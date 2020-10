Bruno Damann ist das Gesicht der Coronapandemie in der Ostschweiz: Der St. Galler Regierungspräsident legte sich mit dem Bundesrat an Für kurze Zeit lag diese Woche in der Ostschweiz ein Hauch von Revolutionsgeist in der Luft – der Hahnenkampf mit der Bundesregierung kam allerdings nicht überall gut an. Christoph Zweili 31.10.2020, 05.00 Uhr

Regierungsrat Bruno Damann sucht den Auftritt vor den Medien nicht. Benjamin Manser

Was für eine Woche! Erweiterte Maskenpflicht, Lichterlöschen in den Discos, nur noch maximal 50 Personen bei öffentlichen Anlässen, Kapitulation beim Contact-Tracing. Der Bundesrat zieht die Schraube an, um die Coronapandemie in den Griff zu bekommen. Contre coeur umsetzen muss es im Kanton St. Gallen Gesundheitschef Bruno Damann. Der 63-jährige Gossauer wird zum einen gefeiert als Mann, der sich endlich «gegen die Diktatur aus Bern» wehrt. Andere wundern sich über den «neuen st.-gallischen Stil der rechtsbürgerlichen Regierung».

Selbst wenn Damann diese Woche mit dem Plan gescheitert ist, den Bund in die Verantwortung zu nehmen: Der Regierungspräsident schreibt sich in der Ostschweiz als eines der Gesichter der Coronakrise ins politische Gedächtnis ein. Bundesbern reagierte zwar mit Unverständnis auf den ungewohnten Widerstand aus der Ostschweiz, dennoch war dem St. Galler Regierungspräsidenten für kurze Zeit das nationale Medieninteresse gewiss.

Ein Hauch von Revolutionsgeist



Damann und sein Thurgauer Kollege Urs Martin sind überzeugt, das Richtige gemacht zu haben: Die beiden grössten Ostschweizer Kantone hatten sich diese Woche kritisch gegen eine härtere Gangart des Bundes geäussert und das zum Wochenbeginn auch medienwirksam geäussert. Damit blieben sie allerdings weitgehend allein. Für kurze Zeit lag damit in den Kantonen St. Gallen und Thurgau ein Hauch von Revolutionsgeist in der Luft, der sich bereits wieder verflüchtigt hat.

Die Regierungsräte Bruno Damann, St. Gallen, und Urs Martin, Thurgau, stellen sich am Mittwoch nach der Medienkonferenz des Bundesrats den Fragen von TVO-Moderator André Moesch.

Beide Kantone hatten bereits mit schärferen Massnahmen auf die steigenden Corona-Ansteckungen reagiert: «Der Bundesrat kann uns nicht dauernd vorschreiben, was wir zu tun haben. Es braucht jeweils 14 Tage, um abzuschätzen, ob die Massnahmen greifen», sagt Damann. Einheitliche Regelungen durch den Bund seien zwar gut, allerdings seien diese nun weitreichender, als es in der Ostschweiz nötig gewesen wäre. «Ich bin überzeugt, dass die zwei wichtigsten Massnahmen – Hände waschen und Abstand halten –konsequent umgesetzt genügen würden.»

Damann: «Noch sind wir nicht am Limit»

Michael Götte, SVP-Fraktionspräsident. Bild: Benjamin Manser

Die SVP des Kantons St. Gallen findet es hervorragend, dass Bruno Damann den Mut hatte, Position zu beziehen. Fraktionspräsident Michael Götte sagt:

«Er hat sich gegen einen

Systemfehler gewehrt.»

In einem föderalistischen System seien vor allem die Kantone in der Verantwortung, «ausser der Bund beruft die ausserordentliche Lage nach dem Covid-19-Gesetz ein und übernimmt auch die Kosten». «Alles andere ist Wischiwaschi», sagt der Tübacher Gemeindepräsident.

Max Lemmenmeier, SP-Präsident.

Bild: Nik Roth

SP-Präsident Max Lemmenmeier ist da ganz anderer Ansicht:

«Um durch die Krise zu kommen, ist nun Solidarität gefragt. Dieser Machtkampf zwischen Kanton und Bund ist zum jetzigen Zeitpunkt keine adäquate Reaktion.»

