Rückblick auf 25 prägende Ereignisse von 1912 bis heute

Kaisermanöver im Toggenburg

4. September 1912

Anlässlich des Staatsbesuchs des deutschen Kaisers Wilhelm II wurde vom 4. bis 5. September 1912 im unteren Toggenburg eine grossangelegte Militärübung des 3. Armeekorps der Schweizer Armee durchgeführt. Das Kaisermanöver.

Der Kaiser mit Bundespräsident Forrer auf dem «Kaiserhügel» in Kirchberg am 4. September 1912. Bild: Historisches und Völkerkundemuseum St.Gallen

Unter der Leitung des Kommandanten des 3. Armeekorps Ulrich Wille waren 1309 Offiziere, 22'645 Unteroffiziere und Soldaten und 5'755 Pferde beteiligt. Über 100'000 Zuschauer verfolgten das Geschehen im Raum Kirchberg und Wil. In Kirchberg steht noch heute eine Kaiserlinde auf dem Kaiserhügel, die 1912 gepflanzt wurde.

Artillerie der 5. Division im Manövergelände. Bild: Historisches und Völkerkundemuseum St.Gallen

Und so berichtete unsere Zeitung 1912 über das Manöver:

Die Kaisermanöver in der Ausgabe vom 04. September 1912 Bild: Tagblatt-Archiv

Inbetriebnahme der Säntisschwebebahn

3. August 1935

Eröffnung der Säntis-Schwebebahn. Bild: Archiv Säntis-Schwebebahn

Am 1. Juli 1935 konnte die Luftseilbahn Schwägalp–Säntis (LSS) eröffnet werden. Gebaut wurde sie vom Leipziger Unternehmen Bleichert Transportanlagen GmbH. Die ersten Kabinen fassten 35 Personen, das Ticket für eine Hin- und Rückfahrt kostete zehn Franken (Inflationsbereinigt wären das rund 80 Franken. Ein stolzer Preis). Die Säntisbahn war die erste Luftseilbahn in der Ostschweiz und erst die dritte in der Schweiz.

Bild: Archiv Säntis-Schwebebahn

Nach über 50 Jahren Projektierungszeit gelang damit das Vorhaben, den Gipfel des Säntis mit einer Bahn zu erreichen. Während Jahrzehnten plante man den Bau einer Eisenbahn von Wasserauen über die Seealp und die Meglisalp hinauf auf den Säntis. Bis Wasserauen wurde die Strecke fertiggestellt. Der Erste Weltkrieg und der damit verbundene Einnahmenrückgang verhinderten einen Weiterbau der Bahn, die geplante Fortführung bis zum Gipfel wurde später aufgegeben.

Und so sah die Zeitungsseite zur Eröffnung aus:

Eine Zeichnung, aber keine Foto zur Inbetriebnahme der Säntisschwebebahn am 3. August 1935. Bild: Tagblatt-Archiv

Die erste OLMA

Oktober 1943

Bereits in den ersten Jahren (hier 1944) sind die Degustationsstände beliebte Treffpunkte der Messebesucher. Bild: Olma-Archiv

Die Versorgungsengpässe während des Zweiten Weltkrieges verschafften den Anliegen der Landwirtschaft und der Landesversorgung brennende Aktualität. 1941 einigten sich Stadt, Kanton St.Gallen und die landwirtschaftlichen Organisationen zusammen mit dem Herbstjahrmarkt eine Landwirtschaftsausstellung durchzuführen. Die erste Olma fand 1943 statt. Ihr Konzept bestand darin, eine Symbiose aus «Schaustellung von Produkten, belehrender Aufklärung und aus dem Warenverkauf» zu formen. Die «Ostschweizerische Land- und Milchwirtschaftliche Ausstellung» erhielt 1946 die bundesrätliche Anerkennung als nationale Messe.

