Brain Drain «Should I stay or should I go?» Gerade in der Ostschweiz hadern junge Akademiker mit dieser Frage – drei Porträts, drei unterschiedliche Standpunkte Die Ostschweiz gilt als einer der grossen Verlierer, wenn es um die Abwanderung junger Akademiker geht. Zu wenig Jobs, zu wenig Aufstiegsmöglichkeiten sind Grund der nachhaltigen Abwanderung, heisst es. Doch für heutige Hochschulabsolventen ist «Bleiben oder gehen» vielmehr eine Frage nach Identität denn nach Karriere. Aufgezeichnet von Viola Priss 05.12.2020, 05.00 Uhr

Andy Gubser, Masterstudent, 29, am Heimathafen am Walensee. Bild: Tobias Garcia

Ob ich gehen oder bleiben soll, weiss ich selbst nicht genau. Man kann sagen, ich bin der typische Fall desjenigen, der gerne zurückkehren würde – eigentlich. Und dieses «Eigentlich» hat einige Facetten.

So richtig gegangen bin ich streng genommen nie. Egal, wo ich war, ob fürs Volkswirtschaftsstudium in Basel, für den Zivildienst und die Masterarbeit im Thurgau oder in Luzern, wo ich derzeit den Master in Applied Information and Data Science abschliesse, oder in Olten, wo ich arbeite – ich war immer regelmässig daheim: Spätestens jedes zweite Wochenende zog es mich an den Walensee, in die Berge, zu meiner Familie und Freunden, nach Unterterzen im Sarganserland. Hier ist einerseits alles: Natur, Ruhe, Wasser, Berge. Für mich bedeutet das Freiheit. Es gibt nichts Schöneres, als am Walensee zu wandern oder Mountainbike zu fahren. Aber auch meine Freunde aus Kindheitstagen, meine Familie, die immer noch hier sind. Gleichzeitig ist hier aber auch nichts, im Guten wie im Schlechten: wenig kulturelle Vielfalt, wenig Progressivität, wenig sichtbare Innovation.

Ich würde mir wünschen, es heim zu schaffen.

Ich musste erst weggehen, die Nestwärme und die Geborgenheit des Sarganserlandes hinter mir lassen, um etwas Wesentliches zu lernen: Man darf nicht darauf warten, dass sich etwas ändert, man muss selbst aktiv etwas tun. Vor der Rekrutenschule und meinem Sprachaufenthalt in Kanada mit 20 war ich schüchtern und zurückhaltend. Dort, in der multikulturellen Gesellschaft, war ich aber gezwungen, aus mir herauszukommen und auf Menschen zuzugehen. So habe ich das am Campus Luzern mit Kommilitonen auch gemacht. Wir haben uns einen campusweiten Verein für nachhaltiges Engagement gewünscht – und ihn kurzerhand selbst gegründet. Seit zwei Jahren veranstalten wir auch die Nachhaltigkeitswochen Luzern. So etwas würde ich, wenn ich wieder nach Hause zöge, dort aufziehen.

Hauptsächlich in Luzern, aber auch im Sarganserland, bin ich politisch bei den jungen Grünliberalen aktiv. Es hat Menschen hier, die etwas verändern wollen, es hat sie überall. Bloss sind sie in den Städten viel sichtbarer – man kommt einfach zum einen oder anderen Ideenstammtisch dazu, tritt in Kontakt mit Start-ups oder Thinktanks, hört sich mal um. Man weiss, wo man hin muss, um auf Gleichgesinnte zu treffen – eher jedenfalls als auf dem Land. Die Menschen engagieren sich dort zwar eifrig in den lokalen Sport- und Musikvereinen, sie halten sich aber mit progressivem oder innovativem Engagement ausserhalb der Arbeitszeit zurück. Man wagt es wohl weniger, nach grossen Veränderungen und Träumen zu streben als im städtischen und akademischen Umfeld. Dabei bin ich überzeugt: Auch die Menschen auf dem Lande haben grossartige Ideen. Würde einer damit anfangen, würde es sicher zum Selbstläufer. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen wagen, grossen Ideen nachzueifern und selbst aktiv zu werden.

