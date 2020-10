Braucht die Ostschweiz eine Maskenpflicht? Miguel Lo Barolo, Noemi Heule, Silvan Meile und Regula Weik 14.10.2020, 15.25 Uhr

Barbara Gysi fordert mehr Tempo

Barbara Gysi, St.Galler

SP-Nationalrätin

Für St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi reagieren die Ostschweizer Kantone zu zögerlich auf die aktuellen Entwicklungen. «Die Bevölkerung muss erkennen, dass unsere Kantonsregierungen die Situation analysieren und handeln», sagt die Wilerin. Ein koordiniertes Vorgehen der Ostschweizer Kantone und Informationen vor dem Wochenende bezeichnet Gysi als «wünschenswert».

Gysi würde eine Maskenpflicht in «publikumsintensiven Einrichtungen» befürworten, primär in Einkaufsläden, wo sich viele Menschen bewegen.



«Zudem kennen schon viele Kantone diese Pflicht; es wird sonst zu unübersichtlich und für die Leute ist es keine grosse Einschränkung.»

Da derzeit viele Ansteckungen im privaten Rahmen passierten, würde Gysi zusätzlich Empfehlungen zur Grösse von privaten Veranstalten begrüssen.

Thomas Warzinek fordert Maskenpflicht in Läden

«Masken sind vielleicht nicht das perfekte Instrument, um die Pandemie zu kontrollieren», sagt der St.Galler CVP-Kantonsrat und Arzt Thomas Warzinek und dennoch:

«Masken haben aber sicher

eine spürbar positive Wirkung

auf den Pandemieverlauf.»

Es sei in der aktuellen Situation «zumutbar und sinnvoll», die Maskenpflicht auf öffentliche Innenräume, beispielsweise Geschäfte, auszudehnen. Die allermeisten Menschen hätten mit dem Maskentragen im öffentlichen Verkehr keinerlei Probleme. «Das wird auch in Geschäften möglich sein», ist Warzinek überzeugt. Einschränkungen im privaten Bereich, Veranstaltungen oder Familienfeste, sollten dagegen «nur im äussersten Notfall» diskutiert werden.

Trotz der steigenden Infektionszahlen sagt Warzinek:

«Gleichwohl muss nicht in Panik verfallen und überstürzt agiert werden.»

Das Gesundheitswesen im Kanton St.Gallen und der Ostschweiz sei in keiner Weise überfordert und werde das auch in den kommenden Tagen und Wochen nicht sein. Er begrüsst denn auch das koordinierte Vorgehen der Ostschweizer Kantone. «Die Akzeptanz der Massnahmen wird in der Bevölkerung besser sein, wenn sie in der Ostschweiz einheitlich sind.»

Mike Egger: Bei weiteren Massnahmen die Folgen für die Wirtschaft bedenken

Die Frage, ob die Ostschweizer Regierungen zu zögerlich agierten, verneint Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat.

«Es ist wichtig, nicht überstürzt

zu reagieren.»

Neue Massnahmen müssten aufgrund einer genauen Analyse der aktuellen Situation getroffen werden. Genau dies täten die Ostschweizer Regierungen. Der Fokus auf die reinen Fallzahlen sei falsch; diese müssten vielmehr in Relation zur Anzahl Covid-Patienten in den Spitälern gesetzt werden. Egger ist überzeugt:

«Das würde zur Versachlichung

der Debatte beitragen.»

Über eine Maskenpflicht in Geschäften lässt Egger dann mit sich reden, wenn dadurch weitere Sanktionen gegenüber der Wirtschaft verhindert werden könnten. Die Wirtschaft habe bereits jetzt zu kämpfen, würde sie erneut stark eingeschränkt, werde die Coronapandemie für die Wirtschaft «ein apokalyptisches Ausmass» entwickeln. Die Lage der Wirtschaft habe für ihn neben der Gesundheit der Bevölkerung ebenfalls Priorität, so Egger.

Walzenhauser Arzt plädiert für nachvollziehbare Massnahmen

«Die Kommunikation der Behörden muss schnell und nachvollziehbar sein», sagt Luzius Knöpfli, Hausarzt aus Walzenhausen. Von einer Kritik an der Kommunikationsstrategie der Kantone will er aber absehen. Die Behörden und Politiker würden ohnehin schon unter Druck stehen, weil sie zeitnah bindende Entscheide zu fällen hätten.

