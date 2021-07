St.Galler "Zentrum für das Buch": Die grossen Pläne versandeten

Joachim Bitter betreut im St.Galler «Zentrum für das Buch» die Buchsammlung von Jan Tschichold (1902-1974) – einer der bedeutendsten Buchgestalter und Typografen des 20. Jahrhunderts. Er besass in Berzona im Tessin zwei Rustici: eines für sich und seine Frau und eines für seine Bücher. Diese sind getrüffelt. Das heisst, Tschichold hatte etwas hinzugefügt, wie Briefe, Karten oder Randbemerkungen. Er war ein kritischer Leser. Wenn ihm die Typografie in einem Buch nicht gefiel, notierte er an den Rand: «Grauenhaft! Geht überhaupt nicht!» Bitter betreut auch den Büchernachlass des 1981 verstorbenen St.Galler Gestalters Rudolf Hostettler – laut Bitter «die zentrale Figur der Schweizer Typografie». Während das Bewusstsein für Schweizer Gestalter wie Herbert Leupin oder Adrian Frutiger ausgeprägt ist, wird Hostettler nur in Fachkreisen gewürdigt. «Die breite Öffentlichkeit hat von ihm noch nichts mitbekommen», sagt Bitter, der dessen Nachlass kürzlich in Engelburg abgeholt hat. Die Schachteln voller grafischer Entwürfe und Briefe sichtet er zusammen mit dem 88-jährigen St.Galler Buchgestalter Jost Hochuli. (mem)