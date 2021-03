BRIEFING Ostschweiz am Morgen: Linke fordern einen Olympia-Boykott +++ «Mohrenkopf»-Verkäufer vor Gericht +++ FCSG spielt gegen Servette Die wichtigsten News und Termine von heute: Mit Tagblatt.ch gut informiert in den Tag starten. Martin Oswald 03.03.2021, 05.53 Uhr

Die Geschäfte sind wieder offen, die drängende Frage ist nun, wann auch die Gastronomen wieder Geld verdienen dürfen. Die Lage ist trügerisch. Zwar sind die Belegung der Intensivbetten und die 14-Tagesinzidenz im grünen Bereich, aber sowohl der R-Wert im 7-Tagesschnitt als auch die Positivrate bei den Tests liegen noch über dem Zielwert. Heute in einer Woche will der Bundesrat skizzieren, wann und wie Restaurants wieder geöffnet werden sollen. Es braucht also weiter Geduld. Immerhin macht der heutige Tag mit Temperaturen bis zu 17 Grad Lust auf einen Spaziergang in der Natur.