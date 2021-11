Warum Lukas Reimann die Justiz-Initiative unterstützt

Bundesgericht «Parteilose haben bei den Richterwahlen keine Chance»: Warum der St.Galler SVP-Nationalrat Lukas Reimann die Justiz-Initiative unterstützt Der Justiz-Initiative wird von allen Seiten bekämpft. Gegen den Strom schwimmt SVP-Nationalrat Lukas Reimann. Das heutige Verfahren zur Wahl der Bundesrichterinnen und -richter sei nicht seriös, sagt er.

01.11.2021

Lukas Reimann, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das Bundesgericht ist heute zu stark von der Politik beeinflusst: Diesen Vorwurf erheben die Initianten der Justiz-Initiative, über welche die Schweiz am 28. November abstimmt. Das Bürgerkomitee um den Unternehmer Adrian Gasser verlangt, dass die Richterinnen und Richter des obersten Gerichts künftig nicht mehr durch das Parlament, sondern per Losentscheid gewählt werden. Vorher soll ein Expertengremium die fachliche Eignung der Kandidierenden prüfen, die am Losverfahren teilnehmen wollen. Die Parteizugehörigkeit soll im Verfahren keine Rolle mehr spielen.

Die politischen Parteien wollen davon nichts wissen: In seltener Einigkeit formierten sich Vertreter von FDP, SVP, Mitte, SP, Grünen und GLP zum Nein-Komitee.

Caroni: «Es gibt überhaupt kein Problem»

Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni, Präsident der Gerichtskommission und von Beruf Anwalt, setzt sich an vorderster Front gegen die Initiative ein. Dank der Wahl durch das Parlament seien die Richterinnen und Richter demokratisch legitimiert, sagte er beim Start der Nein-Kampagne. Indem man bei der Wahl auch auf die Parteizugehörigkeit achte, werde sichergestellt, dass die unterschiedlichen Werthaltungen der Bevölkerung auch am Gericht abgebildet seien. Dass in der Geschichte des Bundesgerichts noch nie eine Richterin oder ein Richter wegen eines Urteils abgewählt worden sei, beweise: «Das Gericht ist stark und unabhängig. Es gibt überhaupt kein Problem.»

Reimann sagte als einziger Parlamentarier Ja

Anderer Meinung ist der St.Galler SVP-Nationalrat und Jurist Lukas Reimann. Bereits im Parlament stimmte er der Initiative zu ­– als Einziger auf weiter Flur. Sein Ja sei als «Sympathiestimme» zu verstehen, sagt er auf Anfrage. Er sei sich nicht sicher, ob ein Losverfahren die beste Lösung für die Richterwahl sei. Klar sei für ihn aber:

«Das heutige Verfahren ist problematisch – und es ist richtig, dass darüber öffentlich diskutiert wird.»

Er habe als Mitglied der Gerichtskommission selber erlebt, wie der Prozess ablaufe. Die Anhörung der Kandidaten sei kurz, dauere vielleicht 20 Minuten und sei stark politisch geprägt, zum Beispiel wenn die Frage komme: «Wie stellen Sie sich zu internationalem Recht?»

Das Bundesgericht in Lausanne. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Das Parlament erhalte dann als Wahlvorschlag eine Liste mit 90 Namen – «davon kennen die meisten National- und Ständeräte vielleicht zwei oder drei Namen, mehr aber meistens nicht», sagt Reimann. Auf dieser Basis finde dann die Wahl statt. «Das ist nicht seriös.» Die Grundlagen für die Ernennung derart wichtiger Amtsträger seien ungenügend – es brauche mehr Transparenz bei der Wahl der Richterinnen und Richter.

«Es sind nicht immer die Besten, die gewählt werden»

Lukas Reimann, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Wer keiner Partei angehöre, habe keine Chance, ans Bundesgericht gewählt zu werden, stellt Reimann fest. «Ich erinnere mich an einen Kandidaten, der von uns allen in der Kommission klar als der Bestqualifizierte angesehen wurde. Nur: Er war parteilos. Man hat ihm dann angeboten, doch der GLP oder BDP beizutreten, da diese Parteien am Gericht eher untervertreten seien. Der Kandidat hat das aber abgelehnt, weil er parteiunabhängig bleiben wollte. Es sind somit nicht immer die Besten, die gewählt werden.»

Das Initiativkomitee – dem Reimann selber nicht angehört – kritisiert auch die «Mandatssteuer», welche die Bundesrichterinnen und -richter ihrer Partei abliefern müssen. Dieser Punkt störe ihn weniger, sagt der St.Galler SVP-Nationalrat. «Wenn es schon die Parteien sind, die diese Sitze vergeben, dann ist es auch in Ordnung, wenn die Gewählten einen Beitrag an die Partei bezahlen.»

Gemäss der ersten SRF-Abstimmungsumfrage ist das Rennen um die Justiz-Initiative noch offen: 43 Prozent waren für die Initiative, 42 Prozent dagegen, 15 Prozent noch unentschlossen. Laut dem Meinungsforschungsinstitut GFS ist ein Ja an der Urne dennoch eher unwahrscheinlich.