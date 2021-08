Tod in Buchs: Zwei weitere Männer waren beim Streit beteiligt

Buchs 59-Jähriger nach Sturz bei Auseinandersetzung gestorben: Zwei weitere Männer waren beim Streit beteiligt und wurden einvernommen In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor 1.30 Uhr, ist ein 59-jähriger Mann nach einem Sturz während eines Streits verstorben. Ein 26-jähriger Mann wurde festgenommen. Ermittlungen haben nun Hinweise auf zwei weitere mutmassliche Beteiligte ergeben. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat ein Strafverfahren eröffnet. 09.08.2021, 15.57 Uhr

Die Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen zum genauen Ablauf der Tat sowie der genauen Todesursache dauern an. Symbolbild

(kapo/chs) Gemäss bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen einer Gruppierung um das spätere Todesopfer und einer Gruppierung um den 26-Jährigen zu einem Streit. Im Zuge einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gerieten der 26-Jährige und der 59-Jährige aneinander. In der Folge kam es nach einem Schlag des 26-Jährigen zum Sturz des 59-Jährigen, der dabei tödlich verletzt wurde.

Nach dem tödlichen Schlag vom Tatort entfernt

Der 26-Jährige entfernte sich anschliessend, in Begleitung von zwei 27-jährigen Schweizern, vom Tatort. Sie liessen das Opfer zurück. Das schreibt die St.Galler Kantonspolizei am Montagnachmittag in einer Mitteilung. Die beiden 27-Jährigen wurden im Verlauf des Samstags vorläufig festgenommen. Einer wurde in der Samstagnacht, der zweite am Sonntagmittag nach Einvernahmen und Hausdurchsuchungen wieder entlassen.

Strafverfahren ist eröffnet

Die Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen zum genauen Ablauf der Tat sowie der genauen Todesursache dauern an. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat ein Strafverfahren eröffnet. Die Zuständigkeit geht ab Dienstag an die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen über.