Die Olma-Berichterstattung war 1943 noch deutlich kleiner als in der jüngeren Vergangenheit. Bild: Tagblatt-Archiv

In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 2000 brannte die legendäre Halle 7 nieder. Erinnerungen und Bilder im Video:

Ein Grossbrand hat im Jahr 2000 die Degustationshalle 7 der Olma völlig zerstört. Verletzt wurde niemand. Rund 350 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen. Video: Tagblatt

Seegfrörni auf dem Bodensee

Februar 1963

Bereits ab Mitte Januar 1963 war der Untersee begehbar, ab 7. Februar inoffiziell dann der ganze Bodensee. Zehntausende tummelten sich auf dem 537 Quadratkilometer grossen Eisfeld. Sogar mit Velos und Pferden waren die Menschen auf dem zugefrorenen Bodensee unterwegs.

Nach vielen Minustagen im November und Dezember war die Temperatur seit Wochen nicht mehr über null Grad gestiegen. In einem «Lagebericht» über die «Folgen der grossen Kälte in der Ostschweiz» wurde das Tagblatt am 26. Januar von Fischereiaufsehern, Wildhütern, Hafenbehörden, Wasserwirtschaftsämtern, Heizöllieferanten und Polizei bestätigt: «Alle diese Instanzen sind sich einig: Wir erleben einen Winter, wie er in dieser Härte und Ausdauer seit Menschengedenken nicht mehr vorgekommen ist.»

Sogar mit Velos waren die Menschen auf dem zugefrorenen Bodensee unterwegs. (Bild: Keystone) Seeüberquerung mit dem Pferd. (Bild: Keystone) Ein Marroniverkäufer hat seinen Stand auf dem zugefrorenen Bodensee eingerichtet. (Bild: Keystone) Sicher ist sicher: Ein Mann hat für den Spaziergang auf dem zugefrorenen See einen Rettungsring mitgenommen. (Bild: Keystone) Eisschollen im Hafen von Romanshorn. (Bild: Keystone) Im Hafen von Lindau landete im Rahmen der Seegfrörni sogar ein Sportflugzeug. (Bild: Keystone) Tausende von Leuten begaben sich vor 50 Jahren auf den See. (Bild: Keystone) Die Bodensee-Gfrörni vor 50 Jahren hatte Volksfestcharakter. (Bild: Keystone) Malerische Stimmung beim Gang über das Eis. (Bild: Keystone)

St.Gallerin wird erste Frau am Bundesgericht

4. Dezember 1972

In Bern hat die vereinigte Bundesversammlung Margrith Bigler-Eggenberger zur ersten schweizerischen Bundesrichterin gewählt. Rechst steht pfeiferauchend ihr Gatte Kurt Bigler. Bild: Keystone

Die in Niederuzwil aufgewachsene Margrith Bigler-Eggenberger wurde 1974 zur ersten Schweizer Bundesrichterin gewählt. In einem von Männern dominierten Berufsfeld musste sie gegen zahlreiche Widerstände kämpfen. So wurden beispielsweise ihre Bewerbungsunterlagen für das Amt manipuliert. Eine unbekannte Gegnerschaft hatte ihren umfassenden Lebenslauf einfach um die Hälfte zusammengestrichen. Trotz dieses Skandals zog Margrith Bigler-Eggenberger als erste Frau ins Lausanner Bundesgericht ein. Der Wahlentscheid fiel äusserst knapp aus. Bei ihrer Wahl berichteten die Zeitungen mit negativen Schlagzeilen. «Eine Mörderin ins Bundesgericht», titelte beispielsweise «Die Ostschweiz». «Mörderin», weil sie sich positiv gegenüber der Fristenregelung (Schwangerschaftsabbruch) äusserte.

Erste Durchführung des Open Air St.Gallen

Juli 1977

Die Gruppe Island beim Soundcheck. Bild: Peter Hummel

Das erste Open Air St.Gallen findet auf dem Ätschberg in Abtwil statt und lockt 2048 Besucher an. Es spielen 13 Bands; darunter sämtliche Schweizer Topgruppen einschliesslich Krokus, die Jahre später zur international erfolgreichsten Schweizer Rockgruppe aller Zeiten avancieren. Nach einem wetterbedingten Stromausfall retten Toni Vescoli und Alexis Korner mit einem Batterie-Kofferverstärker am Bühnenrand vor eng zusammengerücktem Publikum den Abend.

