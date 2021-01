Bundesratsentscheid «Läden zu schliessen, ist total unnötig»: Das sagen Betroffene und Politiker im Kanton St.Gallen zu den Beschlüssen des Bundesrats Lob für die Härtefallhilfe, Ärger über die Verschärfung im Detailhandel: In St.Gallen sind die Reaktionen auf den Bundesratsentscheid gemischt. Regula Weik, Christoph Zweili und Adrian Vögele 13.01.2021, 20.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab kommenden Montag werden die Läden für Güter des nicht-täglichen Bedarfs für fünf Wochen geschlossen. Bild: Michel Canonica

«Auf die Schliessung der Läden hätte ich lieber verzichtet», sagt Volkswirtschaftschef Beat Tinner. Mit seinen Verschärfungen geht der Bundesrat weiter, als dies die St.Galler Regierung erwartet hat. Das gilt auch für die Beschränkung der privaten Treffen auf maximal fünf Personen. Die Stossrichtung bei der neuen Härtefallregelung für behördlich geschlossene Betriebe stimme aber, sagt Tinner. «Damit ist nun auch die Gastronomie besser abgedeckt.» Der kantonale Plan B zur Unterstützung der Restaurants, den die St.Galler Regierung in Aussicht gestellt habe, sei damit nicht mehr notwendig.



Beat Tinner, St.Galler Volkswirtschaftschef (FDP). Bild: Benjamin Manser

Anpassungen der Härtefallregelung auf kantonaler Ebene seien aber so oder so noch zu beschliessen, sagt Tinner. Zum Beispiel sei noch offen, ob Bäckereien mit Restaurationsbetrieb ebenfalls unter die Härtefallregelung fallen.

«Auch werden wir die Zulieferbetriebe im Härtefallprogramm berücksichtigen müssen.»

Nach dem Bundesratsentscheid stelle sich zudem die Frage, ob Bergbahnen noch zusätzliche kantonale Unterstützung brauchen. Die Abklärungen diesbezüglich sind im Gang.



Gewerbeverband fordert Geld für weitere Branchen



Es sei «unverständlich und nur schwer nachvollziehbar», dass der Bundesrat die Massnahmen verschärfe und nun auch alle Einkaufsläden und Märkte schliessen müssten, hält der Kantonale Gewerbeverband fest. Eine deutliche Mehrheit der Kantone habe eine Schliessung der Läden abgelehnt. «Nichtsdestotrotz gilt es nun, die Massnahmen umzusetzen», so der Verband.



Es sei nicht mehr als recht, dass die behördlich verordnete Schliessung nun auch entschädigt werde. Nun gehe es darum, dass der Kanton seine Härtefallverordnung «umgehend» den neuen Bundesvorgaben anpasse. Gleichzeitig drängt der Verband darauf, dass auch Zulieferbetriebe – wie von der Regierung angedacht – nun tatsächlich auch berücksichtigt würden. Es müssten aber auch weitere, stark betroffene Branchen aufgenommen werden, etwa Ergotherapie oder auch Bildungsinstitutionen, die vor allem im Bereich der Erwachsenenbildung tätig seien.

Und schliesslich, so der Verband, müssten die Voraussetzungen, um überhaupt als Härtefall zu gelten, angepasst werden. Er denkt dabei vor allem an die heute geforderte Auflösung stiller Reserven, die nicht betriebsnotwendig sind. «Heute müssen gesunde Unternehmen zuerst krank werden, bis sie Härtefallgelder beanspruchen können.»



Gastronomen sehen Licht am Horizont



Walter Tobler, Präsident Gastro St.Gallen Bild: Urs Bucher

Der St.Galler Gastropräsident Walter Tobler hatte im Dezember die Welt nicht mehr verstanden, als der Bund die Schliessung der Restaurants und Bars anordnete. Jetzt atmet er auf: «Mit der Anpassung der Härtefallregelung und der A-fonds-perdu-Beiträge sehe ich etwas Licht am Horizont. Nun muss das Gastrogewerbe nicht mehr den Nachweis erbringen, dass es ein Härtefall ist. Wir hingen lange in der Luft. Jetzt haben wir eine Perspektive.» Bauchweh macht Tobler allerdings die Umsetzung des angepassten Härtefallprogramms:

«Von den rund 2000 Betrieben in der Gastrobranche hat die Hälfte akute Liquiditätsprobleme.»

Das Geld müsse daher rasch fliessen. Jetzt gehe es darum, die im Kanton gemachten Vorschläge mit der Härtefall-Verordnung des Bundes abzugleichen.



«Das ist eine akzeptable Lösung bis Ende Februar»



Linus Thalmann, St.Galler SVP-Kantonsrat und Gastronom. Bild: Regina Kühne

Er habe es gespürt, dass die Schliessung der Restaurants wohl verlängert werde, sagt Linus Thalmann, SVP-Kantonsrat und Gastronom. Die präsentierte Entschädigung sei eine «akzeptable Lösung bis Ende Februar». Da drückt den Toggenburger der Schuh: «Ich befürchte, dass es wie schon im Frühsommer wiederum zu einer stufenweisen Öffnung kommt.» Die Gastronomie sei damals als letzte drangekommen. «Das dürfte jetzt nicht anders sein. Zuerst dürften die Läden wieder aufgehen.» Aktuell, so Thalmann, sei die Gastrobranche über den Bund abgedeckt. Doch sollte er auch im März noch keine Gäste bedienen dürfen, müsse die Situation erneut genau angeschaut werden.