Mein Wunsch wäre: kein Entweder-oder. Sondern ein Kompromiss zwischen Land- und Stadtkultur. Und dass man voneinander profitieren könnte: Es würde allen Menschen einmal guttun, das Leben in der Stadt für ein paar Monate gegen das Leben auf dem Land einzutauschen. Und umgekehrt. Bei mir wird es vorerst ein Pendeln bleiben: Das Herz ist im Sarganserland zu Hause, das wird auch so bleiben. Bis ich vielleicht eines Tages etwas dazu beitragen kann, innovative Ideen und Netzwerke, neue Jobmöglichkeiten und die weltoffene Denkweise dorthin zu bringen.

Sara Bünter, 27, aus Gerlikon (TG) will in der Stadt St. Gallen bleiben. Bild: Michel Canonica

Heute fahre ich nach Bern, wie so oft, meistens einmal in der Woche. Der Grund dafür ist mein politisches Engagement. Für die Junge CVP sitze ich wöchentlich einige Stunden im Zug und pendle westwärts. Mir macht das nichts aus – ich schätze die Vielfalt der Schweiz enorm und ich weiss ja, ich komme wieder zurück nach Hause: nach St.Gallen.

Klar wäre das viel einfacher von beispielsweise Zürich aus, klar könnte ich auch genauso gut im Thurgau wohnen, wo ich geboren bin. Doch mich zieht es immer nach St.Gallen zurück. Wenn mich bei unseren politischen Treffen jemand fragt, wo ich herkomme, erwische ich mich auch dabei, wie ich sage «Ich bin aus St.Gallen» – es sei denn, jemand fragt speziell nach dem Geburtsort, dann sage ich schon «Gerlikon». Manchmal fragen sie auch direkt nach meinem Thurgauer Dialekt.

Im Thurgau fühlt es sich nicht mehr gleich wie zu Hause an.

Im Thurgau fühlt es sich nicht mehr gleich wie zu Hause an. Als ich mit dem Studium in St.Gallen begonnen habe, wohnte ich anfangs noch daheim. Es zog mich aber schnell ganz hierher, auch wenn das bedeutete, mein Leben mehrheitlich selbst zu finanzieren, neben meinem Studium. Für die politische Aktivität war das strategisch gesehen auf den ersten Blick nicht so klug; Meine Eltern sind in der Thurgauer Lokalpolitik aktiv, ich hätte einfach aufsatteln können, dort wäre ich vielleicht jetzt schon im Gemeindeparlament. Doch Politik ist bei mir wie alles Andere: Ich mache es aus Überzeugung, nicht aus Opportunismus.

Meine Schulfreunde sind inzwischen auch schweizweit verteilt. Doch selbst wenn meine Freunde jetzt nach und nach zurückziehen wollen – für mich ist das eher ausgeschlossen. Meine neue Basis ist in St.Gallen, weil hier Menschen sind, mit denen ich mich sehr verbunden fühle. Das ist für mich ausschlaggebend. Es sind nicht Kommilitonen, sondern Menschen, die schon lange hier leben, die ich zufällig oder durch meine Jobs kennen gelernt habe. Es sind Menschen, die aus Überzeugung hier leben. Die Menschen hier schätzen die Kombination aus Natur und Kultur – so wie ich. Zürich wäre für mich keine Option. Aber das ist natürlich immer schwierig zu sagen, wenn man noch so jung ist. Die völlige Anonymität dort schreckt mich als städtisches Landei ab. Egal, welche Aufstiegschancen ich dort hätte – ich würde wohl immer pendeln.

Ich bin jetzt St.Gallerin.

Gleichzeitig mag ich genau das hier in St.Gallen: Ich habe genug Raum für mich, kann hier auch mal ungeschminkt im Café sitzen, ohne dass ich jemanden treffen, den ich kenne. Ich habe hier die Wahl und genug Freiraum, um mich zu entfalten. Auch mein Freund, der aus Gossau kommt, weiss, dass ich hier gerne bleiben möchte. Zwar sind Kinder und Eigenheim noch kein Thema, langfristig ist für mich St.Gallen aber mein Zuhause. Ich versuche, meinem Freund nun unsere Stadt so schmackhaft wie möglich zu machen.

