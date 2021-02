Brand in Rorschacher Mehrfamilienhaus: Noch am Donnerstagabend rauchte es aus dem Haus – übrig bleibt eine Brandruine

Grosseinsatz der Feuerwehr in Rorschach: Am Donnerstagmorgen ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Am Freitag zeigt sich: Übrig bleibt eine Brandruine. Das Haus ist in sich zusammengestürzt, im Innern türmen sich Schutt und Asche.