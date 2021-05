Rheintal Chemieunfall in Widnau: Entwichenes Ammoniak führt zu Feuerwehreinsatz – zwei Personen sind im Spital Am Montag ist in einem Industriebetrieb in Widnau Ammoniak entwichen. Daraufhin mussten über 100 Personen das Gebäude verlassen, zwei Personen wurden mit Atembeschwerden ins Spital gebracht. 10.05.2021, 16.53 Uhr

Wegen eines Chemieunfalls in Widnau wurde nebst der Polizei auch die Feuerwehr aufgeboten. Bild: PD

(pd/mas) Am Montag, kurz nach 12 Uhr, ist es in einem Industriebetrieb in Widnau zu einem Defekt an einer Kältemaschine gekommen, woraufhin eine unbekannte Menge Ammoniak entwich. Es bestand keine Gefahr für Mensch und Umwelt. Zwei Personen wurden mit Atembeschwerden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.