Dass der Kanton auf dem Land viele neue Projekte lancieren sollte, um etwas gegen die Abwanderung zu tun, ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Vielmehr sollten die Gemeinden mehr kooperieren, nicht jeder nur «in seinem Garten denken». Obwohl ich unser föderalistisches System als Stärke sehe, stösst es eben in seiner Entwicklung über die eigene Gemeinde hinaus an Grenzen. In meiner Generation sind Freundschaften über die ganze Schweiz verteilt nahezu selbstverständlich. Damit verändert sich die Lebensweise, darauf sollten Gemeinden mit einer gewissen Neugier und Offenheit, was die Nachbargemeinde und die darüber hinaus angeht, reagieren. Das könnte den Menschen in kleinen Gemeinden vielleicht helfen.

Samuel Frey, 28, Pharmazeut, vor der Apotheke in Dorf Heiden (AR). Bild: Arthur Gamsa

Wenn man die Strasse von der Apotheke weiter geradeaus hinunterschaut, sieht man meine ehemalige Grundschule. Ich bin diesen Weg als Kind tagein, tagaus gelaufen, vorbei an der Apotheke meines Vaters, die davor seinem und davor dessen Vater, also meinem Urgrossvater gehörte. Ich kenne hier jedes Schlagloch, weiss wie das Licht wann, wie, durch welche Häuserschlucht fällt.

Von der Stadt ins 4000-Seelen-Dorf Dieses Gefühl von Vertrautem, das ist für mich etwas ungemein Wertvolles. Ja, ich habe eine Stadt mit 200'000 Einwohnern gegen ein 4000-Seelen-Dorf eingetauscht. Und ja, ich weiss, das können viele nicht verstehen. Auch ich habe mich dem Dorf erst wieder in Etappen angenähert. Fünf Jahre lang habe ich nach meinem Militärdienst als Sanitäter im Tessin in Basel gelebt, studiert und gearbeitet. Wer es in der Pharmazie zu etwas bringen will, der geht nach Basel oder Zürich. Dort sind die grossen Pharmafirmen, die Industrie, die innovativen Start-ups. Das heisst aber auch, dass man viel Zeit in seine akademischen Grade investieren muss. Zur Not mit ausgefahrenen Ellenbogen. Das ist nicht mein Ding. Nicht zu diesem Preis.

Man grüsst mich hier mit Namen – das ist so schön.

Was dieser Preis ist? Ich beschreibe es an einem Beispiel: Wenn ich hier durchs Dorf laufe, kennen mich die Leute. Die Passanten, der Pöstler, die Kunden. Und sie grüssen mich mit Namen – das ist so schön. Das andere Extrem habe ich in Basel erlebt: In der WG, in der ich gelebt habe, haben wir unsere neuen Nachbarn im Block zum Kennenlernapéro eingeladen: Kaum einer ist gekommen. Obwohl Basel internationales Flair hat, hiess es schnell «die Appenzeller da», denn tatsächlich kannten und fanden wir einander ziemlich schnell.

Von ihnen sind übrigens auch einige zurückgezogen, wenn auch nur nach St.Gallen – und es werden noch mehr aufs Land zurückfinden, da bin ich mir sicher. Natürlich lag bei mir die Entscheidung, zurück ins Dorf zu gehen, nahe. Die Option der väterlichen Apotheke hatte ich immer im Hinterkopf. Aber ich denke, früher oder später wäre ich auch zurückgekommen, wenn ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte. Wie gesagt: Das Vertraute, die Freunde, das Unaufgeregte und Beständige, das schätze ich am Leben im Dorf. Was es hier nicht gibt an Möglichkeiten, schafft man sich selber, wie zum Beispiel eine Bikergruppe, zu der ich hier gestossen bin.

Geld ist nur ein Puzzleteil.

