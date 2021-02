Burkadebatte Null Verstösse gegen Verhüllungsverbot: In St.Gallen hat die Polizei in zwei Jahren keine einzige Nikabträgerin angetroffen Am 7. März stimmt die Schweiz über ein nationales Verhüllungsverbot ab. Der Kanton St.Gallen hat bereits ein solches Gesetz. Angewendet wurde es nie – für die Gegner ein Zeichen, dass ein Scheinproblem bewirtschaftet wird. Auffallend viel Zuspruch erhält die nationale Initiative aus St.Gallens politischer Mitte.

Adrian Lemmenmeier-Batinić 09.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verschleierte Frauen können im Kanton St.Gallen gebüsst werden – wenn sie die öffentliche Sicherheit oder den religiösen Frieden bedrohen.

Symbolbild: Boris Bürgisser

Das Egerkinger Komitee hat Grund zum Optimismus. Die Initiative für ein nationales Verhüllungsverbot, welche die Gruppierung um den Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann 2017 lanciert hat, erfreut sich guter Umfragewerte: 56 Prozent sind gemäss der ersten SRG-Trendumfrage für die Vorlage. 40 Prozent dagegen. Am 7. März kommt die Initiative an die Urne.

Grund zum Optimismus hatten die Initianten schon vor zwei Jahren. Im September 2018 hat St.Gallen als zweiter Kanton nach dem Tessin ein Verhüllungsverbot eingeführt. Es wurde mit einem satten Ja-Anteil von 66,7 Prozent an der Urne gutgeheissen. Neben der SVP hatte sich auch die CVP für das Verbot starkgemacht. Wie die Volksinitiative zielt dieses sowohl auf Frauen in Nikab oder Burka als auch auf vermummte Randalierer.

Keine Fälle, keine Bussen

Wird die Initiative im März angenommen, so darf schweizweit im öffentlichen Raum niemand sein Gesicht verhüllen – es sei denn aus Gründen der Gesundheit, Sicherheit, der klimatischen Bedingungen oder des einheimischen Brauchtums. In St.Gallen wird derzeit gebüsst, wer sich verhüllt und gleichzeitig die öffentliche Sicherheit oder den religiösen oder gesellschaftlichen Frieden bedroht.

Was das genau bedeutet, lässt sich auch zwei Jahre nach der Einführung des Gesetzes nicht mit einem Beispiel belegen. Denn die Regel wurde bisher nicht angewendet. Hanspeter Krüsi, Sprecher der St.Galler Kantonspolizei, sagt:

Hanspeter Krüsi, Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

«Die Kantonspolizei hat bis zum heutigen Tag niemanden gestützt auf besagten Verhüllungsartikel verzeigt.»

Wie aber reagiert die Polizei, wenn sie im öffentlichen Raum eine Person in Nikab oder Burka antrifft? «Wir hatten schlicht noch nie einen solchen Fall», sagt Krüsi. Sollten Polizisten einer verschleierten Person begegnen, würden sie den Sachverhalt abklären, so Krüsi weiter. Heisst: Die Person würde kontrolliert und befragt. Ob der Strafbestand erfüllt sei, hätte dann die Staatsanwaltschaft zu beurteilen.

Fest steht, dass schweizweit nur ganz wenige Frauen einen Nikab oder eine Burka tragen. Justizministerin Karin Keller-Sutter sprach im Interview mit dieser Zeitung, gestützt auf eine Studie der Universität Luzern, von 20 bis 30 Personen. Bekim Alimi, Imam in Wil und Präsident des Dachverbandes islamischer Gemeinden der Ostschweiz und des Fürstentum Liechtenstein (DIGO), sind in der Ostschweiz keine Gläubigen bekannt, die ihr Gesicht verschleiern. Das St.Galler Verhüllungsverbot habe sich deshalb auch in keiner Weise auf die hiesigen islamischen Gemeinden ausgewirkt, so Alimi. Der DIGO war damals gegen ein Verbot – und ist es auch heute.



Die St.Galler CVP schert aus

Bettina Surber, SP-Fraktionspräsidentin St.Gallen.

