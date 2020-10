Bundesrat Berset in St.Gallen: «Wir müssen alle wieder zusammenarbeiten – das ist der Preis» +++ Ostschweizer Kantone ergreifen neue Massnahmen nur in Absprache +++ Einzelne Lockdowns nicht ausgeschlossen

Im Zusammenhang mit der Coronapandemie hat Bundesrat Alain Berset die Gallusstadt besucht und sich dabei mit Regierungspräsident Bruno Damann und Regierungsrat Fredy Fässler zu den aktuellen Entwicklungen im Kanton ausgetauscht. Natascha Arsić Aktualisiert 12.10.2020, 15.42 Uhr

Regierungspräsident Bruno Damann (links) und Bundesrat Alain Berset bei der Medienkonferenz im St.Galler Kantonsspital. Bild: Ralph Ribi

Bundesrat Alain Berset war am Montag zu Besuch in St.Gallen. An der Medienkonferenz bezeichnet er die derzeitige Coronasituation in der Schweiz als «beunruhigend». Die Infektionszahlen würden täglich steigen. Deshalb appelliert Berset an die Bevölkerung und wiederholt die wichtigsten Massnahmen zur Pandemiebekämpfung: