Brodworscht Die Brodworscht geht an: Doppelstudentin Catherine Messmer aus Mörschwil Viola Priss 11.12.2020, 16.00 Uhr

Bild: Benjamin Manser

Beinahe hätte das Virus Catherine Messmer alles vermasselt. Im Februar dieses Jahres, als China die Grenzen schloss und das Studentenvisum der Business Administration-Studentin annullierte, schien aus dem zweiwöchigem Heimatbesuch eine Reise ohne Wiederkehr an die Elite Universität Fudan in Schanghai zu werden. So manch anderer hätte da den Kopf in den Sand gesteckt, gilt an chinesischen Universitäten doch die Regel: Wer zu oft fehlt, der fliegt raus. Anstatt zu fehlen, sattelte die Mörschwilerin aber gleich doppelt auf. Seit Beginn des neuen Semesters und den Online-Vorlesungen in Schanghai beginnen Catherines Tage um zwei Uhr nachts für die Vorbereitungen auf Chinesisch und gehen um 13 Uhr auf Deutsch weiter. Dann beginnen die Vorlesungen ihres Japanologie-Studiums an der Uni Zürich, für das sich die Asienliebhaberin pro forma eingeschrieben hatte, «falls ich das Studium in Schanghai nicht hätte fortsetzen können». Drei bis vier Stunden Schlaf, zwei Sprachen und all das ohne die Annehmlichkeiten des geselligen Studentenlebens – dennoch denkt Messmer nicht ans Aufgeben, denn: «Es macht mir ja Spass und ist spannend.» Noch vor dem Uni-Abschluss hat sie das Brodworscht-Diplom, summa cum laude, verdient. (vpr)