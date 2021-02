BRODWORSCHD Gallus Baumgartner Die Brodworschd der Woche geht an den Lebensretter vom Bodensee Viola Priss 19.02.2021, 13.49 Uhr

Altenrhein - Gallus Baumgartner Fischer Bodensee Bild: Ralph Ribi

Ein unglaubliches Glück war es, das den 70-jährigen Piloten am Donnerstagvormittag den Absturz über dem Bodensee überleben liess. Nicht nur hochaktive Schutzengel, auch ein Retter aus Fleisch und Blut bewahrten den Deutschen vor dem Erfrierungstod. An vorderster Front: Gallus Baumgartner, Berufsfischer aus Altenrhein. Der Bodensee ist seine Westentasche. «Als die Meldung einging, dass ein Flugzeug 1,5 Kilometer vom Flughafen entfernt vom Radar verschwunden ist, wusste ich sofort wo ich hin musste», berichtet der Retter. Durch dicksten Nebel mit nur 30 Metern Sicht durchkämmte er den See im Zickzack, erspähte eine Öllache, kurz darauf den Verunglückten, der sich mit letzter Kraft am einzig treibenden Flugzeugrad über Wasser hielt. «Bei 4,5 Grad Wassertemperatur, jede weitere Minute wäre zu viel gewesen», sagt Baumgartner, der Fischer, der Retter, der Schutzengel. Deshalb geht die Brodworschd diese Woche an den «Petrus vom Bodensee».