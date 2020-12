Circus Royal «Er gehört nicht wieder in die Manege, sondern ins Gefängnis»: Der Bruder von Oliver Skreinig und seine Frau packen aus Der spektakuläre Untergang des Circus Royal schlug hohe Wellen. Jetzt erhält der schwelende Streit hinter den Kulissen neuen Zunder: Der ehemalige Direktor Oliver Skreinig steht erneut in einer Manege. Für viele ehemalige Weggefährten wie seinen Bruder Florian Skreinig «ein Schlag ins Gesicht». Hana Mauder Wick 12.12.2020, 04.50 Uhr

Die langjährige Mitarbeiterin des Circus Royal Alona Karakuts und ihr Partner Florian Skreinig, der Bruder von Zirkusdirektor Olivier Skreinig, erzählen von der Zeit des Circus Royal. Bild: Andrea Stalder

Der Frust sitzt tief. Die Wut im Bauch ist nicht verraucht. Und sie erhält aktuell frischen Zunder: Oliver Skreinig ist beim Cirkus Pikard angestellt. Florian Skreinig empört sich:

«Mein Halbbruder gehört nicht wieder in die Manege, sondern ins Gefängnis.»

«Bei seinen Auftritten trägt er sogar das Kostüm von früher. Wie ist so was nur möglich?» Der 32-Jährige sitzt Seite an Seite mit seiner Ehefrau Alona Karakuts in einem Landgasthaus in Bürglen und versucht, dieses Kapitel seiner Lebensgeschichte in einen Kontext zu setzen.

Denn diese Geschichte ist ein Drama, in dem der Schlusspunkt für viele Betroffene noch fehlt. Zwar gibt es wohl kaum einen Aspekt um die spektakuläre Pleite und deren Nachbeben, der in den Medien noch nicht zerpflückt worden wäre: Misswirtschaft. Verschleppung von Konkursen. Ausbeutung von Arbeitskräften, unterlassene Buchführung und fehlende Lohn- und AHV-Zahlungen. Mitten in diesem Debakel steht das Leben für die Betroffenen nicht still. «Ich habe Florian beim Zirkus kennen gelernt», erzählt Alona Karakuts. Die beiden gaben sich im Januar im Ausland das Jawort und leben heute im Thurgau. «Wir kommen zurecht.»

Das Wirgefühl im Zirkus

Mitarbeiterin des Circus Royal Alona Karakuts und ihr Partner Florian Skreinig, Bruder von Oliver Skreinig. Bild: Andrea Stalder

Zehn Jahre lang hat die 30-Jährige beim Royal gearbeitet. Zu ihren Aufgaben zählten die Ticketkasse und die Werbung. Die Treue und Loyalität zum einst zweitgrössten Zirkus der Schweiz erklärt sie im Rückblick so: «Diese Welt hat einen ganz eigenen Zauber.» Das Wirgefühl habe die Zirkusfamilie bei der Stange gehalten. «Was ich alles bei unseren Reisen sehen, erleben und lernen durfte, möchte ich nicht missen.» Vor allem für den 2018 verstorbenen Peter Gasser findet sie lobende Worte:

«Er war ein grosser Patron. Er kannte jedes Gesicht auf dem Platz – und er hat nie vergessen, Danke zu sagen.»

Diese tiefe Verbundenheit hat viele Artisten und Mitarbeitende über den Tod von Peter Gasser hinaus an den Circus Royal gebunden. Sogar als dessen langjährigem Lebens- und Geschäftspartner Oliver Skreinig die Zügel mehr und mehr entglitten. Der Traditionszirkus driftete in den Ruin ab, der Direktor warf bei Nacht und Nebel das Handtuch. Am Ende blieben Berge von unbezahlten Rechnungen und empörte Mitarbeiter. «Das Ende war schlimm», sagt Florian Skreinig.

«Ich schäme mich heute noch für meinen Bruder.»

Mitarbeiterin des Circus Royal Alona Karakuts und ihr Partner Florian Skreinig, Bruder von Oliver Skreinig. Bild: Andrea Stalder

Vor zehn Jahren stiess der österreichische Staatsbürger zum ersten Mal zum Royal dazu. Nach einer Pause kehrte er 2017 erneut zurück. Er habe einiges an Lehrgeld bezahlen müssen. «Aus der Not der Situation heraus habe ich manchmal die falschen Papiere unterschrieben», erzählt er. Etwa für den Spitalaufenthalt eines Arbeiters. «Diese Schulden konnte ich aber abzahlen», so der 32-Jährige.

Ausstehende Löhne und ein schwerer Neustart

Zurück blieb ein Scherbenhaufen. Ein finanzielles Debakel und menschliche Schicksale, die noch lange nach dem letzten Vorhang nachklingen. «Ich habe den Zirkus vor dem endgültigen Ende verlassen», erzählt Peggy Jane Pauli. Ihren ausstehenden Lohn von rund 8000 Franken hat die einstige Büroangestellte nie erhalten. «Ich musste mit nichts in der Hand nach Deutschland zurück», sagt sie. «Mein Auto war kaputt. Ich konnte mir die Reparatur nicht leisten.» Zurück in ihrer Heimat lieh sie sich Geld von Freunden für einen Neustart. Ihre Anstrengungen, den ehemaligen einstigen Arbeitgeber zur Verantwortung zu ziehen, versandeten.

«Statt einer Erklärung oder Entschuldigung habe ich vom ehemaligen Direktor Drohungen erhalten.»

Bis heute erreichen die 58-Jährige verzweifelte Hilferufe ehemaliger Artisten.

«So einer müsste doch ein Berufsverbot bekommen», ist sie überzeugt.

«Das er wieder in einem Zirkus arbeiten darf, ist für viele betroffene Leute ein Schlag ins Gesicht.»

Was ihr bleibt, ist ein schaler Beigeschmack. «Wie unser ehemaliger Chef anderen Leuten die Schuld in die Schuhe schiebt, ist geschmacklos. Und schlicht nicht wahr.» An seinen Erfolg beim neuen Zirkus glaubt sie allerdings nicht. Mit rund 40 Personen im Publikum sei ein ökonomischer Erfolg unwahrscheinlich.

Oliver Skreinig, ehemaliger Direktor von Circus Royal, bei seinem Prozess im August in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

«Wer Mist baut, sollte dafür geradestehen»

«Die Mühlen der Justiz mahlen langsam», meint Florian Skreinig mit einem Kopfschütteln. Juristisch sind die Verfehlungen seines Halbbruders noch nicht abschliessend geklärt. Das Bezirksgericht Kreuzlingen hat ihn vergangenen August der Misswirtschaft, Verschleppung von Konkursen und Unterlassung der Buchführung schuldiggesprochen. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Die Hälfte müsste er absitzen. Vier Jahre lang darf er keinen Zirkus leiten. Der Fall wurde zur Berufung angemeldet.

«Am Ende geht es uns nicht ums Geld. Das haben wir abgeschrieben», meint Alona Karakuts.

«Es geht um Anstand und Ehre.»

Was ihr und anderen Betroffenen fehlt, ist eine veritable Entschuldigung. «Die Branche ist klein. Viele trauen sich, nichts zu sagen, weil sie Angst haben, keine Arbeit mehr zu finden.» Florian Skreinig findet deutliche Worte: «Wer Mist baut, sollte dafür geradestehen. Sein Auftritt in der Mange, egal in welchem Zirkus, ist das falsche Signal.»