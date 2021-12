Booster: Ostschweizer Kantone bauen Impfkapazitäten aus

Boosterimpfung Geboostert unter den Christbaum: Der Andrang auf die Auffrischungsimpfung ist gross – Ostschweizer Kantone bauen Impfkapazitäten aus Die verkürzte Wartefrist bei der Boosterimpfung hat es in sich: Viele wollen sich vor den Festtagen nun noch die Auffrischungsimpfung holen. Der Andrang ist gross, die freien Termine rar. So reagieren die Ostschweizer Kantone. Regula Weik Jetzt kommentieren 20.12.2021, 17.30 Uhr

Eine Pflegefachfrau spritzt eine Boosterimpfung. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Zwei Wochen ist es her, da gab es Boostertermine zuhauf. Wochentag? An jedem möglich. Vormittags, nachmittags? Zur Auswahl standen täglich mehrere Termine. Tempi passati. Das Boostern boomt. Für «Auffrischungswillige» wird es zur Herkulesaufgabe, vor den Festtagen noch eine Spritze zu ergattern. Er habe im Impfzentrum in der Stadt St.Gallen keinen Termin mehr vor Weihnachten erhalten, so fahre er nun nach Rorschach. Sie habe sich in Wattwil stechen lassen und die Impfung mit einem Ausflug verbunden. Er warte noch zu mit der Boosterimpfung, bis er mit seinem Hausarzt gesprochen habe. Er habe keine Eile, er werde sich die dritte Impfung dann im Januar holen. Die Impftermin-Ergatterungsschilderungen sind so vielfältig wie die Boosterwilligen selbst.

Beim Besuch im kantonalen Impfzentrum in St.Gallen hatte sich bereits vor einer Woche gezeigt: Die Mehrheit der Wartenden holt sich die Auffrischungsimpfung ab. Der Andrang hat sich seither noch verstärkt. Ein Grund: Der Bundesrat hat am Freitag angekündigt, die Wartezeit für die Boosterimpfung von sechs auf vier Monate zu verkürzen. Damit überrumpelte er Impfwillige, aber auch die Kantone. Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, sagte gegenüber SRF:

«Das ist eine enorme Herausforderung ohne nennenswerte Vorwarnzeit.»

«Doch es ist eine Hauruckübung»

Einzelne Impfstellen hatten bereits in den vergangenen Wochen Personen geboostert, deren zweite Impfung noch keine sechs Monate zurücklag. So geschehen etwa im Zürcher Impftram. Doch als die Praxis die Runde machte, wurde sie rasch unterbunden. Und nun also die Ankündigung des Bundesrats. Peter Indra, Chef des Zürcher Amts für Gesundheit, kritisierte am Wochenende in der «Sonntags-Zeitung» das Vorgehen des Bundesrats. Dass die Wartezeit verkürzt werde, sei zwar nicht überraschend.

«Doch es ist eine Hauruckübung.»

Damit erhielten im Kanton Zürich auf einen Schlag 600’000 Personen die Möglichkeit, sich boostern zu lassen. Der Kanton hat deshalb die Frist zunächst erst einmal nur um zwei Wochen verkürzt – um den Ansturm zu bremsen.

Zürich zieht damit mit St.Gallen gleich. Im grössten Ostschweizer Kanton waren Boosterimpfungen bereits vor dem aktuellen Bundesratsentscheid vor Ablauf der sechs Monaten möglich – und zwar ganz offiziell. Vor zehn Tagen hatte der Kanton mitgeteilt: «Um für einen optimalen Schutz vor den Weihnachtsfesttagen zu sorgen, bietet der Kanton bereits geimpften Personen die Möglichkeit, sich schon nach 5,5 Monaten seit der Grundimmunisierung mit einer dritten Impfdosis zu schützen.»

Bis zum Wochenende waren gut 90’000 Auffrischungsimpfungen im Kanton durchgeführt worden. Über 70 Prozent der über 65-Jährigen haben laut Auskunft des Kantons bereits eine Boosterimpfung erhalten. Inzwischen hat der Kanton entschieden, die Kapazitäten zu erhöhen und fünf Pop-up-Impfstellen bis Ende Januar zu betreiben und nicht, wie ursprünglich geplant, vor Weihnachten zu schliessen.