Bild: Regina Kühne

Dass das Verhüllungsverbot in St.Gallen Theorie bleibt, überrascht weder Befürworter noch Gegner. «Schon bei der Abstimmung im Kanton war klar, dass es für dieses Gesetz keine Anwendungsfälle geben wird», sagt SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber. «Es war reine Stimmungsmache der SVP und der CVP.»

Mike Egger, Nationalrat SVP. Bild: Colin Frei

Anders sieht das SVP-Nationalrat Mike Egger. «Dass niemand verzeigt wurde, zeigt, dass das St.Galler Gesetz eine präventive Wirkung hat.» Gesetze würden ja nicht erlassen, um übertreten zu werden, schliesslich gehe es im Strafrecht auch nicht darum, möglichst viele Personen zu verurteilen, so Egger weiter.



Marcel Dobler, Nationalrat FDP. Bild: Michel Canonica

Bei SVP- und SP-Wählern sind die Meinungen zur Verhüllungsinitiative gemäss SRG-Umfrage weitgehend gemacht. Weniger eindeutig ist die Situation in der politischen Mitte. Bei den Parteien gibt es gerade aus Ostschweizer Sicht auffällige regionale Unterschiede. So hat sich die St.Galler CVP als bisher einzige Kantonalpartei für die Initiative ausgesprochen. Dies vor allem, weil diese ein ähnliches Ziel verfolge wie der St.Galler Verhüllungsartikel, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Die CVP Thurgau hingegen schreibt, die Initiative gehe ein Scheinproblem an und schüre gesellschaftliche Spannungen.



Auch die FDP lehnt die Initiative grossmehrheitlich als illiberal ab. Mit Marcel Dobler hat das überparteiliche St.Galler Ja-Komitee, das vor allem aus SVP-, EDU- und einigen CVP-Vertretern besteht, allerdings auch ein prominentes freisinniges Gesicht. Dobler ist neben der Waadtländerin Jacqueline de Quattro der einzige FDP-Nationalrat, der für die Initiative einsteht. «Die Burka auf ein Kleidungsstück zu reduzieren, sei eine Verniedlichung der Unterdrückung der Frau», sagte Dobler an einer Medienkonferenz des Komitees. Bei SP-Frauen klingt es anders: «Es gibt viele Frauen, Schweizerinnen und Migrantinnen, die unter patriarchalen Systemen leiden», sagt Bettina Surber. «Dagegen muss angekämpft werden. Die Burkadiskussion ist aber eine reine Stellvertreterdiskussion, die keinerlei Veränderung bringen wird.»



Im Luxushotel merkt man kaum etwas

Gegen das Verhüllungsverbot kämpft auch der schweizerische Tourismusverband. Auch in St.Gallen hiess es immer wieder, ein Burkaverbot vergraule kaufkräftige Gäste aus den Golfstaaten. Für das Grand Resort Bad Ragaz, das in diesem Zusammenhang gern genannt wurde, hat sich mit dem St.Galler Verhüllungsverbot allerdings kaum etwas geändert, wie CEO Patrik Vogler auf Anfrage sagt. «Das Gesetz gilt nur bei Verletzung der öffentlichen Sicherheit, was auf unserem Hotelgelände schwerlich zutreffen kann. Unsere Gäste können sich nach wie vor kleiden, wie sie möchten.» Stammgäste habe man deswegen keine verloren, man spüre aber bei Gästen aus dem arabischen Raum eine kritische Haltung gegenüber diesem Gesetz.



Daniel Bühler, Gemeindepräsident Bad Ragaz. Bild: PD

Ob sich das St.Galler Verbot insgesamt negativ auf die Anzahl Gäste aus dem Mittleren Osten ausgewirkt habe, sei zwei Jahre nach der Einführung des Gesetzes schwer abzuschätzen, sagt Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen Bodensee-Tourismus. «Aber Kleidervorschriften, die sich gegen einzelne Kulturen richten, können Gäste immer abschrecken.» Im Grand Resort macht man jedenfalls die Gäste nicht explizit auf das Verhüllungsverbot aufmerksam. Auch auf der Gemeinde Bad Ragaz sieht man keinen Grund, Touristinnen diesbezüglich zu sensibilisieren, sagt Gemeindepräsident Daniel Bühler, der innert acht Jahren zweimal eine verhüllte Touristin gesehen hat. «Das Verhüllungsverbot ist bei uns kein Thema.»