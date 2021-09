71-jährige Frau stirbt bei Zimmerbrand in Buchs

71-jährige Frau stirbt bei Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus – Feuerwehr konnte Frau nur noch tot bergen

Am Mittwochabend ging bei der Kantonalen Notrufzentrale eine Meldung von einer Geruchsentwicklung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die eintreffende Feuerwehr stellte einen Zimmerbrand fest, welchen sie löschen konnte. Jedoch mussten sie in dem Raum eine 71-jährige Bewohnerin tot feststellen.