Die erste Durchführung des Open Air-Festival St.Gallen, damals noch auf einer Kuhweide in Abtwil. Bild: Tagblatt-Archiv

Thurgauer Skifahrer gewinnt als erster Schweizer den Gesamtweltcup

März 1979

Auch in Wil wurde Peter Lüscher nach der Rückkehr aus Japan gefeiert. Bild: Keystone

Vor 40 Jahren setzt ein Rennfahrer aus Romanshorn einen Meilenstein in der Sportgeschichte des Landes. Überraschend gewinnt der damals 23-jährige Peter Lüscher 1979 als erster Schweizer den Gesamtweltcup. Olympiasieger und Weltmeister stellte die Skisport-Nation Schweiz bis zur Saison 1978/79 schon viele. Aber einen Weltcup-Gesamtsieger gab es noch nie im Land. Die Schweizer waren lieber Abfahrer wie Bernhard Russi und Roland Collombin. Allrounder, die in verschiedenen Disziplinen punkten können, waren dünn gesät. Bis ein junger Thurgauer auftauchte, der eigentlich ein Slalomspezialist war, aber auf den Abfahrtspisten ebenfalls zurechtkam. So setzte sich Peter Lüscher in der Gesamtwertung vor Grössen wie dem späteren Abfahrts-Olympiasieger Leonhard Stock und dem Supertechniker Ingemar Stenmark durch.

Stiftsbezirk kommt in die Unesco-Liste der Weltkulturgüter

1983

Der St. Galler Klosterplan ist die früheste Darstellung eines Klosterbezirks aus dem Mittelalter und entstand vermutlich zwischen 819 und 826. Bild: stgallenplan.org

Er ist eines der bedeutendsten geistigen Zentren des europäischen Abendlandes. Der bauliche Reichtum mit der barocken Kathedrale und der Bestand von original erhaltenen Handschriften machen den Stiftsbezirk zum Ort der kulturellen Überlieferung. 1983 wurde der Stiftsbezirk St.Gallen zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Erstes Rockfestival «Out in the Green » in Frauenfeld

10.-13. Juli 1987

Die Bühne des ersten Openairs in Frauenfeld im Jahr 1987, das zunächst «Out in the Green» hiess. Bild: Stadtarchiv Frauenfeld

Status Quo, Marillion oder Third World: Mit diesen Künstlern setzte das Open Air Frauenfeld im Juli 1987 vor rund 30'000 Besuchern den Startschuss für seine Geschichte. Der FC Frauenfeld mit Ermano Conti hatte die Idee eines «grösseren Sommernachtsfestes» mit dem Namen «Out in the Green» in die Tat umgesetzt. Die Absichten hinter dem Anlass waren simpel: Der FC wittert nach dessem missglückten Ausflug in die Nati B die Chance, Geld zu verdienen. Der Plan ging auf. Heute gilt das Festival auf der Allmend als grösstes Hip-Hop-Festival Europas.

Hunderte Zuschauer drängen sich am ersten Openair auf der Grossen Allmend im Jahr 1987 vor die einzige Bühne. Bild: Stadtarchiv Frauenfeld

So berichtete unsere Zeitung über das erste «Out in the Green»:

Bericht zum ersten Rockfestival «Out in the Green » in Frauenfeld 1987 Bild: Tagblatt-Archiv

Eröffnung der Stadtautobahn St.Gallen

30. Juni 1987

Herzstück der neuen St.Galler Stadtautobahn 1987: Das Sitter-Viadukt.

Bild: Tagblatt-Archiv

Täglich stauten sich die Autos quer durch die St.Galler Innenstadt und sorgten bei den Anwohnern für schlechte Luft und hohe Lärmbelastung. Im Sommer 1987 wurde zur Entlastung die neue Autobahn eröffnet und fortan führte sie einen grossen Teil des Verkehrs im Norden an der Stadt vorbei. Sitterbrücke, Viadukte, Tunnel, Über- und Unterführungen: Die St.Galler Stadtautobahn hatte alles, was sich ein Strasseningenieur wünschen konnte.

