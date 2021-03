Brand Wohnhausbrand beim Bahnhof St.Fiden: Polizei geht von einer fahrlässigen Brandverursachung aus Letzte Woche brach in einem Wohnhaus in St. Gallen ein Brand aus. Wie die Kantonspolizei St.Gallen sagt, gehe man von einer fahrlässigen Brandverursachung aus. Sechs Wohnungen waren vom Brand betroffen. Sabrina Manser 16.03.2021, 12.06 Uhr

Das Wohnhaus in St.Fiden ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Bild: PD

Letzte Woche am Dienstag hat ein Wohnhaus an der Heimstrasse in St.Gallen gebrannt. Mediensprecher Hanspeter Krüsi bezeichnete die Liegenschaft damals als «nicht mehr bewohnbar». Jetzt sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen: «Der Ausbruchsort konnte nun ausgemacht werden.»