Seit 2018 arbeite ich zu 80 Prozent in einer Apotheke in St.Gallen, 20 Prozent decke ich in Heiden in der Apotheke meines Vaters ab. Im nächsten Jahr werde ich meine Stelle in St.Gallen aufgeben und nur noch in Heiden arbeiten; wenn man Vater pensioniert wird, übernehme ich auch sein Pensum. Aber auch diesen letzten Schritt zurück ins Dorf fürchte ich nicht, auch wenn meine Freundin davon anfangs nicht ganz so begeistert war. Mir aber ist kein akademischer Titel der Welt wert, was mir meine Heimat bietet. Monetäre Aspekte sind letzten Endes auch nur ein Puzzleteil.

Wenn ich jetzt in die Apotheke gehe und meine Kunden sehe, kann ich sie fragen «Hat das Medikament gut gewirkt? Wollen wir noch etwas anderes ausprobieren?» Das schätzen die Menschen, besonders die Älteren, die den Grossteil meiner Kundschaft ausmachen. Aber das schätze auch ich, diese Nähe. Genauso wie Kleinigkeiten, zum Beispiel der Geruch, diese einmalig gute Luft, wenn man aus der Stadt kommend in Heiden aus dem Postauto steigt.

Erst das Soziale, dann der Job

Brain-Drain, Ostwärts, IT-rockt, Pro Ost, Rheintal.com, Wilder Osten, IT-Bildungsoffensive, tunOstschweiz – die Liste der Initiativen und Vereine, die sich gegen den Fachkräftemangel in den Ostschweizer Kantone stark machen, ist lang. Das Sorgenkind hat den Namen Brain Drain, Neudeutsch für die Abwanderung junger Akademiker in Schweizer Grossstädte, wo sie die Vielfalt an Freizeit-, Job- und Partnerangeboten hält, während der Provinz die Überalterung droht. Ein Blick auf die zuletzt 2019 veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) sprechen für sich: ein negativer Wanderungssaldo an Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen von bis zu -82 Prozent in beiden Appenzell, -51 Prozent im Kanton Thurgau und -33 Prozent im Kanton St.Gallen. Was aber sind die Beweggründe?

Patrick Rérat, Soziologe, Universität Lausanne Bild: PD

Das fragte auch Patrick Rérat, Soziologieprofessor der Universität Lausanne in seiner Studie «Migration and post-university transition. Why do university graduates not return to their rural home region?» Zehn Jahre begleitete er Kantonsschüler nach ihrem Abschluss und beobachtete, wer zurückkam, wer nicht und warum. Seine Erkenntnisse: Unter den Rückkehrern war neben dem Job der Partner der zweitwichtigste Grund zur Rückkehr: Ein langfristiges Lebensprojekt mit Familie konnten sich viele der Befragten im ländlichen Raum eher vorstellen – allerdings nicht, wenn der Partner nicht mitzieht. Das bestätigen Antworten auf die Frage «Wären Sie zurückgekehrt, hätte es einen Job gegeben», die Rérat den Nicht-Rückkehrern stellte. 50 Prozent verneinten diese und gaben als einen zunehmend wichtigen Punkt an, dass gesellschaftliche und soziale Bindungen im neuen Lebensraum wichtiger seien.

Selbstverwirklichung durch kulturelle und Freizeitangebote sei ebenfalls Grund zur Abkehr von der Provinz. Die Distanz sei durch Digitalisierung Homeoffice zunehmend ein weniger wichtiges Kriterium. Die menschliche Nähe hingegen, ob zu Freunden daheim oder neuen Freunden am Hochschulort, werde zunehmend wichtiger.

Bemerkenswert sei auch, sagt Rérat, dass die Distanz vom Studien- zum Heimatort bei der Entscheidung zurückzukehren, keine Rolle spiele. Unter den ländlichen Rückkehrern gäbe es nicht mehr Pendler als in den Städten. Distanz sei durch die Digitalisierung und die Möglichkeit von Homeoffice zunehmend ein weniger wichtiges Kriterium. Die menschliche Nähe hingegen, ob zu Freunden daheim oder neuen Freunden am Hochschulort, werde zunehmend wichtiger.