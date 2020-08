Brennendes Auto in Niederuzwil: War es Brandstiftung? In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Feuerwehr in Niederuzwil ein brennendes Auto löschen. Die Kantonspolizei St.Gallen kann Brandstiftung nicht ausschliessen. Die Brandursache wird untersucht. 15.08.2020, 10.56 Uhr

Das Auto im Vollbrand – an zwei nebenstehenden Autos entstanden Folgeschäden. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/dar) In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 1 Uhr, ist ein brennendes Auto auf einem Ausstellungsplatz an der Henauerstrasse in Niederuzwil von der Feuerwehr gelöscht worden. Auf dem Ausstellungsplatz sind Autos für den Verkauf parkiert. Eines davon stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Die Feuerwehr Uzwil konnte dieses rasch löschen. An zwei nebenstehenden Autos entstanden Folgeschäden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Henauerstrasse gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 5'000 Franken.