Die Grafik zur neuen Verkehrsführung im St.Galler Tagblatt:

«Schone die Stadt – nimm die Autobahn.» Appell an die Bevölkerung. Bild: Tagblatt-Archiv

Absturz der Rheintalflug

23. Februar 1989

Der Absturz einer Aero Commander 690D ist bis heute ungeklärt. Keystone Das Flugzeug stürzte über dem Bodensee bei Rorschach ab. Keystone Elf Personen kamen ums Leben, darunter auch der damalige österreichische Sozialminister Alfred Dallinger. Keystone Schaulustige versammelten sich im Hafen von Rorschach und verfolgten die Bergungsarbeiten. Keystone

Am 23. Februar 1989 stürzt eine «Commander AC-90» der «Rheintalflug» beim Landeanflug auf den Flugplatz Altenrhein im Nebel vor Rorschach in den Bodensee. Alle elf Insassen kommen ums Leben, darunter auch der österreichische Sozialminister Alfred Dallinger. Der Absturz wird auf menschliches Versagen zurückgeführt, konnte aber nie restlos geklärt werden.

Ein erster Bericht zum Absturz im Rorschacher-Lokalteil. Bild: Tagblatt-Archiv

Entführung des Millionärs Karl Zünd

16. Juli 1989

Am 16. Juli 1989 drangen zwei maskierte Männer kurz nach 23 Uhr in das Einfamilienhaus des pensionierten St.Galler Industriellen Karl Zünd ein. Sie überraschten das Ehepaar Zünd im Schlaf. Bevor die Täter den Millionär verschleppten, sperrten sie seine Ehefrau geknebelt und gefesselt ins Badezimmer. Gegen vier Uhr gelang es ihr, sich halbwegs zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

Nach einer nervenaufreibenden Fahndung und Verfolgung konnten die beiden Täter Wochen später festgenommen und vor Gericht verurteilt werden. Ihr Plan war es, reiche Schweizer zu kidnappen und ein Prozent ihres Vermögens als Lösegeld zu erpressen.

Die Entführung von Karl Zünd hielt im Sommer die Polizei wochenlang auf Trab. Bild: Tagblatt-Archiv

Einführung Frauenstimmrecht Appenzell Innerrhoden

27. November 1990

Da sich die Landsgemeinden der beiden Halbkantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden mannhaft weigern, den Frauen die politische Gleichberechtigung auf Kantonsebene zuzugestehen, kämpften die Appenzellerinnen mit einer Petition für ihre Rechte. Bild: Keystone (Bern, 20. September 1983)

Der Kanton Appenzell Innerrhoden war der letzte Kanton, welcher den Frauen das Stimmrecht in kantonalen Angelegenheiten vorenthielt. Eine Änderung der Kantonsverfassung, mit der «alle im Kanton wohnhaften Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger» stimmberechtigt geworden wären, wurde am 29. April 1990 von der Landsgemeinde im Stimmenverhältnis 3:2 abgelehnt - obwohl der Grosse Rat das Anliegen einstimmig zur Annahme empfohlen hatte.

Im Frauenstimmrechtsentscheid vom 27. November 1990 hielt das schweizerische Bundesgericht einstimmig fest, dass den Frauen im Kanton Appenzell Innerrhoden die politischen Rechte zuständen. Damit wurde das Frauenstimmrecht im letzten Kanton durch das oberste Gericht eingeführt. 1991 nahmen die Frauen erstmals an der Landsgemeinde teil und lehnten zusammen mit den Männern eine Initiative auf Abschaffung der Jahrhunderte alten politischen Institution ab.

Die Nachlese zur Einführung des Frauenstimmrecht. Bild: Tagblatt-Archiv.

Brand im St.Galler Klosterviertel

13. März 1992

Die Häuser in der St.Galler Altstadt wurden massiv beschädigt, vier Personen starben. Archivbild: Michel Canonica

In der Nacht auf den 14. März 1992 zerstörte ein Brand fünf Häuser, vier Personen starben. Der Sachschaden belief sich auf mehrere Millionen Franken, die Brandursache konnten nie restlos geklärt werden.

«Mit unvorstellbarer Gewalt tobte in der Nacht auf Samstag im Klosterquartier das Feuer. Windböen, die ständig ihre Richtung wechselten, drückten die Flammen quer über die Gasse, verstreuten flammende Schindeln und Glosen im ganzen Quartier bis zum Klostergebäude hin. Die Feuerwehr, die mit einem Aufgebot von 330 Mann den Brand bekämpfte, konnte nicht verhindern, dass fünf Häuser mindestens teilweise von den Flammen erfasst wurden», schrieb der damalige Stadtredaktor Josef Osterwalder auf der Frontseite des St.Galler Tagblatts.