Überrascht hat Thalmann die Zusage des Bundes, die Obergrenzen der A-fonds-perdu-Beiträge auf 20 Prozent des Jahresumsatzes festzulegen. Und was sagt er dazu, dass diese Gelder vermutlich erst im März ausbezahlt werden? «Der Bundesrat hat uns das Versprechen gegeben, dass wir das Geld erhalten. Das ist das Wichtigste.» Er gehe davon aus, dass sich «mit der Hausbank reden lässt», sollte ein Unternehmen in den nächsten Wochen in Liquiditätsschwierigkeiten geraten.



«Leute in der Schweiz werden eingesperrt»



Esther Friedli, St.Galler SVP-Nationalrätin und Gastronomin. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die SVP war bis zuletzt dafür eingestanden, die Restaurants wieder zu öffnen. Was sagt die Toggenburger Nationalrätin Esther Friedli, die selber eine Landbeiz führt, zum Entscheid des Bundesrats?

«Er ist grad auf dem Trip, undifferenziert alles zu schliessen.»

Das sei schon «sehr drastisch» und ärgere sie ziemlich. «Die Leute in der Schweiz werden eingesperrt, die Grenzen lässt man aber weiter sperrangelweit offen.» Bis heute könne aus fast allen Ländern in die Schweiz eingereist werden, ohne dass ein Coronatest gefordert oder eine Quarantäne angeordnet werde.



Für Friedli ist ganz klar: Diejenigen Menschen, die gefährdet sind und zu Risikogruppen zählen, müssen noch besser geschützt werden. «Es muss breit getestet und zügig geimpft werden. Aber es kann nicht sein, dass noch mehr Existenzen an die Wand gefahren werden.» Dass nun auch der Detailhandel schliessen müsse, werde zu schwierigen Situationen führen – besonders für kleinere Läden.

Positiv sei, dass nun alle Unternehmen, die bis Ende Februar keine Kunden oder Gäste bedienen könnten, als Härtefall gelten. Aber, so Friedli, viele Unternehmen würden in Liquiditätsprobleme kommen – schon Ende dieses Monats. Es könne daher nicht sein, dass erst im Frühling Geld fliesse. «Ich werde mich auf kantonaler Ebene dafür einsetzen, dass die Auszahlung standardisiert und innert nützlicher Frist geschieht.»



Bürgerliche Parteien kritisieren Verschärfung für Detailhandel



Auch die St.Galler FDP ist überrascht, dass der Bundesrat weitere Betriebe schliesst. So würden zusätzliche Lieferketten unterbrochen, zahlreiche Dienstleister «kaltgestellt» und die Volkswirtschaft stark beeinträchtigt. «Es bleibt zu hoffen, dass die Beschlüsse Wirkung zeigen. Ansonsten verursachen sie nichts anderes als Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit sowie einen riesigen Einkommens- und Wohlstandsverlust.» Die FDP hofft auf ein beschleunigtes Impfverfahren. Die neuen Härtefallregelungen begrüsst die Partei, und ebenso, wenn auch «schweren Herzens», die Einschränkung privater Treffen.

Die CVP bezeichnet die Schliessung der Läden als «total unnötig», die Ansteckungsgefahr beim Einkaufen sei bei Einhaltung der Schutzkonzepte gering. Und: «Konsequenterweise müsste dann ja auch der öffentliche Verkehr total heruntergefahren werden.» Die Entscheide zum Härtefallprogramm befürwortet die Partei. Wichtig sei, dass das Geld schnell fliesse. Auch sei mehr als fraglich, ob die Bundesmittel ausreichen würden. Die CVP werde ein weitergehendes Engagement des Kantons unterstützen.



Bettina Surber, St.Galler SP-Fraktionschefin. Bild: Regina Kühne

Die SP verlangt ebenfalls eine rasche Umsetzung der neuen Härtefallregelung. Zudem ist laut Fraktionschefin Bettina Surber die Situation der Zulieferbetriebe wohl noch nicht ausreichend geregelt. Sie müssten zwar nicht schliessen, hätten aber dennoch starke Umsatzeinbussen.

Die SP befürchtet, dass auch weiterhin Betriebe, die dringend Hilfe brauchen, durch die Maschen fallen. Es gehe bei den Härtefällen hauptsächlich darum, die Fixkosten zu decken. Darum seien auch die Vermieter in der Pflicht, einen Beitrag zu leisten.



IHK verlangt klare Ansagen von Bund und Kantonen



Markus Bänziger, Direktor IHK St.Gallen-Appenzell. PD

«Einheitlich. Klar. Einfach.» Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell, begrüsst, dass der Bundesrat mit der aktuellen Härtefallverordnung Klarheit geschaffen hat – «und zwar schweizweit». Vorher habe ein föderalistischer Flickenteppich bestanden. «Der coronabedingte Einbruch in der Gastrobranche und im Detailhandel ist heftig. Es ist daher wichtig, dass die Unterstützung jetzt rasch greift.» Grundsätzlich hat er aber wenig Verständnis dafür, dass der Bund die Läden schliesst: «Das ist ein Schock für die Wirtschaft.» Bundesrat und Kantone sollen künftig klar auftreten: «Sie sind auf die Bevölkerung angewiesen, die jetzt die verschärften Massnahmen mittragen soll.»