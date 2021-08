Kult-Bus Die Preise für den VW-Bulli explodieren – Toggenburger Fan sagt: «Ich wollte so einen Bus haben, seit ich denken kann» Von der Blechbüchse zum Kultauto: Der T1 von VW war einst eine günstige Alternative zu herkömmlichen Kleinbussen. Heute ist das anders. Man kauft sich mit diesem Modell ein Stück Hippiekultur, ein Stück Freiheit, ein Lebensgefühl.

Sheila Eggmann 11.08.2021, 17.45 Uhr

Marcel Jung hat sich mit seinem T1 einen Jugendtraum erfüllt. Bild: Andri Vöhringer

Wenn man damit herumfährt, bekommt man einen Gehörschaden. Sonderlich bequem ist es auch nicht. Und ab einer gewissen Geschwindigkeit muss man das Steuerrad regelrecht festkrallen. Marcel Jung sagt: «Aber das Feeling, das man während des Fahrens hat, macht das wieder wett.»

Jung ist ein T1-Fan. Seinen eigenen Bus hat er vor fünf Jahren gekauft. Auf grosse Reisen geht er damit nicht, sondern auf Genussfahrten. Meist fährt er über Schweizer Pässe, über den Pragel, Flüela oder Albula zum Beispiel. «Das klappt gut, aber man muss ein wenig Geduld haben.» Geduld, die nicht immer alle haben. Manchmal hupe und drängle hinter ihm einer. Da denke er sich: Der regt sich auf und nicht ich... dann hat er ein Problem, nicht ich. Jung lacht. Auch auf VW-Treffen ist er regelmässig anzutreffen, allerdings nur bei schönem Wetter. Wenn es regnet, traut er sich nicht raus. Er könne nicht mit Sicherheit sagen, ob alles dicht ist. Und er wolle nicht in Gummistiefeln heimfahren.

An seinem Bus ist alles original. Das Fahrzeug ist aus dem Jahr 1969, womöglich aus Brasilien, in Europa wurde damals schon die nächste Generation gefertigt. Für Jung musste es ein T1 sein, ein anderes Modell kam nie in Frage:

«Ich wollte so einen Bus haben, seit ich denken kann.»

Die günstige Alternative

Von 1952 bis 1967 wurden in der Schweiz gemäss Zahlen des grössten Schweizer Automobilunternehmens Amag 47'000 T1 verkauft.

Dank ihres knapp 50 PS starken Motors erreichten die ersten VW-Busse fast hundert Kilometer pro Stunde. Der Motor befand sich damals im Heck und wurde luftgekühlt.

Im Vergleich zu anderen Multifunktionsautos zählten die rundlichen VW-Busse zu den günstigen. Heute ist das anders. Der Wunsch nach genau diesem Modell ist nicht nur bei Marcel Jung vorhanden. Die steigende Nachfrage hat die Preise für den T1 explodieren lassen. Man kauft sich heute nicht nur ein Auto, sondern ein Stück Hippiekultur, ein Stück Freiheit, ein Lebensgefühl.

Der Wert steigt weiter

In den letzten zehn Jahren ist der Wert für den T1 um das zehnfache gestiegen, sagt Claude Schaub, Gründer und Betreiber einer europaweiten Kleinanzeigenplattform für luftgekühlte VW. So auch bei einem seiner eigenen Busse. Im Jahr 2000 hat er ihn für 4500 Franken gekauft, heute könnte er ihn für mindestens 45'000 Franken verkaufen. Natürlich gilt das nicht für jedes Fahrzeug, der Zustand und das Modell spielen eine grosse Rolle.

Noch vor rund zwanzig Jahren sah man bei VW-Treffen selten einen Bus. Sondern vor allem Käfer. «Doch dann kam der Camping-Hype, der über die Coronajahre nochmals einen Aufschwung erlebte», sagt Schaub. Er erklärt sich den Hype um die Busse auch mit dem Design. «Sie wirken einfach sympathisch.»

Am interessantesten für eingefleischte VW-Bus-Fans sind die allerersten Modelle, solche, die bis anfangs 1954 produziert wurden. Diese bekommt man kaum mehr unter 50'000 Franken. Zu den teuersten zählt der Samba, ein Luxusmodell mit 23 Fenstern und einem Sonnendach. Diese gibt’s heute ab rund 70'000 Franken, wobei der Wert je nach Jahrgang und Zustand nach oben hin fast unbegrenzt ist.

Ein T1 Samba, dieses Modell ist besonders begehrt. Bild: RomeoImages

Es geht nicht um das Geld

Nach dem Kauf ist vor der Investition: Rost ist ein grosses Thema, Ersatzteile sowieso. «Manch einer hat Respekt vor solch alten Autos», sagt der Toggenburger Marcel Jung. Wieso also tut man sich das trotzdem an? Für Jung ist die Sache klar. Er investiere sein Geld lieber in die vier Räder in der Garage, als dass er es 365 Tage auf der Bank liegen lasse, und dort dann auch noch dafür bezahlen müsse. Überhaupt: Bei seinem Fahrzeug spielt das Thema Geld eine untergeordnete Rolle. Es geht darum, sich einen Traum zu verwirklichen.

Sein T1 wird in der Familie bleiben, das hat er den Vorbesitzern versprochen. Der Sohn hat sein Interesse bereits angemeldet. Bis es so weit ist, steht ein weiterer Traum noch aus: Jung möchte einmal bei einer Rallye bis nach Paris mitfahren.

