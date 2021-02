Circus Royal «Ich wurde seit Donnerstag 1500 Mal angerufen»: Gossauer Unternehmer wird überrannt von Circus-Royal-Interessenten Am Freitag und Samstag verkauft der Gossauer Unternehmer Gust Bischofberger die letzten Überreste des bankrotten Circus Royal. Egal ob Anhänger, Circus-Royal-Schriftzug oder das begehrte Zirkuszelt – alles muss weg. Was am Samstagabend noch da ist, wird verschrottet. Alain Rutishauser 05.02.2021, 18.18 Uhr

Auf einem Kiesplatz in Gossau werden nun die letzten Überreste des Circus Royal verkauft, darunter auch das Zirkuszelt und alle Anhänger.

Gust Bischofberger ist dieser Tage ein vielbeschäftigter Mann. Emsig huscht er auf dem Kiesplatz an der Schlachthofstrasse in Gossau umher, koordiniert die zahlreichen Helfer, welche Plakate und Kisten mit Utensilien herumtragen, hin und wieder geht er ans Telefon. Die meiste Zeit lässt er das Smartphone, das unablässig klingelt, aber in der Gesässtasche. «Seit Donnerstagmorgen sind geschätzt 1500 Anrufe bei mir eingegangen», sagt Bischofberger im Vorbeigehen. Schon ist er wieder hinter einem der bunt-bemalten Anhänger des Circus Royal verschwunden.

Der Gossauer Unternehmer Gust Bischofberger.

Interessent aus Hamburg will Zirkuszelt kaufen

Der Gossauer Unternehmer hat für sein Unternehmen Rampenjakob das verbliebene Inventar des Circus Royal mitsamt Anhängern und Zirkuszelt vom Thurgauer Konkursamt abgekauft. Freitag und Samstag wird alles verkauft, was übrig bleibt, wird verschrottet. «Vieles ist schon weg. Ein Unternehmer aus Hamburg ist am Zirkuszelt interessiert», sagt Bischofberger. Er blickt auf seine Uhr. Eigentlich sollte der Interessent bereits hier sein, er hat sich auf den frühen Nachmittag angekündigt. «Ich weiss nicht, wann er kommt. Er hat bestimmt Probleme am Zoll.»

Bischofberger ist mit dem Inventar des Circus Royal nicht auf Profit aus. Über die Preise lässt sich mit ihm immer reden. «Es soll für beide Seiten passen. Ich verkaufe alles zu einem fairen Preis.»

Auf dem Areal herrscht Maskenpflicht, die Anzahl Leute ist beschränkt

Wichtig ist ihm auch, dass sich alle an die Regeln halten. Das Areal ist mit rot-weissem Absperrband umzäunt, auf dem Kiesplatz darf sich nur eine begrenzte Anzahl Leute aufhalten. «Wir halten uns an die Coronaregeln. Es herrscht Maskenpflicht, und wenn ich merke, dass zu viele Leute auf dem Platz sind, dann interveniere ich.»

Bischofberger hat den Ausverkauf aus diesem Grund auch nicht beworben. Dass sich die Aktion mittlerweile aber herumgesprochen hat, davon zeugt sein Smartphone, das während des Interviews munter weiter klingelt. «Nach dem Tagblatt sind heute noch TVO, SRF und weitere TV-Sender hier. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich hoffe, wir werden morgen nicht überrannt von Kunden.»

WC-Ente-Vorrat für mehrere Jahrzehnte

Viele Dinge sind noch zu haben: Dutzende von Plakaten, Mal- und Bilderbücher in mehreren Sprachen, Plüschtiere, Metallbuchstaben an den Anhängern. Ein besonders skurriler Anblick bietet ein Anhänger, der mit Hunderten von nagelneuen WC-Ente-Flaschen gefüllt ist. «Damit hätte man bestimmt hundert Jahre aufs Klo gehen können», meint eine Helferin lachend. Der Vorrat an WC-Enten ist nur eines von vielen Beispielen, die zeigen, wie schnell sich Zirkusdirektor Oliver Skreinig aus dem Staub machte, nachdem der Circus Royal Anfang vergangenen Jahres Konkurs gegangen war.

Noch anschaulicher zeigt dies ein Anhänger mit mehreren Frisco-Kühltruhen. Zwischen den Kühltruhen liegt ein Plüsch-Affe, der mit grossen Augen aus der geöffneten Anhängertür blickt. Er liegt inmitten von Popcorn-Körnern, die zu Hunderten auf dem Boden des Anhängers verteilt sind. Es ist ein trauriger Anblick, der von den letzten Stunden des einst so prachtvollen Zirkus erzählt.