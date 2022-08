Werdenberg Bunt und ausdrucksstark: Einheimische und auswärtige Kunstschaffende präsentieren ihre Werke in der Galerie L33 Am vergangenen Samstag wurde Vernissage gefeiert. Bis am 17. September kann man die Werke der Künstlerlinnen und Künstler betrachten. Ramona Riedener 24.08.2022, 05.00 Uhr

Acht Künstlerinnnen und vier Künstler präsentierten ihre facettenreichen Werke. Die Zuschauerinnen und Zuschauer benötigten etwas Zeit, bis sie sich in der Galerie zurechtgefunden hatten. Bild: PD

Wie vielfältig Kunst sein kann, zeigte sich sehr eindrücklich am Samstagnachmittag in der Galerie L33 in Werdenberg. Einem bunten Reigen gleich präsentieren acht Künstlerinnen und vier Künstler an der aktuellen Ausstellung ihre facettenreichen Werke in verschiedenen Stilrichtungen.

Zwischen farbenprächtigen Bildern von Menschen, Tieren, Blumen und Landschaften stehen ausdrucksstarke Skulpturen, farbenfrohe Mosaike und feinste Porzellanmalereien. Der Einladung zum Eröffnungsapéro der Gruppenausstellung folgte ein ebenso zahlreiches wie unterschiedlich interessiertes Publikum. Nicht wenige der ankommenden Besucherinnen und Besucher brauchten etwas Zeit, bis sich ihr mehr oder weniger kunstgeschultes Auge in der Galerie zurechtgefunden hatte.

Frauen eroberten aktiv die männliche Domäne

Zur Eröffnung der Ausstellung zeigte die in Wien geborene und freischaffende Schauspielerin, Moderatorin und Dozentin Michelle Steiner die Multimediashow «Frauen in der Kunst». In der Performance mit modernen Elementen nimmt die Künstlerin die Zuschauer mit auf eine Zeitreise von der Kunstgeschichte bis in die Moderne. Mit viel Musik, Tanz und Text sowie dazu passenden Bildern werden Geschichten von starken Künstlerinnen wie Frida Kahlo, Pipilotti Rist und Niki de Saint Phalle dargestellt.

Die Multimediashow zeigt auf, wie schwierig es vor nicht allzu langer Zeit für Frauen war, sich als Künstlerin in der Männerdomäne durchzusetzen. Dienten Frauen doch von der Antike bis in die Moderne, oft als Göttinnen gehuldigt, vorwiegend als Musen oder Inspiration dem männlichen Künstlerauge. Seit der Kunstrevolution in den 1968er-Jahen gehören Musen und Göttinnen der Vergangenheit an und Frauen eroberten als aktive Kunstschaffende die männliche Domäne.

Verschiedene Künstler stellen gemeinsam aus

Während in der Galerie L33 meist einzelne Kunstschaffenden einen Monat lang ausstellen, organisiert Nik Lippuner jeweils einmal im Jahr eine Gruppenausstellung, wo mehrere Aussteller eine Plattform finden, um gemeinsam ihre Arbeiten zu zeigen. Entsprechend vielfältig ist die Palette der Werke der haupt- und nebenberuflichen Künstler.

Da diese meist aus der Region kommen und für Kunstinteressierte aus der Umgebung nicht unbekannt sind, sorgt die Gruppenausstellung oft für ein zahlreiches Publikum. Nach der Vorführung von Michelle Steiner gehörte die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher ganz den ausgestellten Werken. Wer jedoch die Ausstellung geniessen und die Kunstwerke in Ruhe auf sich wirken lassen möchte, sollte den Rundgang auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Die Ausstellung der zwölf Kunstschaffenden zeigt die Galerie L33 in Werdenberg bis am 17.September. Öffnungszeiten der Ausstellung sind von Dienstag bis Freitag von 13.30 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 16 Uhr.