Der östliche Landesteil war während des Lockdown im Frühjahr weitgehend verschont geblieben. Mittlerweile steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der zweiten Welle allerdings steil an. «Und es könnte noch schlimmer werden, aber noch sind wir nicht am Limit. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Aber wenn es so weitergeht …? Die Geschichtsschreibung wird zeigen, ob Corona schlimmer als eine Grippe ist», sagt Damann.

«Man soll die Todesfälle nicht überbewerten. Sterben gehört zum Leben. Unsere Gesellschaft hat verlernt zu sterben.»

Damann, ein politischer Spätzünder

Der 63-jährige Arzt aus Gossau ist ein politischer Spätzünder. Nach der Matura studierte Damann an der Universität Basel Medizin. Nach der Facharztausbildung für Allgemeinmedizin und Fähigkeitsausweisen in Sportmedizin und Manueller Medizin liess sich der fünffache Familienvater 1992 in einer Gemeinschaftspraxis in Gossau nieder.

Seine politische Karriere begann 2005, als der CVP-Mann ins Stadtparlament Gossau gewählt wurde. Dort machte er auf sich aufmerksam, wurde 2012 in den Kantonsrat und 2013 in den Gossauer Stadtrat gewählt. Ein Arzt mit Legislativ- und Exekutiverfahrung: Mit diesem Profil war Damann bereit für ein höheres Amt. 2016 wurde er mit einem sehr guten Resultat in die St. Galler Regierung gewählt. Die bisherige Krönung seiner politischen Laufbahn erfolgte mit der überragenden Wahl zum Regierungspräsidenten für die Jahre 2020/2021.

In der Septembersession diskutierte der St. Galler Kantonsrat die Spitalstrategie – im Mittelpunkt Regierungspräsident Bruno Damann. Bild: Benjamin Manser

Fast hätte Damann den Bettel hingeschmissen

Dass der CVP-Magistrat als Gesundheitschef in die Fussstapfen von Heidi Hanselmann (SP) trat, war eine Überraschung: Der ehemalige Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements hatte den Wechsel ins schwierigste Departement mit den heiklen Dossiers der Spitalschliessungen und der Coronapandemie nicht gesucht. Im Gegenteil: Der Entscheid der Gesamtregierung machte ihm bei der öffentlichen Bekanntgabe im Mai sichtlich zu schaffen. Er war kurz davor, den Bettel hinzuschmeissen.

Das war vor fünf Monaten. Damann hat rasch Tritt gefasst. Das bürgerliche Lager ist dafür des Lobes voll: Der Gossauer sei «jetzt im richtigen Departement», in den Kommissionen glaubwürdig und dossierkundig. «Er fällt auf mit seiner pragmatisch-ruhigen Art und seinem Fachwissen», sagt FDP-Präsident Raphael Frei. Für die CVP «blüht er förmlich auf» und könne auf die Menschen zugehen. Er habe den Umbau der Spitallandschaft im Griff. SVP-Fraktionspräsident Michael Götte stellt eine Wandlung fest: Der neue Gesundheitschef sei aus dem Schatten seines offensiven Vorgängers und jetzigen St. Galler Ständerats Benedikt Würth herausgetreten und zeige heute, was er könne:

«Bruno Damann verkriecht sich nicht, auch wenn die Scheinwerfer auf ihn gerichtet sind.»

Dabei sei er kein einzelner Rebell, der sich in Szene setze, sondern habe die Mehrheit die Regierung in neuer Zusammensetzung hinter sich, die er nach aussen vertrete: «Wenn es etwa darum geht, sich in der Spitalstrategie nicht von Partikularinteressen einzelner Regionen beeinflussen zu lassen.»

Anders die SP. Düpiert von den ersten Personalentscheiden des neuen Gesundheitschefs, würden die Sozialdemokraten in diesen Zeiten vieles anders machen. Sie zielen mit massiver Kritik direkt auf den Mann. Damann repräsentiere den Kanton nur ungenügend. Er sei ein «braver Mann, aber kein Reisser», seine öffentlichen Auftritte seien «unglaublich schlecht und gefühlsmässig unterkühlt». Als Volkswirtschaftschef habe er es so wenig wie sein Vorgänger verstanden, den Innovationspark Ost umzusetzen. Bei der Bestellung der paritätischen Kommission habe er die Gewerkschaften bewusst geschnitten und bereits bewilligte Stellen in seinem Departement nicht ausgeschrieben.