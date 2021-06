Polizei hebt Hanf-Indoor-Anlagen in Lichtensteig aus

Cannabis Hanf-Indoor-Anlagen ausgehoben: Polizei stellt in Lichtensteig über 300 Pflanzen sicher Die Kantonspolizei Zürich hat in Dübendorf und in Lichtensteig Hanf-Indoor-Anlagen ausgehoben. Mehr als 700 Pflanzen wurden insgesamt entsorgt. 22.06.2021, 15.40 Uhr

Über 300 Hanfpflanzen hat die Polizei in Lichtensteig sichergestellt. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE

(pd/mas) Die Kantonspolizei Zürich hat am Montag in Dübendorf und Lichtensteig illegale Hanf-Indoor-Anlagen ausgehoben. Die beiden mutmasslichen Betreiber wurden verhaftet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Aufgrund von Ermittlungen stiess die Kantonspolizei Zürich in den Räumlichkeiten einer Gewerbeliegenschaft in Dübendorf auf eine Hanf-Indoor-Anlage mit über 400 Pflanzen. Weitere Ermittlungen führten die Fahnder in den Kanton St.Gallen nach Lichtensteig zu einer weiteren Anlage mit über 300 Pflanzen.

In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St.Gallen wurden Hausdurchsuchungen an den Wohnorten der beiden mutmasslichen Täter durchgeführt. Es wurden über 30 Gramm Kokain sichergestellt. Die Anlagen wie auch die Pflanzen mussten fachgerecht entsorgt werden. Die mutmasslichen Betreiber, ein 41-jährige Serbe und ein 52-jährige Schweizer, werden nach den Befragungen der Staatsanwaltschaft See/Oberland zugeführt.