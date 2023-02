ARA Buchs: Gemeinden investieren 25,5 Millionen Franken

Buchs Verbandsgemeinden investieren 25,5 Millionen Franken in die ARA Buchs Am Montagmittag feierte der Abwasserverband den Baustart für die Leistungssteigerung der biologischen Reinigung der ARA Buchs. Die Erneuerung und Sanierung ist notwendig, bedingt durch das Alter der ARA, aber auch durch das Wachstum der Bevölkerung und der Wirtschaft. Heini Schwendener 28.02.2023, 05.00 Uhr

Behördenmitglieder, Bauunternehmer und ARA-Mitarbeitende feierten am Montagmittag den Beginn der zweiten Ausbauetappe. Bild: PD

Der Abwasserverband Buchs-Sevelen-Grabs feierte am Montagmittag den offiziellen Start der zweiten Ausbauetappe der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Buchs. Am 15. Mai 2022 haben die Bürgerschaften der drei Verbandsgemeinden an der Urne grünes Licht gegeben für die Leistungssteigerung der biologischen Reinigung sowie für Massnahmen zur Werterhaltung der Anlage im Umfang von rund 25,5 Millionen Franken.

Daniel Gut freute sich, an seinem zweitletzten Arbeitstag als Stadtpräsident und als Präsident des Abwasserverbandes noch diesem Meilenstein in der Geschichte der ARA Buchs beiwohnen zu dürfen.

Wachstum hat auch seinen Preis

Daniel Gut sagte in seiner kurzen Ansprache: «An unsere ARA werden buchstäblich Tag und Nacht ‹Herausforderungen› herangetragen, oder besser herangeschwemmt. Diese stehen am Ende einer langen Versorgungskette. Bei uns kommt alles zusammen, was durch die Kanalisation passt – und das Team der ARA bereitet es zu geklärtem Wasser auf.»

Wachstum werde augenfällig durch Investitionen in Wohnhäuser, Gewerbe und Industrie. Damit einher gehe aber immer auch ein Wachstum der Infrastruktur mit den notwendigen Investitionen – beispielsweise in die Strom-, Wärme- und Frischwasserversorgung sowie in die Abfall- und Abwasseraufbereitung. Stadtpräsident Daniel Gut verdankte an der kleinen Feier zum Start der zweiten Ausbauetappe die stets gute Zusammenarbeit mit seinen Kollegen im Vorstand des Abwasserverbandes Buchs-Sevelen-Grabs sowie mit dem ARA-Team um Alain Fischer (Geschäftsleitung) und Thomas Müntener (Betriebsleitung).

Die Leistung der biologischen Reinigung der ARA Buchs wird durch den Ausbau gesteigert. Bild: PD

Das Investitionsvolumen für die zweite Bauetappe der ARA Buchs beträgt rund 25,5 Millionen Franken. Die ARA, deren Ursprünge ins Jahr 1959 zurückreichen, hat einen grossen Erneuerungs- und Sanierungs­bedarf, bedingt durch ihr Alter, bedingt aber auch durch das Wachstum der Bevölkerung und der Wirtschaft in den Gemeinden Buchs, Sevelen und Grabs sowie durch die strengeren ­Auflagen des neuen Gewässerschutzgesetzes. Rund 70 Prozent der erforderlichen Inves­titionen dieser Bauetappe werden für die Leistungssteigerung der biologischen Reinigung aufgewendet, die restlichen 30 Prozent decken die Kosten für die Werterhaltungsmassnahmen der Anlage.

Die erste Etappe des laufenden Ausbaus der ARA Buchs erfolgte in den Jahren 2018/2019 mit der Sanierung und der Kapazitätssteigerung der Faulungs- und Gasanlagen der ARA Buchs. 12,3 Millionen Franken hat diese erste Etappe gekostet. Die zweite Etappe, deren Baustart am Montag gefeiert wurde, soll bis Frühling 2026 abgeschlossen sein.