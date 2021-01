Kantonsschule Nach missbräuchlicher Kündigung: Sarganser Mathematiklehrer reicht beim Bundesgericht Beschwerde ein und fordert Schadenersatz Die Kündigung eines ehemaligen Mathematiklehrers der Kanti Sargans war missbräuchlich. Dies hat das Verwaltungsgericht im vergangenen November entschieden. Nun reicht der Lehrer beim Bundesgericht Beschwerde ein und fordert Schadenersatz und Genugtuung. Markus Rohner 15.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kantonsschule Sargans. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Zwei Erfolge hat der Mathematiklehrer an der Kantonsschule Sargans, der seit mehr als sieben Jahren einen Rechtsstreit mit dem Bildungsdepartement austrägt, im November vor dem St.Galler Verwaltungsgericht schon erzielt. Die Kündigung, die der damalige Rektor nach Absprache mit dem Amt für Mittelschulen im April 2016 gegen den langjährigen Lehrer ausgesprochen hatte, war missbräuchlich. Der Kanton musste in der Folge dem Lehrer sechs Monatslöhne samt Zinsen in der Höhe von über 100'000 Franken nachzahlen. Dieses Urteil hat das Departement Ende November in einer Medienmitteilung öffentlich gemacht.