Die Feuerwehr kämpfte beim Brand in der Altstadt von St.Gallen gegen starke Windböen. Bild: Tagblatt-Archiv

Die Rehabilitation von Paul Grüninger

1993

Paul Ernst Grüninger war Lehrer, Fussballspieler und ab 1919 Polizeihauptmann in St.Gallen. In den Jahren 1938 und 1939 rettete er als leitender Grenzbeamter mehrere hundert jüdische und andere Flüchtlinge vor der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung. Er ermöglichte ihnen durch Vordatierung der Einreisevisa oder Fälschung anderer Dokumente die Einreise in die Schweiz. Er wurde deswegen vom Dienst suspendiert, verlor seine Ansprüche auf Pension und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

1993 wurde Grüninger durch die St. Galler Regierung politisch rehabilitiert.

«Politisch, aber nicht rechtlich rehabilitiert», schreibt das St.Galler Tagblatt am 1. Dezember 1993. Bild: Tagblatt-Archiv

1994 veröffentlichte der Schweizer Bundesrat eine Ehrenerklärung für ihn:

«Wie der St.Galler Regierungsrat anerkennt auch der Bundesrat, dass Paul Grüninger sich damals an ethischen Werten orientiert hat, die später Grundlage des internationalen und des schweizerischen Rechts im Asylbereich geworden sind. Der Bundesrat ist deshalb bereit, Paul Grüninger politisch zu rehabilitieren und öffentlich zu bestätigen, dass Paul Grüninger für sein selbstloses Verhalten uneingeschränkten Respekt verdient.»

Hillary Clinton zu Besuch in St.Gallen

1. Februar 1998

Bischof Fürer begrüsste die US-Präsidentengattin Hillary Clinton. Bild: Tagblatt-Archiv.

Als Hillary Clinton am 1. Februar 1998 nach St. Gallen kam, ahnten wohl wenige, dass sie einmal als US-Präsidentin kandidieren würde. Zahlreiche Schaulustige warteten in eisiger Kälte auf die damalige First Lady, die auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos war. Mit über drei Stunden Verspätung fuhr Hillary Clinton schliesslich vor der Stiftsbibliothek vor, wo Bischof Ivo Fürer sie in Empfang nahm.

Zöllnermord in Kreuzlingen

10. Fe­bruar 1998

Nach dem Blutbad von 1998 mit zwei Toten: der damalige Tatort am Grenzübergang Klein Venedig. Bild: Tagblatt-Archiv

Um 10.30 Uhr will der 29-jährige Italiener Mario Telatin aus Arbon den Grenzübergang Klein Venedig überqueren. Der Deutsche Thomas Lachmaier und der Schweizer Stefan Jetzer haben an diesem Tag Dienst. Lachmaier hält Telatins Mitsubishi an und entdeckt eine Sporttasche mit Munition, er ruft telefonisch nach Verstärkung. Der Täter zückt eine automatische Waffe erschiesst den Zöllner. 34 Schüsse gibt er aus einer Pistole ab. Dem herbeieilenden Stefan Jetzer gelingt es zwar noch, seine Dienstwaffe zu ziehen und einen Schuss auf den Telatin abzufeuern, aber auch er hat keine Chance mehr. Telatin flieht mit seinem Auto Richtung Innenstadt. Nach 400 Metern muss er beim geschlossenen Bahnübergang anhalten. Auf der anderen Seite des Übergangs sieht er Polizeiautos mit Blaulicht. Der 29-Jährige erkennt offenbar seine aussichtslose Situation und schiesst sich in den Kopf.

Mord an Lehrer Paul Spirig

11. Januar 1999

Abschiedsgruss der Klasse von Paul Spirig. Bild: Ralph Ribi

Es war ein Mord, der die Ostschweiz erschütterte wie kein anderer zuvor: Am 11. Januar 1999 streckte der Kosovo-Albaner Ded Gecaj den Reallehrer Paul Spirig mit mehreren Schüssen nieder. Die Tat geschah im Besprechungszimmer des Schulhauses Engelwies in St.Gallen. Spirig hatte die Tochter Gecajs zuvor vor dem Selbstmord bewahrt. Sie war von ihrem gewalttätigen Vater vergewaltigt worden. Der Lehrer hinterliess eine Frau und drei Kinder, eines zu jenem Zeitpunkt ungeboren.