Das Argument der Nachvollziehbarkeit weitet Knöpfli auf die Massnahmen aus: «Sind sie einfach und nachvollziehbar, kommen sie bei der Bevölkerung an.» Als Negativbeispiel nennt er etwa die aktuellen Quarantänevorschriften für Reiserückkehrer. Diese müssten sofort auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Knöpfli sagt:

«Wenn jemand in Genf war, muss er nicht in Quarantäne, wenn er aber in Spanien in einer abgelegenen Finka Urlaub gemacht hat, schon. Das ist Unsinn.»

Knöpfli glaubt an die bewährten Massnahmen: Händewaschen, Abstand halten, Maske tragen. Die Maskentragpflicht erachtet er als eine unbedeutende Einschränkung im Alltag. Dennoch müsse man die Sinnhaftigkeit einer solchen laufend prüfen: «Wenn man merkt, dass die Hospitalisationen wieder sinken, müsste man die Maskentragpflicht wieder lockern», sagt Knöpfli.

Gegenüber grösseren Einschränkungen zeigt er sich indes skeptisch:

«Ein erneuter Lockdown wäre fatal.»

Die Geschäfte und Restaurants sollen unter sinnvollen Auflagen weiterhin geöffnet bleiben dürfen. Von grösseren Veranstaltungen im privaten Rahmen wie auch von Clubbing sei abzusehen. «Das ist zurzeit sicher nicht sinnvoll», so Knöpfli. Und wenn man der Versuchung doch nicht widerstehen könne und bewusst Risiken eingehe, so solle man konsequenterweise zumindest Eigenverantwortung zeigen und sich – wo nötig – in Quarantäne begeben oder die Schutzmassnahmen umso gewissenhafter einhalten.

Arlette Schläpfer will, dass die Kantone am Drücker bleiben

Dass die Ostschweizer Regierungen zögerlich handeln würden, verneint Arlette Schläpfer, Präsidentin der Parteiunabhängigen Ausserrhoden: «Sie wollen keine Panik verbreiten.» Ihrer Meinung nach liege die Verantwortung bei den Bürgern. Diese müssten inzwischen verstanden haben, dass sie sich an die gegebenen Vorschriften zu halten haben.

Eine generelle Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen würde Schläpfer begrüssen. Sie sagt, die Belüftungen seien meist nicht optimal und würden die Verbreitung des Virus begünstigen.

Als «nicht optimal» bezeichnet sie das Abhalten grösserer privater Veranstaltungen. Da würde man sich zu nahe kommen. Schläpfer fügt an:

«Eine Einschränkung auf 50 bis 80 Personen, wie zu Beginn der Pandemie, müsste akzeptiert werden.»

Die Parteipräsidentin ist auch für weitere Massnahmen offen. Nebst der Maskenpflicht in Läden und öffentlichen Räumen müsse dort auch die Beschränkung der Anzahl Personen weitergeführt werden. Ausserdem soll auch das Home Office wieder vermehrt empfohlen werden.

Wichtig sei es auch, der Bevölkerung die Hygienemassnahmen «wieder und wieder in Erinnerung zu rufen». Die Testkapazitäten müssten zudem erhöht und die Ärzte dazu aufgerufen werden, gewünschte Tests auch durchzuführen.

Den föderalistischen Ansatz unterstützt Schläpfer weiterhin. Sie sagt, der Lead solle bei den Kantonsregierungen belassen werden.

Gastropräsident fürchtet sich nicht vor Maskenpflicht

Walter Tobler, Präsident des St.Galler Gastroverbandes, möchte das Vorgehen der Ostschweizer Regierungen nicht kommentieren. Massnahmen, wie sie nun in Zürich beschlossen wurden, haben laut Tobler allerdings keine abschreckende Wirkung für Gastrobetriebe. Eine Maskenpflicht in Innenräumen sei «keine verrückte Angelegenheit». Erfahrungen im Ausland zeigten, dass dies möglich sei. Vielmehr sagt Tobler:

«Ich befürchte, dass wir uns trotz steigender Fallzahlen benehmen, als ob nichts wäre.»

Einen zweiten Lockdown oder die Schliessung von Gastrobetrieben will der Branchenpräsident denn auch um jeden Preis verhindern. Tobler würde eher bei privaten Veranstaltungen ansetzten. Denn:

«Wenn man sich im privaten Rahmen trifft, schaut niemand, ob Abstände eingehalten werden.»