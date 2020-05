Interview Chef der Thurgauer Kantonalbank zur Gutschein-Aktion: «Jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugeben» Die Thurgauer Kantonalbank lanciert eine Aktion, um in Coronazeiten das lokale Gewerbe zu unterstützen und die Bevölkerung mit einem Zustupf von 30 Franken pro Haushalt zu beschenken. TKB-Chef Thomas Koller erläutert Hintergründe. Christian Kamm 05.05.2020, 18.40 Uhr Exklusiv für Abonnenten

TKB-Chef Thomas Koller: «Wir leisten einen direkten Beitrag zur Ankurbelung des Umsatzes des Gewerbes.» Bild: Reto Martin

Kann man Ihnen persönlich zur Idee für die TKB-Gut­schein-Aktion gratulieren?

Thomas Koller: Nein (lacht).

Wer hatte dann die Idee?

Wir haben im Mitarbeiterkreis gefragt, wie unsere Bank in diesen Zeiten ein Zeichen der Solidarität setzen könnte. Daraufhin sind über 200 Vorschläge eingereicht worden. Die Unterstützung unseres lokalen Gewerbes wurde dabei häufig genannt.

Sie schlagen damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Das lokale Gewerbe profitiert und die Menschen erhalten ein kleines Geschenk.

Wir leisten mit dieser Geste einen direkten Beitrag zur Ankurbelung des Umsatzes des Gewerbes, das ein wichtiger Arbeitgeber ist. Zudem wollen wir auch den Thurgauerinnen und Thurgauern eine kleine Freude machen in dieser schwierigen Zeit.

Und das Schöne an den Gutscheinen ist: Man kann sie auch weiterverschenken.

Etwa an jemanden, der einem in dieser Zeit etwas Gutes getan hat. Es sind also sogar drei Fliegen auf einen Schlag.

Wann erhalte ich meinen Gutschein?

Ende Monat, noch vor Pfingsten. Wir haben uns jetzt schon an die Öffentlichkeit gewandt, damit die Betriebe auf die Aktion aufmerksam werden und Zeit haben, sich zu registrieren. Allerdings können auch Firmen, die das nicht gemacht haben, Gutscheine entgegennehmen und sich erst später registrieren. Wir haben dafür bewusst keine zeitliche Frist gesetzt.

Wenn alle Privathaushalte ihren Gutschein einlösen, dann kostet die Aktion über 3,9 Millionen Franken. Wer bezahlt das?

Das bezahlen wir aus dem laufenden Geschäftsaufwand. Weil wir in diesem Jahr weniger Veranstaltungen durchführen, sparen wir umgekehrt auch etwas Kosten.

Wir haben uns gesagt: In dieser schwierigen Zeit wollen wir einen Solidaritätsbeitrag leisten.

Zudem hat die TKB in den letzten zehn Jahren auch vom guten Konjunkturzyklus profitiert. Jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugegeben.

Die Kantonalbank gehört dem Kanton. Hat die Regierung ihren Segen gegeben?

Wir stehen mit der Regierung in engem Kontakt. Ihren Segen geben musste sie in diesem Sinne nicht, weil wir in der Geschäftstätigkeit unabhängig sind. Aber wir haben Regierungspräsident Jakob Stark selbstverständlich informiert, dass wir diese Aktion durchführen werden.

Die teilnehmenden Betriebe müssen sich registrieren. Weshalb ist das nötig?

In der ersten Projektphase war das ein Hauptthema. Ursprünglich planten wir tatsächlich, dass die Geschäfte uns die eingelösten Gutscheine zum Abrechnen schicken. Doch das wäre kompliziert und aufwendig geworden. Über 100'000 Buchungen hätten in kurzer Zeit manuell verarbeitet werden müssen.

Stattdessen haben wir uns für den digitalen Weg entschieden und auf der Website ein Portal eingerichtet, auf dem alles mit wenigen Eingaben erledigt werden kann. Die Gewerbler können die erhaltenen Gutscheine jetzt einfach einscannen.