Chef Spuhler schweigt: Wie sich Stadler-Mitarbeiter privat mit den Protesten gegen Weissrusslands Diktator Lukaschenko solidarisieren Stadler-Mitarbeiter in Minsk solidarisieren sich mit der Protestbewegung gegen Diktator Lukaschenko – es gab 15 mutmassliche Festnahmen. CEO Peter Spuhler hält sich bedeckt. Bei früherer Gelegenheit hielt er fest, er respektiere Lukaschenko als Staatschef. Serafin Reiber 22.08.2020, 05.00 Uhr

Gute Beziehungen: Peter Spuhler mit Weissrusslands Diktator Lukaschenko bei der Werkseröffnung 2014 in Minsk. Bild: pd/Alexey Efremov

Blendgranaten, Gummischrot, Schlagstöcke, schwere Militärtechnik: Nach dem mutmasslichen Wahlbetrug von Machthaber Alexander Lukaschenko in Weissrussland vom 9. August geht das Regime mit aller Härte gegen die Protestbewegung vor.

Über 6000 Protestierende wurden seit Beginn der Demonstrationen vor zwei Wochen von Omon-Spezialeinheiten und dem Geheimdienst KGB festgenommen und in Gefängnisse verbracht, wo sie brutal geschlagen und gedemütigt wurden.

Von diesen Ereignissen betroffen ist auch das Ostschweizer Unternehmen Stadler Rail. Seit 2014 betreibt der Ostschweizer Bahnbauer ein Werk in Fanipol, 20 Kilometer von Minsk entfernt.

15 Mitarbeiter mutmasslich festgenommen

Dieser Zeitung liegen Hinweise vor, wonach auch 15 Stadler-Mitarbeiter aufgrund ihrer Teilnahme an Kundgebungen festgenommen worden seien. Inzwischen seien die mutmasslich Festgenommenen auch dank des Einsatzes von Stadler Minsk wieder auf freiem Fuss.

Wie man aus Kreisen der Werksangehörigen vernimmt, habe die Fabrikleitung in Minsk ihre Mitarbeiter vorgestern darüber informiert, wie sie sich in der Krise zu verhalten hätten. Als Unternehmen sei man «neutral», es gehe nicht an, sich im Namen von Stadler Minsk zur aktuellen Krise zu äussern.

«Privat steht es uns jedoch frei, uns mit der Protestbewegung zu solidarisieren», sagt Igor, der hier nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden möchte. Wie viele Weissrussen fürchtet er in diesen Tagen um seinen Arbeitsplatz und seine Familie.

«Lukaschenko ist ein Diktator»

Igor hat, wie wohl die Mehrheit der Weissrussen, die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja gewählt, die nach Verkündung des Wahlergebnisses in Litauen untergetaucht ist. Ihm sei niemand im Werk bekannt, der für Lukaschenko gestimmt habe:

«Warum auch? Lukaschenko ist ein Diktator, mit dem Ergebnis einer gefälschten Wahl kann ich nicht einverstanden sein.»

Beim Blick auf die Facebook-Profile der Werksangehörigen von Stadler in Minsk wird klar: Igor ist nicht allein. Viele Profilbilder wurden mit einer weiss-rot-weissen Flagge versehen. Sie ist das Symbol der Protestbewegung gegen die Diktatur, der grössten Massenbewegung seit Ausrufung der Republik Weissrusslands im Jahr 1991.

Dass sich sein Arbeitgeber Stadler auch zwei Wochen nach den gefälschten Wahlen nicht zu den Vorgängen geäussert hat, findet Igor nicht verwerflich. Eine politische Äusserung könne die Geschäfte negativ beeinflussen.

«Zwei Familienmitglieder haben in der Coronakrise bereits ihren Job verloren. Ich bin froh um die gut bezahlte Stelle bei Stadler.» Igor verdient umgerechnet 900 Euro, der weissrussische Durchschnittslohn liegt etwa bei 300 Euro.

Blick in eine Stadler-Halle in Weissrussland. Bild: Keystone

Ein Joint Venture mit dem Lukaschenko-Regime

Die tiefen Löhne und das hohe Bildungsniveau veranlassten den Ostschweizer Bahnbauer, im Land zu investieren. Das Unternehmen von alt SVP-Nationalrat Peter Spuhler ist das bei weitem aktivste Schweizer Unternehmen im Land.

Die Tochtergesellschaft des Bahnbauers betreibt eine Fabrik mit 1500 Mitarbeitenden. Das Montagewerk im öden Umland von Minsk wurde 2013 binnen achtzehn Monaten aus dem Boden gestampft und ist das grösste des Unternehmens, zumindest was die Abmessungen der Produktionshalle betrifft. Für den Bau gewährte der Staat fünf Jahre Steuerfreiheit.

Stadler fertigt dort Rollmaterial für die ehemaligen Sowjetstaaten. Aus politischen und militärischen Überlegungen verkehren die Züge auf einer anderen Spurbreite als in Europa. Ihren Anfang nahmen die Geschäfte mit der Lukaschenko-Diktatur vor zehn Jahren, als Spuhler für 60 Millionen Franken Züge für die Minsker U-Bahn lieferte.

Zwei Jahre später gründete Spuhler die Stadler Minsk. Nebst der Schweizer Stadler Rail beteiligte sich auch der Staatsbetrieb Belkommunmash (BKM) zu 40 Prozent am Joint Venture. Bei Ausschreibungen und Finanzierungen erwies sich dies aber als nachteilig, weswegen Stadler Rail dem weissrussischen Staat die Minderheitsbeteiligung von 40 Prozent für einen Millionenbetrag abkaufte.

