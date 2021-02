Grosseinsatz der Feuerwehr in Rorschach: Am Donnerstagmorgen ist in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Doch das Haus wurde «stark in Mitleidenschaft gezogen». Und: Es ist nicht der erste Brand in diesem Gebäude.

David Grob und Linda Müntener Aktualisiert 11.02.2021, 12.45 Uhr