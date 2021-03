BRIEFING Ostschweiz am Morgen: Jetzt Ferien buchen, geht das? +++ Stadt Gossau verbietet behindertengerechten Wohnungsausbau +++ FC St.Gallen hadert mit dem VAR Die wichtigsten News und Termine von heute: Mit Tagblatt.ch gut informiert in den Tag starten. Jolanda Riedener 04.03.2021, 05.48 Uhr

Das Virus liess die Wogen in der grossen Kammer hochgehen. Der Nationalrat verlangt mit einer knappen Mehrheit vom Bundesrat, am 22.März die Restaurants zu öffnen. Mit «unverantwortlich» oder den nun «deutlich besser geschützten Risikopatienten» quittierten Ostschweizer Nationalrätinnen und Nationalräte den Entscheid. Die Erklärung ist zwar nicht bindend, dennoch mehr als ein Polittheater und befeuert die Diskussion, schreibt Doris Kleck, Stv. Chefredaktorin CH Media, in ihrem Kommentar. In St.Gallen bleiben derweil die Impftermine rar.