Spuhler und Lukaschenko, zwei Hockey-Fans

Wer in diesem Umfang in einem von der EU weitgehend isolierten und immer wieder sanktionierten Land Geschäfte macht, braucht gute Beziehungen zur Regierung.

Anknüpfungspunkte gibt es genug: Spuhler, der einst Eishockey-Profi werden wollte, und Lukaschenko sind beide Hockey-Fans. «Jeder wird mir zustimmen, dass es heute in Europa und in anderen Staaten wenig Menschen gibt, die wie Peter Spuhler an ihrem Versprechen festhalten», sagte Lukaschenko im November 2014 der vom Staat kontrollierten Nachrichtenagentur Belta. Auch fühle er sich wohl «eher als Belarusse denn als Schweizer», so Lukaschenko.

Mitarbeiter im weissrussischen Werk der Firma Stadler. Bild: Keystone

Peter Spuhler: «Ich respektiere ihn als Staatschef»

Zwar wurden diese Umarmungen von Spuhler nicht im gleichen Masse erwidert, dennoch lobt der Stadler-Chef bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Arbeitsbedingungen in Belarus: «Als Firmenbesitzer kann ich nur meine Begeisterung darüber zum Ausdruck bringen, welche Bedingungen Belarus für Auslandsunternehmen bereithält. Das beginnt mit dem wirtschaftlichen Rahmen und endet mit einer hochqualitativen Ausbildung von Fachkräften. Das ist ein Qualitätssiegel für jede Volkswirtschaft», sagte er anlässlich eines Treffens mit Lukaschenko der staatlichen Nachrichtenagentur Belta.

Und 2012 sagte er im Interview mit dem St.Galler Tagblatt:

«Ich respektiere ihn als Staatschef, mehr nicht.»

Als ihm die Rundschau des Schweizer Fernsehens 2014 Bilder von Polizeigewalt bei den– ebenfalls gefälschten – Wahlen von 2006 zeigte, bezeichnete Spuhler diese zwar als «nicht akzeptabel», verglich sie dann aber mit den Ausschreitungen im Zuge der Demonstrationen gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21.

Auch zwei Wochen nach der mutmasslich gefälschten Wahl und den Menschenrechtsverletzungen verzichtet Stadler darauf, Stellung zu beziehen. Bei der Pressestelle heisst es lediglich:

«Stadler spürt derzeit keine Auswirkungen der Lage in Minsk auf seine Produktion vor Ort. Darüber hinaus kann sich Stadler als Zugbauer nicht zu innenpolitischen Themen in Weissrussland äussern.»

Die weissrussische Bürgerrechtlerin Olga Karatsch, die wie Oppositionskandidatin Tichanowskaja aus dem Exil in Litauen agiert, appelliert an Stadler Rail. «In Weissrussland üben die Geheimdienste nicht unbedingt Druck auf die einzelnen Mitarbeiter eines Unternehmens aus. Sie gehen direkt auf die Vorgesetzten zu und drohen ihnen. Ich fordere die Verantwortlichen von Stadler Rail auf, ihre Mitarbeiter vor diesem Druck zu schützen.»

Auch in der Schweiz mehren sich die Stimmen, die vom Zughersteller fordern, den Einfluss in Weissrussland zu nutzen, um Menschenrechte anzusprechen. «Stadler Rail darf in dieser Menschenrechtskrise keine Menschenrechtsverletzungen des Regimes begünstigen. Auf keinen Fall darf das Unternehmen dem Druck des Regimes auf Personaldaten oder jedwelche Aufforderungen zur Kooperation bei der Repression nachgegeben. Wir rufen zu höchster Sorgfalt auf», sagt Beat Gerber, Mediensprecher von Amnesty International Schweiz. Die NGO hatte bereits am Mittwoch Kritik an Stadler geäussert.

Kritik von Aussenpolitikerin Claudia Friedl

Und auch die Politik sieht Stadler in der Pflicht. «Natürlich ist es schwierig, sich als Unternehmer politisch zu äussern. Wenn aber solch brutale Menschenrechtsverletzungen geschehen, hat man als Unternehmer eine Verantwortung – gegenüber den Mitarbeitern und ihren Familien», sagt die St.Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl.

Claudia Friedl, SP-Nationalrätin aus dem Kanton St.Gallen. Bild: Keystone

Das Unternehmen müsse doch eine Strategie haben, wenn es in einem autokratischen Land tätig ist, so Friedl. Sie ist Mitglied der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats. Sie wird am nächsten Montag über mögliche Sanktionen gegen das Regime beraten.

Die in der Ostschweiz lebende Weissrussin Swetlana sagt: «Ich bin enttäuscht von Stadler Rail, dass sie nicht Stellung beziehen.» Auch wenn das Unternehmen viele gute Arbeitsplätze geschaffen habe, so stehe es doch in der Gunst von Lukaschenkos Regime. Die Härte des Regimes hat sie bei den Wahlen auf der weissrussischen Botschaft in Muri erlebt.

«Vier Stunden warteten wir in der Sonne. Dann konnten wir wählen. Das Wahllokal wurde jedoch vorzeitig geschlossen, und jene, die noch wählen gehen wollten, wurden von der Botschaftspolizei weggewiesen», erzählt sie. Wie Igor will sie nicht mit ihrem richtigen Namen in der Zeitung erscheinen. Sie hat Angst. Vergangene Woche wurde ihr 16-jähriger Neffe grundlos von Spezialeinheiten festgenommen und verprügelt. Er war auf dem Weg zu seiner Grossmutter.