Der Lehrermord löste weit über die Region hinaus Betroffenheit aus. Bild: Tagblatt-Archiv

Jahrhundert-Hochwasser am Bodensee

20. Mai 1999

Touristen und Schaulustige drängen sich auf den ausgelegten Stegen in Rorschach. Bild: Tagblatt-Archiv

Schneeschmelze in den Bergen und Starkregen führten um den 22. Mai 1999 zu sehr grossen Zuflussmengen in den Bodensee und liessen den Pegel auf ein Rekordhoch ansteigen. Um den 20. Mai 1999 kam es in der Ostschweiz und im Vorarlberg zu gefährlichen Hochwassern. Gegenüber dem Jahresmittel von 4,20 m erreichte das Hochwasser 1999 die Marke von 5,65 m. Das war der höchste seit 1890 gemessene Wert. Die Gebäudeschäden dieser Überschwemmungen beliefen sich auf 240 Millionen Franken.

Zivilschutz Steinach baut Stege für die Anwohner im Hochwassergebiet. (Bild: Archiv) Hochwasser bei Weesen, aufgenommen am Freitag, 14. Mai 1999. Der Wasserstand lag damals bei 421,65 Zentimeter. Die Evakuierung von 400 Personen wurde vorbereitet. (Bild: Archiv) Die mannshohen Felsbrocken kamen im Flussbett des Flibachs in Weesen zum Stillstand. (Bild: Archiv) Hochwassersituation am Bodensee: Touristen drängen sich auf den ausgelegten Stegen in Rorschach. (Bild: Archiv) Hochwassersituation am Bodensee: Vor der Rorschacher Badhütte schipperte ein "Badhüttentaxi". (Bild: Archiv) Meterhohe Wellen donnerten gegen die Hafenmole in Bregenz (Bild: Archiv) Überflutung im Thurgebiet 1999. (Bild: Archiv) Überschwemmung in Rorschach - Ausflügler auf den ausgelegten Stegen. (Bild: Archiv) Bild: Archiv Die Altenrheiner Schiffsanlegestelle war damals versunken. (Bild: Archiv) Auch Ferienhäuser am Alten Rhein standen unter Wasser. (Bild: Archiv) Bild: PD Wo sonst Flugzeuge starten und landen, waren damals Fachleute mit Kanus an Reparaturarbeiten beschäftigt. (Bild: Archiv) Bild: PD Hochwassersituation am Hafenbahnhof Rorschach. (Bild: Archiv) Das Gewitter verursachte im Thurgau grosse Schäden. Die Schaffhauser Rettungskompagnie I/26 musste in Güttingen ein Bachbett ausbaggern. (Bild: Archiv) Der Campingplatz Idyll in Altenrhein war durch das Hochwasser vollständig unter Wasser. (Bild: Archiv/Umberto w. Ferrari)

Meistertitel des FC St.Gallen

21. Mai 2000

Die Tagblatt-Sonderbeilage zum Meistertitel des FCSG.

Erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte und zum ersten Mal seit 1904 wird der FC St.Gallen Schweizer Fussballmeister. Das Team von Trainer Marcel Koller kann auf Distanz verfolgen, wie Servette Genf dem FC Basel ein Unentschieden abringt und Grün-Weiss so vorzeitig als Meister feststeht. Die Mannschaft rund um Torgarant Charles Amoah lässt sich auf dem Balkon der Creditanstalt von Tausenden begeisterten Fans feiern.

Schlagzeile auf der Titelseite des St.Galler Tagblatts. Bild: Tagblatt-Archiv

Die Feierlichkeiten auf dem Marktplatz im Video. Video: SRF

Der Toggenburger Simon Ammann gewinnt zweimal Olympia-Gold

10. Februar 2002

Simon Ammann kann seinen Triumph kaum fassen und wird von seinen Teamkollegen Sylvain Freiholz und Andreas Küttel gefeiert. Bild: David J. Phillip, Keystone

Sie nannten ihn «Harry Potter aus dem Alpenland». 2002 reiste Simon Ammann als 20-jähriger Unbekannter an die Olympischen Spiele von Salt Lake City. Mit seinen zwei Olympiasiegen hinterliess er bei den Zuschauern aber einen bleibenden Eindruck. 8 Jahre später in Vancouver wiederholte er seinen Coup und wurde so zum bislang einzigen Doppel-Doppel-Olympiasieger im Skispringen.

