekam. Nach Absprache gibt es auch die Möglichkeit, gleich ein ganzes Team hier anzusiedeln.

Egal welches Modell man wählt: WLAN, Kaffee und mindestens 25 Kopien sind immer inklusive. Ein Schliessfach kostet ohne Fix-Abo 10 bis 15 Franken pro Monat. Ebenso ein Monitor am Arbeitsplatz. Besprechungen sind in Nischen jederzeit möglich, das Sitzungszimmer kann für 35 Franken die Stunde gebucht werden. Dauermieter erhalten einige Stunden geschenkt und für alle anderen Co-Workerinnen und Co-Worker gibt's Rabatte.

Regeln versuchen die Verantwortlichen möglichst keine zu setzen. Die Hausordnung bittet zum Beispiel um Rücksicht beim Telefonieren, verbannt es aber nicht in Nebenräume. Geraucht werden muss vor der Türe. Wer durch diese nach draussen tritt, findet sich auch unmittelbar neben Grossverteilern wieder. Auch Restaurants und Imbisse sind an dieser zentralen Lage natürlich nicht weit.

Kirchgasse 17, Steckborn

Bei schönem Wetter kann man den Pausenkaffee im Freien geniessen. Bild: Ruben Schönenberger (Steckborn, 21. April 2021) «Aufgeben ist keine Option» – Motivation für Coworker. Bild: Ruben Schönenberger (Steckborn, 21. April 2021) Für nicht ganz so formelle Besprechungen oder für den Znüni. Bild: Ruben Schönenberger (Steckborn, 21. April 2021) Das Städtchen Steckborn ist sowieso eine Reise wert. Bild: Ruben Schönenberger (Steckborn, 21. April 2021) Bild: Ruben Schönenberger (Steckborn, 21. April 2021)

Wer sich für das Coworking Steckborn als temporären Arbeitsort entscheidet, wird schon bei der Anreise belohnt. Die Zugstrecke nach Steckborn führt dem See entlang und der Weg vom Bahnhof zum Arbeitsplatz durchs schöne Städtchen (wer mit dem Auto kommt, muss sich allenfalls auf Parkplatzsuche machen). Der Mittagspause am See steht auch dank diverser Verpflegungsmöglichkeiten und Grossverteilern in unmittelbarer Nähe nichts entgegen.

Doch zuerst soll ja gearbeitet werden. Das kann man in Steckborn für 35 Franken pro Tag (halbtags 20 Franken) oder 380 Franken pro Monat tun. Rabatt gibts bei der Buchung von zehn Einzeltagen, die 300 Franken kosten. Inklusive ist Kaffee, Mineralwasser, WLAN und die Benützung des Druckers.

Der Steckborner Co-Working-Space ist in einem ehemaligen Ladenlokal untergebracht. Über diesem befinden sich Wohnungen. Deshalb teilt man sich das Treppenhaus mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Haus. Durch dieses kommt man in die Waschküche, wo der Kühlschrank steht. Auch zum Sitzungszimmer geht es durch das Treppenhaus. Wer mindestens einen Tag pro Monat bucht, kriegt die Nutzung dieses für vier Stunden geschenkt.

Im eigentlichen Bürobereich steht zudem eine Telefonkabine, die man nutzen kann, aber nicht muss. Telefonieren am Arbeitsplatz und Gespräche sind erlaubt. Die Geräuschkulisse bleibt trotzdem tief, weil maximal fünf bis sechs Personen gleichzeitig in diesem Co-Working-Space arbeiten können. Einzelne Arbeitsplätze verfügen über Bildschirm, Maus und Tastatur, auch wenn die Verbindung dieser über die USB-Anschlüsse einer Dockingstation etwas Probleme bereitet.

Essen am Platz ist ebenfalls erlaubt, fürs Rauchen muss man nur vor die Türe. Diese lässt sich per PIN-Code auf- und zuschliessen, der Zugang ist entsprechend rund um die Uhr gewährleistet.