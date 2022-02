Bundesprogramm für Kitas: Ostschweiz auf den hinteren Plätzen

Kinderbetreuung Bundesgelder für Kitas: Die Ostschweiz liegt auf den hinteren Plätzen Seit 2003 fördert der Bund neue Kinderbetreuungsplätze finanziell. Die Nachfrage in der Ostschweiz hält sich in Grenzen. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

27 neue Betreuungsplätze auf 1000 Kinder: Das ist die Bilanz des nationalen Impulsprogramms im Kanton St.Gallen. Andere Kantone erreichen ein Vielfaches davon. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Ostschweiz hinkt bei den Angeboten für die externe Kinderbetreuung hinterher. So gibt es im Kanton St.Gallen im Vorschulbereich rund acht Betreuungsplätze pro hundert Kinder, im Thurgau sind es sieben – der nationale Durchschnitt liegt bei 18. Auch bei der schulergänzenden Betreuung ist das Angebot vergleichsweise klein. Dennoch gehe es voran, betonte das St.Galler Departement des Innern im vergangenen Dezember: So sei die Zahl der Betreuungsplätze im Kanton seit 2016 um 46 Prozent gestiegen, auf insgesamt 5600.

An diesem Zuwachs ist auch der Bund beteiligt. Schon länger leistet er Finanzhilfen für den Ausbau der familien- und schulergänzenden Betreuung. Die Beiträge müssen beantragt werden und dürfen maximal einen Drittel der Kosten decken. Jetzt liegen Daten zum aktuellen Stand der Dinge in diesem Förderprogramm vor. Wie schneiden die Ostschweizer Kantone ab?

Eher wenig Wirkung in der Ostschweiz

Seit 2003 hat der Bund Finanzhilfen für rund 4000 neue Betreuungsplätze in der Ostschweiz bewilligt. 2349 in St.Gallen, 1395 im Thurgau, 200 in Ausserrhoden und 10 in Innerrhoden. Bis jetzt flossen zwölf Millionen Franken in den Kanton St.Gallen, 7,7 Millionen Franken in den Thurgau, 1,1 Millionen in den Kanton Appenzell Ausserrhoden und 53’000 Franken in den Kanton Appenzell Innerrhoden.

Somit haben die Ostschweizer Gemeinden und Anbieter das Programm eher zurückhaltend beansprucht. Vergleicht man die neu geschaffenen Plätze mit der Anzahl Kinder in den Kantonen (siehe Grafik), so zeigt sich folgendes Bild: 29 neue Plätze pro 1000 Kinder im Thurgau, 27 in St.Gallen, 20 in Ausserrhoden, vier in Innerrhoden.

Im schweizweiten Vergleich befinden sich die Ostschweizer Kantone mit diesen Werten in der hinteren Hälfte – der Thurgau auf Platz 16, St.Gallen auf Platz 18, Ausserrhoden auf Platz 21 und Innerrhoden auf dem letzten Platz. Am meisten Wirkung zeigt das Programm bis jetzt in Basel-Stadt (109 neue Plätze pro 1000 Kinder), Neuenburg (85), Waadt (79), Bern (76), Zürich (70) und Zug (63).

Anträge kamen auch aus Landgemeinden

In der Ostschweiz kamen die Anträge für die Bundesmittel zu einem grossen Teil aus städtischen Gemeinden – aber nicht nur. In der Stadt St.Gallen waren es 43 Gesuche, in Rapperswil-Jona 17, in Frauenfeld zwölf, in Kreuzlingen acht. Zugleich wurden etwa im Sarganserland und im Rheintal diverse Gesuche gestellt, teilweise auch mehrere pro Gemeinde. Im Vergleich mit den erwähnten Spitzenkantonen sind die Zahlen dennoch eher tief.

Das Impulsprogramm des Bundes wurde bereits mehrmals verlängert – wegen grosser Nachfrage, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen in seiner aktuellen Mitteilung schreibt. Das Geld fliesst hauptsächlich in Kindertagesstätten und schulergänzende Betreuung, aber auch Tagesfamilien und Innovationsprojekte werden gefördert. Das Programm läuft bis 2023, wie es danach weitergeht, ist offen.

Kantone ergreifen eigene Massnahmen

Parallel sind in der Ostschweiz kantonale Vorhaben im Gang. So hat das St.Galler Kantonsparlament in der Februarsession beschlossen, den jährlichen Beitrag für die externe Kinderbetreuung von fünf auf zehn Millionen Franken aufzustocken – als eine von mehreren Massnahmen zur Standortförderung. Die Gemeinden sollen frei entscheiden können, wie sie das Geld genau verwenden – ob etwa zur Verbilligung der Betreuungstarife für die Eltern oder zur Ausweitung des Angebots.

In Appenzell Ausserrhoden hat der Kantonsrat am Montag ein Kinderbetreuungsgesetz verabschiedet, das die Gemeinden verpflichtet, die Kinderbetreuung in Tagesfamilien oder Kindertagesstätten finanziell mitzutragen. Kanton und Gemeinde sollen dabei gleich hohe Beiträge leisten.

Gerade bei der Aufteilung der Kosten gibt es grosse Unterschiede. Die Betreuung in Kindertagesstätten etwa ist im Kanton Thurgau zu 89 Prozent von den Eltern finanziert, neun Prozent entfallen auf die öffentliche Hand und zwei Prozent auf sonstige Akteure. In St.Gallen kommen die Eltern günstiger weg: Sie leisten 63 Prozent, die öffentliche Hand 27 Prozent, sonstige Akteure zehn Prozent.