In Unterwasser wurde er 2002 nach seiner Rückkehr gebührend gefeiert:

Goldjunge Simon Ammann wird von den Schwingerkönigen Arnold Forrer (r.) und Joerg Abderhalden (l.) auf den Schultern getragen. Bild: Michel Canonica

Die Entführung von Ylenia

31. Juli 2007

Ausschnitt aus der Appenzeller Zeitung am Tag nach Ylenias Verschwinden. Bild: Tagblatt-Archiv

Die 5-jährige Ylenia wurde am 31. Juli 2007 beim Hallenbad Appenzell vom Auslandschweizer Urs Hans von Aesch entführt und später ermordet. Am gleichen Tag verübte von Aesch in einem Wald bei Oberbüren Selbstmord. Zuvor hatte er einen Passanten angeschossen. Polizei, Armee und private Helfer suchten wochenlang nach Ylenia. Das Schicksal des Mädchens bewegte die ganze Schweiz.

Fahndung mit Hilfe der Bevölkerung: Fast 2000 Hinweise trafen bei Polizei ein. Bild: Tagblatt-Archiv

Die Leiche des Kindes wurde am 15. September nach aufwendigen Suchaktionen der Polizei von einer Privatperson im Hartmannswald bei Oberbüren entdeckt. Die Untersuchung des St.Galler Instituts für Rechtsmedizin ergab, dass Ylenia an einer Lösungsmittel-Vergiftung gestorben ist. Nichts deutet darauf hin, dass Ylenia Gewalt ausgesetzt oder Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden war.

Grossbrand in der Altstadt von Steckborn

21. Dezember 2015

Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn wurden sechs Gebäude zerstört. Bild: Reto Martin

Kurz vor Weihnachten 2015 brannte es in der Altstadt von Steckborn lichterloh. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort im Einsatz. 30 Menschen verloren ihr Dach über dem Kopf. Weil das Flammeninferno sechs denkmalgeschützte Häuser zerstörte, belief sich der Sachschaden auf 12 Millionen Franken. Den Brand ausgelöst hat ein Akku eines ferngesteuerten Modellautos. Im vergangenen August sprach das Bezirksgericht Frauenfeld das angeklagte Ehepaar vom Vorwurf der «fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst» frei.

Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Nachmittags (Bild) war der Brand noch nicht vollständig gelöscht; zwei Häuser wurde mit dem Bagger teilweise abgerissen. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Nachmittags (Bild) war der Brand noch nicht vollständig gelöscht; zwei Häuser wurde mit dem Bagger teilweise abgerissen. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Nachmittags (Bild) war der Brand noch nicht vollständig gelöscht; zwei Häuser wurde mit dem Bagger teilweise abgerissen. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Nachmittags (Bild) war der Brand noch nicht vollständig gelöscht; zwei Häuser wurde mit dem Bagger teilweise abgerissen. Steckborn TG - Nach dem Grossbrand in der Steckborner Altstadt sind bereits Teile von zwei der sechs betroffenen Gebäuden abgerissen. Auch einen Tag danach steigt teilweise noch Rauch auf. Steckborn TG - Nach dem Grossbrand in der Steckborner Altstadt sind bereits Teile von zwei der sechs betroffenen Gebäuden abgerissen. Auch einen Tag danach steigt teilweise noch Rauch auf. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort. Steckborn TG - Beim Grossbrand in der Altstadt von Steckborn vom 21. Dezember 2015 wurden sechs Gebäude zerstört. Die Feuerwehren von Steckborn, Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden waren vor Ort.