Im Januar dann deutlich mehr Kapazitäten

Der Thurgau hat postwendend auf die Ankündigung des Bundesrats reagiert: Bereits ab Dienstag, 21. Dezember, sind Boosterimpfungen nun schon nach vier Monaten möglich. Da ein Andrang erwartet wird und die bisher angebotenen Impftermine bereits gut gebucht sind, erhöht der Thurgau die Impfkapazitäten. So werden im kantonalen Zentrum in Weinfelden weitere Impfspuren eröffnet – damit seien 2000 Impfungen pro Tag möglich. Zusätzlich wird das Impfzentrum nun auch am 25. und 26. Dezember sowie am 1. und 2. Januar geöffnet sein. Und: Im Januar will der Kanton die Impfkapazitäten weiter auszubauen – mit Pop-up-Impfstationen, die wochenweise in verschiedenen Thurgauer Ortschaften Halt machen.

Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

«Der Andrang ist gross», heisst es auch in Appenzell Ausserrhoden. Auf die Frage, ob es überhaupt noch freie Boostertermine in diesem Jahr gebe, antwortet Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdienstes: Es habe noch einzelne freie Termine, grosse zusätzliche Kapazitäten stünden dann im Januar parat.

«Wir haben über die Festtage geöffnet, mehr ist nicht mehr möglich.»

Auf Empfehlung warten – oder nicht?

Verkompliziert wird die Situation dadurch, dass die Eidgenössische Kommission für Impffragen noch keine offizielle Empfehlung für die verkürzte Wartefrist abgegeben hat. Ihr Präsident, Christoph Berger, hatte bis vor kurzem das Festhalten an der Wartefrist von sechs Monaten verteidigt. Der Berner Gesundheitschef Pierre Alain Schegg hält eine offizielle Empfehlung für zwingend, wenn die dritte Impfung nun ab vier Monaten möglich sein soll. «Ich bin dagegen, dass wir Hunderttausende off-label boostern», kritisierte er in der «Sonntags-Zeitung.» Im Moment gebe es dafür weder eine Zulassung der Heilmittelbehörde Swissmedic noch eine Empfehlung der Impfkommission. «Ich möchte gerne wissen, wie das ablaufen soll.»

Karin Frischknecht, Chefin Amt für Gesundheit Thurgau. Bild: Tobias Garcia

Das wüssten wohl auch die Ostschweizer Kantone gerne. Zulassung und Empfehlung würden in den nächsten zwei Tagen erwartet, sagt Georg Amstutz. Bis es so weit ist, würden «einzelne Personen bereits off-label geimpft, sofern es die Kapazität in den Impfzentren zulässt», so der Ausserrhoder Kommunikationschef. Ähnlich tönt es im Thurgau. Karin Frischknecht, Chefin Amt für Gesundheit, erklärt auf Anfrage:

«Wir gehen davon aus, dass zeitnah neue Impfempfehlungen publiziert werden.»

Der Kanton begrüsse, dass nun möglichst viele Personen frühzeitig geboostert werden könnten.

Der Kanton St.Gallen schreibt auf seiner Website: Der Abstand zwischen letzter Impfung und Boosterimpfung werde erst auf vier Monate reduziert, wenn die Eidgenössische Kommission für Impffragen ihre Empfehlung angepasst habe. Gesundheitschef Bruno Damann hatte bereits vor dem Bundesratsentscheid durchblicken lassen, dass er aus ärztlicher Sicht für eine Verkürzung der Wartefrist auf vier Monate ist.

Im Kanton St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell haben sich bislang rund 30 Prozent der vollständig Geimpften boostern lassen. Mit Impfquoten zwischen 55 und 61 Prozent dümpeln die Ostschweizer Kantone immer noch auf den Schlussplätzen der nationalen Rangliste.

Omikron-Fälle in der Ostschweiz nehmen zu Nicht nur international, auch in der Ostschweiz verbreitet sich die Omikron-Variante relativ schnell. Am Montag hat das Bundesamt für Gesundheit bereits sieben Fälle im Kanton St.Gallen gemeldet; die ersten beiden Fälle waren vor knapp einer Woche festgestellt worden. Drei Fälle wurden bislang im Fürstentum Liechtenstein registriert, zwei im Thurgau. Auch in Appenzell-Innerrhoden wurde inzwischen eine Omikron-Infektion registriert. Omikronfrei scheint derzeit einzig noch Appenzell Ausserrhoden zu sein. (rw)

