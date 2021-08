Buchs: 59-Jähriger stirbt nach Sturz bei Streit

Zwischen einem 59-jährigen Schweizer und einem 26-jährigen Nordmazedonier ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Buchs zu einem Streit gekommen. Dabei stürzte der Ältere. Trotz Reanimation verstarb das 59-jährige Opfer noch vor Ort. Ein mutmasslich an der Auseinandersetzung beteiligter 26-jähriger Nordmazedonier wurde festgenommen.

07.08.2021, 10.12 Uhr