Lawine auf der Schwägalp

10. Januar 2019

Das Postauto wurde durch die Lawine an die Hauswand geschoben. Bild: Urs Bucher

Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt, als am Abend des 10. Januars im Hotel Säntis am Fusse des Berges die Scheiben klirren. Schwere Schneemassen dringen ins Restaurant ein, wo Gäste gerade das Abendessen einnehmen. Der Schnee türmte sich zwei Meter hoch. Gäste und Angestellte wurden evakuiert, die Bergrettung suchte nach Verschütteten. Auch ein Chauffeur konnte aus dem Postauto befreit werden, das wie ein Spielzeug gegen die Hauswand gedrückt worden war. Drei Personen wurden leicht verletzt. Eine zweite Lawine beschädigte einen Masten der Säntisbahn. In den Tagen zuvor hatte es heftig geschneit.

Tonnenweise Schnee im Hotel, zerstörte Autos und Räumungsequipen im Einsatz: Die Bilder zur Schwägalp-Lawine Urs Bucher Urs Bucher Urs Bucher Urs Bucher Urs Bucher Linda Müntener Linda Müntener Linda Müntener Linda Müntener Linda Müntener Linda Müntener Linda Müntener Linda Müntener Urs Bucher Urs Bucher Linda Müntener Urs Bucher Urs Bucher Linda Müntener Linda Müntener Linda Müntener Linda Müntener Urs Bucher Linda Müntener Bild: Linda Müntener CH Media Linda Müntener Urs Bucher Urs Bucher Urs Bucher Urs Bucher Urs Bucher Urs Bucher Urs Bucher Urs Bucher Urs Bucher Keystone Keystone Werner Näf Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Die Frontseite der Appenzeller Zeitung am Tag nach der Lawine:

Minuten nach dem Lawinenniedergang tauchte dieses erste Foto eines Gastes bei Twitter auf. Bild: Tagblatt-Archiv

Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen

März 2020

Picknick am Grenzzaun in Kreuzlingen. Bild: Michel Canonica

Im Zuge der Grenzschliessungen zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus wurden im März 2020 provisorische Zäune entlang der Grenze errichtet. Da es zu Verstössen gegen die Abstandsregeln kam, beschloss die Stadt Kreuzlingen, einen zweiten Zaun zu errichten, um den Mindestabstand von zwei Metern zu erzwingen. Trotz des Kontaktverbots trafen sich viele Kreuzlinger und Konstanzer Bewohner am Grenzzaun, um über den Zaun hinweg zu kommunizieren. Am 16. Mai 2020 wurde der Zaun wieder abgebaut.

Die Grenze zwischen den Bodensee-Nachbarstädten spielte im Verlauf der Geschichte immer wieder eine besondere Rolle. Dass wieder Barrieren zwischen den befreundeten Nachbarländern existierten, dass zwei Städte, die miteinander verwachsen sind, getrennt wurden - das wird als ein Stück außergewöhnliche regionale Zeitgeschichte bewertet.

April 1945: Grenzzaun mit Stacheldraht an der Grenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz. Der Bundesrat hatte die Abriegelung angeordnet, «um dem zu erwartenden Flüchtlingsstrom entgegentreten zu können und unerwünschte Elemente von unserem Lande fernzuhalten». KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/STEINER Bekannte treffen sich an der Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen, am 5. April 2020. Nachdem sich Menschen am ersten an der Landesgrenze installierten Zaun getroffen und den wegen dem Coronavirus verordneten Abstand nicht eingehalten hatten, wurde ein zweiter Grenzzaun errichtet (Archivbild). KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER 5. April 2020: Ein Paar trifft sich an der mit einem doppelten Zaun abgeriegelten Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen (Archivbild). KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Historische Grenzöffnung am 16. August 2006: Kreuzlingens Stadtpräsident Josef Bieri (rechts) und der Konstanzer Oberbürgermeister Horst Frank durchtrennen mit Zangen den Grenzzaun (Archivbild). KEYSTONE/EPA/ROLF HAID Grenzübertritte bei Kreuzlingen anlässlich einer Kunstwoche in Konstanz, aufgenommen im Juni 1946. Dies war der erste erleichterte Grenzübertritt nach Deutschland seit Kriegsende (Archivbild). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/SCHMIDLI Dieses Stück des Grenzzauns, der während der Corona-Pandemie Konstanz und Kreuzlingen trennte, kommt als Erinnerung ins Haus der Geschichte Baden-Württemberg nach Stuttgart (Archivbild). KEYSTONE/DPA/PHILIPP VON DITFURTH

